Tappara ja Ilves takovat kovaa tulosta MM-kisoista – ”Tavoite on, että saisi käytännössä ykköskentän pelaajan”

Tamperelaisten seurojen aitiot maksavat MM-kisojen aikana tuhansia euroja.

Tamhockeyn toimitusjohtaja Mika Aro on mielissään aitioiden kysynnästä MM-kisojen aikaan.

Aamulehti

Jääkiekon MM-kotikisat ovat merkittävä tulolähde Tapparalle ja Ilvekselle. Tamperelaisseuroilla molemmilla on Nokia-areenassa kymmenen aitiota, joita ne vuokraavat eteenpäin.

MM-kisojen aikaan aitioiden kysyntä on ollut kova. Tamhockeyn toimitusjohtaja Mika Aro sanoo, että suurin osan Tapparan aitioista on myyty. Ilves-Hockeyn myyntipäällikkö Tomi Erola kertoo, että Ilves on myynyt kaikki aitionsa kaikkiin Suomen alkusarjan peleihin ja puolivälieriin. Välieriin ja mitalipeleihin oli vielä Ilveksen aitioita tarjolla.

Muissa kuin Suomen otteluissa aitioiden myynti on vähäistä.

Lue lisää: Nokia-areenan aitiota myytiin välieriin yli 70 000 eurolla – tästä oli kyse

Seurat eivät puhu tarkoista myyntisummista. Yksi Ilveksen aitio maksaa MM-kisojen alkusarjan ottelussa tuhansia euroja. Erola sanoo, että finaalissa hinta nousee viisinumeroiseksi. Samasta suuruusluokasta puhuu Aro. Keskiviikkona Tappara kertoi Twitterissä, että perjantain Unkari-peliin oli vapautunut yksi aitio ja että sen hinta oli 5 000 euroa aitiolippuineen.

Aro toteaa, että Tappara on myynyt aitioitaan sopimushinnalla asiakkailleen ja että aitiot eivät ole olleet julkisessa myynnissä. Erola mainitsee, että Ilves ei vuokraa joka ottelussa kaikkia aitioitaan. Seura esimerkiksi käyttää aitioita itse joissain peleissä.

Aro sanoo, että aitioista tulee kisojen ajalta satojentuhansien eurojen tuotto, mutta muistuttaa, että niistä on myös kuluja. Sekä Ilveksellä että Tapparalla on vuokrattuna Nokia-areenasta kymmenen aitiota pitkillä sopimuksilla. Aro luonnehtii vuosivuokraa varsin merkittäväksi.

Saako MM-kisojen aitiotuloilla ykkösketjun laiturin vai nelosketjun sentterin?

”Tavoite on, että saisi käytännössä ykköskentän pelaajan, jos puhutaan bruttotuloista, mutta nettotuloina ei taida ihan saada”, Tapparan Mika Aro luonnehtii.

Nokia-areenassa on 63 aitiota.

Ilveksen Tomi Erola sanoo, että aitioiden vuokraus on mukava lisä normaaliin myyntiin. ”Ei se mikään älytön bisnes ole, mutta hyvin on kauppa käynyt.”

Erola mainitsee, että Ilveksen hallussa olleet aitiot menivät hujauksessa USA-, Ruotsi- ja Saksa-peleihin. ”Muihin on joutunut tekemään vähän hartiavoimin töitä”, hän kertoo.

Erola ei osaa vielä arvioida, paljon Ilvekselle kertyy MM-kisoista kaikkiaan voittoa.

Aitioissa vuokraaja voi tilata mieleisensä palvelun tason sipseistä fine dining -aterioihin.

”Joka aitiossa on oma emäntä tai isäntä ja homma pelaa hienosti. Sinne tullaan nauttimaan koko tapahtumasta kokonaisvaltaisesti”, Erola luonnehtii.

Tappara ja Ilves saavat MM-kisoista hyvät tulot toista vuotta peräkkäin. Mika Aron mukaan aitiot ovat kiinnostaneet samalla tavalla kuin viime kisoissa.

Nokia-areenassa piisaa muitakin tapahtumia. Aro kertoo, että kiinnostus heidän aitioihin on kovinta kuitenkin juuri suurten urheilutapahtumien aikaan.

”Toivottavasti tulevaisuudessa tulee jotain vastaavia. Nämä kisat auttoivat meitä areenaan siirtymisessä, varsinkin koronan keskellä. Kun tiesimme, että kisat ovat tulossa, niin pystyimme vähän ennakoimaan ja saimme koronan jälkiä paikattua.”

Aitioita on yhä vapaana myös julkisessa myynnissä. Lippupalvelun mukaan vapaina olevien aitioiden hintahaarukka lauantain Itävalta–Suomi-peliin on vajaasta 4 000 eurosta 6 000 euroon.

Puolivälierissä kalleimpien aitioiden hinta nousee jo 15 000 euroon. Myös finaaliin on muutama aitio vielä tarjolla. Niistä kallein maksaa 21 000 euroa.