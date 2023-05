VaLePa hankki kaksi uutta nuorta pelaajaa tulevan kauden joukkueeseensa.

Aamulehti

Vammalan Lentopallo kiinnitti tulevalle kaudelle tärkeän tukipilarin miesten lentopalloliigaan, kun ruotsalainen keskitorjuja Jacob Ekman jatkaa seurassa. Ekman teki viime kaudella todellisen läpimurron liigan tähtipelaajiin ja voitti VaLePan kanssa Suomen mestaruuden.

Vuonna 2002 syntynyt 210 senttinen Ekman ei vielä ottanut harppausta suurempiin sarjoihin, vaan näki parhaaksi kehittymisen VaLePassa.

”Tavoitteenani on, että pystyn vakiinnuttamaan hyvän tason peleissä koko kauden ajan ja haluan kehittyä torjuntapelissäni. Joukkueen kanssa päämääränä on pääsy Mestarien liigan lohkovaiheeseen sekä mestaruuksien saavuttaminen”, Ekman kertoo VaLePan tiedotteessa.

VaLePa julkaisi torstaina kaksi uutta sopimuspelaajaa. Vuonna 2001 syntynyt hakkuri Joel Itänen saapuu Akaa-Volleysta ja vuonna 2004 syntynyt yleispelaaja Juho Turri VaLePan junioreista. Lisäksi yleispelaaja Jiri Leinosen sopimus jatkuu VaLePassa myös ensi kauden.

”Joel on tuttu pelaaja jo Lempo-Volleyn ajoilta ja Akaassa kehityskaari näyttää jatkuneen hyvin. Hyvän ponnistusvoiman ansioista Joelilla on paljon potentiaalia pelaajana. Juho on ottanut ajoittain jo tuntumaan liigatreeneihin paikkaamalla loukkaantumisia ja sairastumisia. Olen saanut hyvän kuvan Juhosta, näissä tapahtumissa ja nyt hän pääsee näyttämään toden teolla osaamistaan”, VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko sanoo.