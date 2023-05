Supertähti Mikko Rantanen hämmensi katsojia Nokia-areenassa – ”Siinä on nyt joku”

Leijonien ykköstähti muistuttaa MM-turnauksen luonteesta.

Leijonat kärsi maanantai-illan hegemoniakamppailussa 1–2-rankkaritappion Ruotsille. Näin ollen historian ensimmäinen MM-kotikisavoitto länsinaapurista jäi yhä odottamaan.

Suomi hallitsi ottelua varsinkin avauserässä selvästi, mutta Ruotsin konkarivahti Lars Johansson, 35, oli pirullisen vaikeasti ohitettava.

”Tiukka peli. Ruotsi puolustaa hyvin keskustaa. Meiltä puuttui ehkä vähän maltti hyökkäyspelistä. Yritimme ehkä vähän väkisin keskelle. Muutaman kerran itsekin”, Mikko Rantanen sanoi.

”Oli siellä taas paikkoja tehdä tarvittavat maalit, mutta siinä on nyt joku puristus. Rentoutta pitää saada”, Rantanen jatkoi.

MM-kisojen suurimman tähden statuksella Tampereella pelaava Rantanen ei ole saanut vielä koneitaan kunnolla käyntiin Saksa-pelin dominoivaa kolmoserää lukuun ottamatta.

Rantasen kolmen ensimmäisen – ja samalla kovimman – lohko-ottelun pistesaldo oli 0+2.

Ruotsia vastaan kiekot pomppivat suorastaan hämmentävän epätyypillisesti Rantasen lavassa. Supertähti oli kaukana parhaastaan.

”Se on sellaista välillä. Koetetaan saada ekstrafokus, ettei pomppisi”, Rantanen totesi.

Rantanen on vaikuttanut MM-turnauksen alussa hyvinkin rennolta kaukalon ulkopuolella. Maanantai-illan tappion jälkeen hän oli kuitenkin silmin nähden pettynyt.

”En mä liian rennosti ole ottanut. Kyllä mä mielestäni aika paljon hommia teen ja puolustan. Menen molempiin suuntiin kovaa, iholle ja taklaan.”

”Tänään oli taas paikkoja. Siinäkin (Ville) Pokka laittoi maalin takaa, kyllä siinä pitäisi maali tehdä. Sellaisiin paikkoihin tarvitsee ehkä vähän henkistä terävyyttä ja vahvempi maila, niin laitetaan kiekko reppuun.”

Mikko Rantanen kamppaili kovaa Ruotsia vastaan.

Rantaselta kysyttiin, oliko kiekon pomppimisen syy jäässä, jota ainakin Ruotsin leiristä on kritisoitu.

”Molemmille se on sama. On se ehkä vähän pehmeä, mutta ei se mikään tekosyy ole. Jos on huono jää, niin pitää pelata simppelimmin.”

Rantanen muistutti ottelun jälkeen MM-turnauksen luonteesta. Vaikka Leijonat on hävinnyt kaksi kolmesta ottelustaan, niillä ei isossa kuvassa ole suurtakaan merkitystä, jos vain yltää lohkossa neljän joukkoon eli puolivälieriin.

”Tässä on aikaa vielä paljon. Tärkeimmät pelit alkaa vasta ensi viikolla. Mutta totta kai tässä pitäisi voittoja ottaa, että saataisiin hyvä lohkosijoitus. Mutta peli ja vaihto kerrallaan itsekin menen eteenpäin. Kyllä mä uskon, että paranee varmasti vielä”, Rantanen sanoi.

Suomen turnaus jatkuu keskiviikkona kello 20.20 ottelulla Ranskaa vastaan.

Kahden tappion myötä Suomen tie lohkovoittoon alkaa olla kivinen. Se taas tarkoittaa luultavasti sitä, että puolivälierissä vastaan asettuisi joku B-lohkon kolmesta kovasta: Kanada, Tšekki tai Sveitsi.