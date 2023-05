Juhani Tamminen palaa tänään MM-studioon

Juhani Tamminen hyppää vuosien tauon jälkeen C Moren tv-studion lauteille keskiviikkoiltana. Tammiselle on teetetty vielä kerran uusi ”Don Tami -asu”.

Yksi Suomen MM-kiekkohistorian legendaarisimmista tv-asiantuntijoista palaa keskiviikkoiltana valtakunnan silmien eteen.

Juhani Tamminen, 72, on mukana C Moren studiossa keskiviikkona Suomen ja Ranskan välisessä ottelussa.

"Hän tulee studioon Nokia-areenaan, mutta sinne Toni Immosen isännöimään kisa-aitioon”, MTV Urheilun toimituspäällikkö ja C Moren studioisäntä Teemu Niikko kertoo.

"Tammisen osuudet on suunniteltu erätauoille. Hän on tietysti meidän monivuotinen asiantuntija, niin vähän vanhojen aikojen kunniaksi Tami on kutsuttu käymään”, Niikko jatkaa.

Suomen jääkiekkoleijona numero 79 toimi MTV:n MM-lähetysten asiantuntijana vuosina 2012–2017. Hänet muistetaan takavuosilta myös Ylen MM-lähetyksistä.

1990-luvulla ”Aurinkokuningas” valmensi Ranskan jääkiekkomaajoukkuetta.

Tammisen värikkäät ja suorastaan villit asukokonaisuudet nousivat ilmiöksi viime vuosikymmenellä. C Morelta kerrotaan, että keskiviikkoillan suoraan lähetykseen Tammiselle on teetetty vielä kerran uusi ”Don Tami -asu”.

Suomi–Ranska alkaa keskiviikkona kello 20.20.