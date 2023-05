Ruotsin päävalmentaja korjaili puheitaan Suomi-voiton jälkeen: ”Poimitte puolet siitä, mitä sanoin”

Sam Hallam jakoi vuolaasti kehuja Jukka Jalosen Leijonille.

Sam Hallam on aloittanut Tre Kronorin peräsimessä MM-kisoissa kolmella voitolla.

Aamulehti

Ruotsin maajoukkueen tuore päävalmentaja Sam Hallam on tehnyt itseään nopeasti tunnetuksi myös Suomessa.

Kun MM-turnauksessa edetään vasta ensimmäistä viikkoa, on Hallam ehtinyt jo kyseenalaistaa Nokia-areenan jään kestävyyden ja syyttää Leijonia olemattomasta syöttöpelistä.

Kriittisille sanoille tuli katetta maanantain klassikkokamppailussa. Suomi ei saanut edelleenkään historian ensimmäistä voittoa Ruotsista MM-kotikisoissa, kun Lucas Raymond ratkaisi Tre Kronorille 2–1voiton voittomaalikisassa.

Pelin jälkeen Hallamin kommentit olivat silti nöyriä.

”60 minuutin ajan Suomi oli jäällä mielestäni parempi joukkue. He löysivät keinoja rakentaa peliä alhaalta ja saivat meidän päädyssämme karvaamalla paljon painetta”, Hallam kehui.

”Toisaalta puolustimme maalinedustaamme erittäin hyvin, eikä heillä ollut oikeastaan lainkaan ylivoimahyökkäyksiä.”

Vankka maalineduspeli on ollut Jukka Jalosen Leijonien kulmakiviä, ja siihen myös Hallamin Tre Kronor oli keskittynyt.

Löytääkö Hallam itse samankaltaisuuksia omasta joukkueestaan Jaloseen ja hänen joukkueisiinsa?

”Me molemmat kunnioitamme sitä, että jääkiekossa voittaakseen tarvitsee osata puolustaa”, ruotsalaisvalmentaja tiivisti.

”Olen tyytyväinen siihen, kuinka tänään siinä onnistuimme. Meillä on nyt peleistä pari välipäivää, jotka voimme käyttää palautumiseen ja videohommiin. Joten toivottavasti olemme viikon päätteeksi parempi joukkue.”

Kun Hallamilta kysyttiin tämän aiemmista puheista, huomautti tämä siitä, että kommenteista iso osa oli jäänyt matkan varrelle.

”Teidän medianne, tiedättehän miten se toimii”, Hallam naurahti.

”Poimitte puolet siitä, mitä sanoin. Sanoin myös samassa haastattelussa, että Suomi on mahtava joukkue jossa on paljon mahtavia ja kokeneita pelaajia. Hyvin valmennettu. Ja he ovat hallitsevia maailmanmestareita”, Hallam luetteli.

Entä areenan jää, miten se kesti maanantaina?

”Minultako kysyt?”

”Tuntui hyvältä, näytti hyvältä”, Hallam totesi pienen ihmettelynsä jälkeen.