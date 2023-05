Ruotsalaiset kiekkofanit ovat omineet taas tamperelaisen baarin – ”Tämä on maailman paras”

Ruotsalaiset kiekkofanit valmistautuivat tamperelaisbaarissa maanantai-illan Suomi–Ruotsi-otteluun tuntikausia ennen h-hetkeä.

Tervetuloa keltaiseen seinään!

Mies muovinen kirves kädessään ja keltainen hikipanta päässään toivottaa janoiset tervetulleeksi Ruotsin lätkäfanien ”omistamaan” baariin Tampereen keskustassa.

”Mikä olisi parempaa kuin voittaa Suomi Suomessa järjestettävissä MM-kisoissa, ja juhlia sitä ruotsalaisten kanssa keskellä suomalaista kaupunkia”, hehkuttaa ruotsalaisfani Hasse Kongo.

”Tämä on itseasiassa täydellinen kaupunki voittaa Suomi. Rakastan Tamperetta. Ja tämä sää! Miten täällä voi olla näin täydellinen sää tänäkin keväänä. Viime vuonna oli sama juttu”, Kongo äimistelee.

Hasse Kongo nostatti tunnelmaa ruotsalaisfanien kantapaikassa.

Nyt ollaan MM-kisojen kuumimmassa sinikeltaisessa hermokeskuksessa, Ruotsin fanien kantapaikassa Heidi’s Bier Barissa.

Tampereen Hämeenkadulla sijaitsevan baarin edustalla on poreileva tunnelma päällä jo neljä tuntia ennen illan Suomi–Ruotsi-ottelua, joka pelataan reilun kilometrin päässä Nokia-areenassa.

Tre Kronor -fanien kantapaikka sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa.

Aurinko porottaa ja terassi alkaa täyttyä Tre Kronorin faneista.

Yhdellä terassipöydällä viiden litran olut- ja lonkerotornit ovat tehneet kauppansa. Kuusihenkinen kaveriporukka virittäytyy matsitunnelmaan hyvissä ajoin ennen suuntaamista Nokia-areenan uumeniin.

”Tämä on maailman paras baari! Västmanlandin kunnasta kisapaikalle matkanneet miehet karjuvat.”

”Olut on halpaa ja Ruotsi jyrää tänään voittoon”, pöydän päässä istuva Micke ilmoittaa.

Ruotsalaisfanit kokoontuivat kantabaariinsa ennen illan Suomi–Ruotsi-ottelua.

Aurinkovarjon alla terassilla kisatunnelmasta nauttii Mikael Hansson kavereineen.

”Tämä on ensimmäinen kertani Tampereella. Kuulin, että tämä on paras paikka tavata muita ruotsalaisia faneja. Täällä on puitteet kunnossa”, myhäilee Hansson.

”Ja illalla juhlimme lisää, kun Ruotsi on voittanut Suomen 4–3.”

Mikael Hansson vierailee ensimmäistä kertaa Tampereella.

Sama baari on toista kevättä putkeen ruotsalaisten lätkäfanien kantapaikka MM-kisojen aikaan. Syy on selvä. Ravintola tekee nimittäin yhteistyötä erään ruotsalaisen faniryhmän kanssa.

”Kaikesta näkee, että porukalla on hauskaa. Täällä on kolme kerrosta, joissa mahtuu juhlimaan, laulamaan karaokea ja seuraamaan pelejä. Kun paikka on täynnä, tänne mahtuu mukavasti 700 ihmistä”, sanoo Heidi’sin ravintolapäällikkö Jani Jaakola.

Minkälaista palautetta on tullut siitä, että Tampereen keskustassa on ruotsalaisten ”omistama” paikka?

”Täällä käy niin mukavaa jengiä, ettei ole ollut mitään valittamista. Ihan sama minkä maan kiekkofaneja kävelee ohi”, ruotsalaiset hurraavat heille ja pitävät hyvää meininkiä yllä.

Ruotsalaisten kiekkofanien suosituin menojuoma kantapaikassa ei ole perinteinen keskiolut.

”Gin tonicia ja erilaisia makulonkeroita menee paljon. Ananaslonkero oli niin kova hittituote, että se myytiin loppuun kahdessa päivässä”, naureskelee Jaakola.

Kovin meno on ruotsalaisfanien mukaan MM-otteluiden jälkeen. Baari täyttyy keltapaitaisista kisaturisteista ja dj soittaa janoiselle kisakansalle ruotsalaisia kappaleita laidasta laitaan.

”Heidi’s on MM-kisojen paras paikka. Tunnelma on joka ilta katossa ja täällä saa tanssia pöydillä. Täällä saa pitää hauskaa ja nauttia täysillä, kunhan muistaa käyttäytyä”, Kongo sanoo.

”Ei ole väliä, mistä maasta olet. Jos haluaa pitää hauskaa, kaikki ovat tänne tervetulleita. Pidetään yhdessä hauskaa”, mikäs sen parempaa.

Ruotsalaisilla on riittänyt aihetta juhlaan viime päivien aikana.

Tre Kronor tyrmäsi sunnuntain iltapelissä Nokia-areenassa Itävallan 5–0. Lauantaina ruotsalaiset pääsivät juhlimaan euroviisujen voittoa, kun Loreen kruunattiin voittajaksi Liverpoolissa.

”Totta kai oikea kappale voitti. Ei muilla ollut mitään mahdollisuutta. Ruotsi oli niin paljon parempi muita. Se oli jopa naurettavaa, miten ylivoimaisen hyvä Loreen oli”, Kongo julistaa.

Suomen edustaja Käärijä ei kerännyt sympatiaa.

”Mitä se oikein oli?! Ei se ollut euroviisukappale. Se oli jumalauta teknokappale. Tuollaisella kappaleella voi voittaa vain euroteknokilpailun”, räkättää Kongo.