Leijonat pelaa kovaa peliä – keltanokka on hurjassa paikassa

Leijonat luottaa tärkeimmällä pelipaikalla MM-debytanttiin. Siinä on omat riskinsä.

Leijonat hoiteli keskiviikkoiltana nihkeällä esityksellä Ranskan 5–3.

Leijonilla on vielä puuduttavan pitkää alkulohkovaihetta jäljellä kolme peliä, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, kuka seisoo Leijonien maalilla ensi viikon puolivälieräpelissä.

Hän on Emil Larmi. 26-vuotias MM-debytantti on lukittu Leijonien ykkösvahdiksi.

Tahmea Ranska-peli ei tietenkään ratkaissut maalivahtien marssijärjestystä. Kuumaan kuka on Leijonien ykkönen -kysymykseen saatiin vastaus jo maanantain pelissä Ruotsia vastaan. Larmi oli lohkon kovimmassa pelissä joukkueensa paras pelaaja.

Larmi avasi kisat Leijonien maalilla Yhdysvaltoja vastaan. Keltanokka ei ollut vielä parhaimmillaan kisa-avauksessa. Mestarivahti Jussi Olkinuora sai torjuttavakseen lauantain Saksa-pelin, joka ei mennyt ihan lapaan.

Larmin statusta uutena ykkösenä alleviivaa se, että hänen haastaja Olkinuora oli keskiviikon pelissä katsomossa, kun valmennusjohto halusi pukea kolmosvahdiksi kisoihin valitun Christian Heljangon varavahdiksi.

Nyt näyttää, että maalivahtipeli on yhden kortin varassa. Siinä on omat riskinsä. Debytantti on kovassa painekattilassa.

Erikoisen otteluohjelman takia Leijonat pelasi heti kärkeen neljään päivään kolme peliä A-lohkon kovimpia maita vastaan. Samalla aikajaksolla ratkaistiin käytännössä Leijonien aloittava maalivahti ratkaisupeleihin.

Ranska-peli oli Larmille vaikea. Avausmaali oli naurettava hörppy, mutta Ranskan muissa maaleissa puolustus jätti Larmin liian yksin.

Kahdessa ensimmäisessä pelissä Larmi torjui kiekkoja 93,6 prosenttisesti. Olkinuoran torjuntaprosentti Saksa-voitossa oli 76,9.

Emil Larmi oli mies paikallaan Ruotsia vastaan.

Ilman loukkaantumista tai jotain jättiyllätystä Larmi on näissä kisoissa Leijonien selkeä ykkösvahti.

Tämä ei yllätä pätkääkään, sillä Larmilla on takana uransa paras kausi seurajoukkueessa. Lahden mies torjui Växjö Lakersin SHL:n mestariksi.

Larmin tilastot olivat maagisen kovat. Runkosarjassa hän oli SHL:n tilastoykkönen torjuntaprosenteissa (93,4), päästettyjen maalien keskiarvoissa (1,62) ja nollapeleissä (8). Pudotuspeleissä Larmi valittiin arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Samanlaista säkenöintiä ei ole vielä nähty MM-jäillä, mutta Leijonien veskarikaksikosta Larmi on ollut parempi.

Larmin kausi muistuttaa kymmenen vuoden takaista tarinaa, jonka rakensi toinen pienikokoinen parikymppinen suomalaisvahti.

Nykyisin Carolina Hurricanesia edustava Antti Raanta säkenöi kaudella 2012–13 Ässien maalilla SM-liigan parhaana maalivahtina. Pudotuspeleissä raumalaisvahti oli ilmiömäinen matkalla mestaruuteen.

Tykkikauden jälkeen Jukka Jalonen valitsi Raannan MM-joukkueeseen. MM-debytantti torjui vakuuttavasti (7 peliä, 92,8%, 2,09 m/o) Leijonien ykkösvahtina Helsingissä ja Tukholmassa pelatuissa kisoissa.

Superkauden jälkeen Raanta allekirjoitti NHL-sopimuksen Chicago Blackhawksin kanssa, ja loppu on historiaa.

Larmin ja Raannan tarinoissa on samoja piirteitä. Toki sillä erotuksella, että Larmi kävi jo aiemmin kokeilemassa siipiään Pohjois-Amerikassa vuosina 2019–21.

Ei yllättäisi, jos MM-kisojen jälkeen joku NHL-seura lyö Larmin eteen uuden sopimustarjouksen.