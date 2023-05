Huippumaileri Sara Lappalainen on taistellut lukuisista vaikeuksista kohti voittoa ja on valmiina MM-kesään

Tokion olympialaisten SE-sankarin viime kausi oli katastrofaalinen. Nyt tunnelin päässä on valoa.

Näyttää siltä, että Sara Lappalainen on selättämässä viime kauden vaikeudet.

Vaikeuksista voittoon. Sananparsi voi olla kulunut, mutta täyttä totta toivottavasti keskimatkojen huippujuoksijalle Sara Lappalaiselle (ent. Kuivisto) tänä kesänä.

Lappalainen ihastutti kesällä 2021 Tokion olympiaradalla kirjaten Suomen ennätykset niin 800 metrillä (1.59,41) kuin myös 1 500 metrillä (4.02,35). Kausi 2022 alkoi halli-SE:llä kummallakin matkalla ja lisäksi maililla, mutta lopulta viime kausi oli kuitenkin kaikkea muuta kuin toivottua jatketta edelliskesän menestykseen.

”Ensin hallikaudella kipeytyivät akillesjänteet, ja se vaivasi koko kesän. Sitten sain keväällä sen pirun ameban (suolistoloisen) vatsaan, ja se vesitti koko kevään. Ja syksyllä sitten vielä leikattiin jalat”, Lappalainen muistelee viime vuotta.

Ja kun jalat oli saatu leikkauksen jäljiltä kuntoon, seurasi uusi takaisku hallikaudella. Laitevika korkean paikan leiriä simuloivissa olosuhteissa Helsingin Urhea-kampuksella johti ylirasitustilaan. Lappalainen oli puolitoista viikkoa ”liian korkealla” vian takia.

”Jos se olisi tapahtunut peruskuntokaudella, jolloin tehdään matalatehoisempaa aerobista harjoittelua paljon, se ei todennäköisesti olisi ollut niin huono tilanne. Mutta koska menossa oli kilpailuun valmistava jakso ja vedettiin todella kovia tehoharjoituksia, yhdistelmä oli kohtalokas. Henkisesti tosi rankka, ei ollut mikään pikkujuttu. En oikein jaksanut tehdä mitään, olin niin väsynyt. Siinä meni viisi kuusi viikkoa, että sai kropan taas pelittämään”, Lappalainen huokaa.

”Koko viime kesä oli niin hankala ja kun tuo oli siihen jatkumoa, se oli yksinkertaisesti liikaa. Siksi se tuntui niin raskaalta.”

Mutta nyt ikitaistelijalla on taas hymyä kasvoilla.

”Nyt näyttää hyvältä, on ollut kiva harjoitella. Keväällä ei ole ollut mitään ongelmia. Monesti kevät on sellainen, että kun revitään kovia harjoituksia, jokin paikka ilmoittelee itsestään turhankin paljon. Mutta nyt on hyvin kestänyt joka paikka, ja myös leikatut jalat olleet todella positiivinen yllätys. En olisi uskonut, että niistä noin hyvät tulee”, 31-vuotias Lappalainen myhäilee.

Hyville jaloille on käyttöä tietenkin ennen kaikkea elokuussa, kun Budapestissa juostaan MM-kisat. Alkukaudella tärkeimmät koitokset ovat Paavo Nurmi Games Turussa 13. kesäkuuta ja Tshekin Ostravan ”Kultainen Piikkari” -kisat 27. kesäkuuta.

Oman mausteensa kesään tuo muutos kahden matkan taitajalle. Lappalaisen päämatka on nyt 1 500 metriä, vaikka toki 800 metriäkin kulkee vielä mukana. Selitys tonnivitosen nousulle nokkimisjärjestyksen kärkeen on selvä.

”Minulla on siihen paremmat ominaisuudet. Pystyn suhteessa juoksemaan siinä kovempaa kuin kasilla. Hauskaa sinänsä, että Euroopan tasolla olen kasilla ollut nopeuden puolesta hitaimmasta päästä, mutta nyt kun siirryn tonnivitoselle, niin olen nopeuteni puolesta nopeimmasta päästä”, Lappalainen päättää hymyillen.