Ensi yönä ratkeaa, jysähtääkö Leijonille jättipotti NHL:stä

Leijonien GM Jere Lehtinen jännittää Dallasin puolesta.

Leijonien MM-kisajoukkue on yhtä leimausta vaille valmis. Hallitseva maailmanmestari on leimannut toistaiseksi 24 pelaajan kisapassin.

Tapparan hyökkääjä Waltteri Merelä on tällä hetkellä ainoa, jonka kisapassia ei ole leimattu. Toiseksi viimeinen kisapassi meni Harri Pesoselle, joka nousi Leijonien pelaavaan kokoonpanoon lauantaina Saksaa vastaan.

Lopullisen kisakokoonpanon muotoon vaikuttaa yhden NHL:n toisen kierroksen pudotuspelisarjan kohtalo.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä Dallas Stars ja Seattle Kraken kohtaavat seitsemännessä ja ratkaisevassa pelissä. Jommankumman Stanley Cup -jahti päättyy.

Dallas on yksi NHL:n ”suomalaisjoukkueista”. Tähtipaitojen riveissä riittää suomalaisosaamista. Joukkueen ykköspuolustaja on Miro Heiskanen ja ykköshyökkääjänä loistaa Roope Hintz. Dallasissa pelaavat myös puolustajat Esa Lindell ja Jani Hakanpää sekä laitahyökkääjä Joel Kiviranta.

Seattlen riveissä on yksi suomalaispelaaja, laitahyökkääjä Eeli Tolvanen.

Leijonien johtoryhmästä GM Jere Lehtinen seuraa kuumeisesti, mitä NHL:ssä tapahtuu.

”Onhan tässä jännät hetket käsillä. Katsotaan mikä tilanne on huomenna, kun peli on pelattu. Ei viitsi mennä liikaa asioiden edelle. Tässä on myös muitakin asioita, jotka vaikuttavat. Sekin vaikuttaa mikä tilanne on täällä päässä joukkueessa”, Lehtinen sanoo Sanomille.

Leijonat jätti alun perin kaksi passia leimaamatta, mikä kieli siitä, että NHL-vahvistuksille haluttiin jättää tilaa, mutta Antti Suomelan poisjäänti toi kierrepallon.

”Alkuun ei ollut tarvetta leimata kaikkia passeja. Kun Suomela ei pystynyt pelaamaan Saksaa vastaan, halusimme saada neljä kenttää kasaan, joten leimasimme yhden passin lisää”, Lehtinen selvittää.

Leijonien GM Jere Lehtinen.

Viime keväänä Leijonat sai Dallasin pudottua pudotuspeleistä Heiskasen ja Lindellin kesken MM-kisojen joukkueeseen.

Jos Dallas häviää tiistain vastaisena yönä seiskapelin, Leijonille voi olla tarjolla yksi maailmanluokan vahvistus MM-kisoihin.

Hintz pelaa elämänsä kevättä. Dallasin 26-vuotias ykkössentteri on pudotuspelien pistepörssissä komeasti kolmantena tehoilla 8+10. Hintz oli runkosarjassa tehoilla 37+38 kolmanneksi tehokkain suomalainen Mikko Rantasen ja Aleksander Barkovin jälkeen.

”Kun kävimme tapaamassa pelaajia maaliskuussa Pohjois-Amerikassa, kiinnostus oli kova kaikilla. Totta kai tässä on tapahtunut kaikenlaista sen jälkeen, mutta silloin viesti oli, että kisat kiinnostavat”, toteaa Lehtinen.

Tampereelta kotoisin oleva Hintz olisi huippuluokan täsmävahvistus Leijonille, sillä Jukka Jalosen luotsaaman joukkueen keskikaista on hakenut muotoaan MM-turnauksen alussa.

Kakkossentterinä aloittanut Suomela putosi riveistä ennen toista ottelua. Tällä hetkellä kakkossentterin tonttia hoitaa Jere Sallinen.

”Hintzistä voin sanoa, että hän olisi halunnut tulla jo vuosi sitten, mutta hän loukkaantui juuri ennen sitä. Hintz on ollut kiinnostunut pelaamaan kotikisoissa, mutta katsotaan nyt, mikä on tilanne, kun seiskapeli on pelattu”, sanoo Lehtinen.

Heiskanen on Dallasin pelillinen moottori takalinjoilla. Isoja minuutteja pelaava 23-vuotias espoolainen oli runkosarjassa sarjan seitsemänneksi tehokkain puolustaja tehoilla 11+62.

Kokonaan toinen kysymys on pelikunto. Heiskanen sai Seattle-sarjan kolmospelissä kiekon sen verran rajusti kasvoihinsa, että hän joutui jättämään pelin kesken. Heiskanen palasi kehiin seuraavassa pelissä, ja on pelannut kokopleksillä siitä lähtien.

Miro Heiskanen pelaa eniten Dallasin puolustajista.

Kumpi kiehtoisi enemmän ykköshyökkääjä vai ykköspuolustaja?

”Nämä on näitä spekulointeja, joita aina halutaan tehdä. Kummatkin olisivat tietenkin huippuvahvistuksia. Molemmat, niin Hintz kuin Heiskanen, ovat NHL:n kärkeä pelipaikoillaan. Samoin Lindell on huippuluokan puolustava puolustaja”, vastaa Lehtinen.

Leijonien GM myöntää, että ensi yön seiskapelissä sympatiat ovat Dallasin suunnalla. Stanley Cupin voittanut Lehtinen on Dallasin seuralegendoja pelaajauraltaan.

”Nyt jännitetään, miten Dallasin käy. Minulla on ollut haave mennä paikan päälle Dallasiin seuraamaan finaaleja. Toivon, että Dallas menee tänä keväänä pitkälle, mutta saa nähdä.”

”Muutenkin on aika hieno tilanne suomalaisittain, kun idästä Stanley Cupin finaaleihin menee yksi ”suomalaisjoukkue” (Florida tai Carolina)”, Lehtinen myhäilee.