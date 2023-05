Mikael Seppälää kutsutaan puskutraktoriksi, joka oppi vääntämään jo kylillä ja koulussa – ”Olen lyönyt muutaman mailan poikki hänen kylkeensä”

Jykevä puolustaja aikoo panna tulevan joukkuekaverinsa André Peterssonin järjestykseen maanantaina.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen luottopuolustajaksi noussut Mikael Seppälä saapuu sunnuntaiseen mediatilaisuuteen virkeän oloisena tavallista lyhyemmistä unista huolimatta.

Seppälä meni yöpuulle vasta Euroviisujen lopputuloksen ratkettua. Ympäri Eurooppaa ihastuttaneen Käärijän kohtalo ratkesi vasta kahden jälkeen.

”Meni niin tiukaksi, että piti jännittää loppuun asti. Tuskin uni olisi tullut muutenkaan paljon aiemmin, kun oma peli päättyi niin myöhään”, Seppälä muistuttaa.

Huojentava Saksa-voitto varmistui vasta puoli yhdentoista tienoissa.

”Käärijän biisi on menevä. Bilekappale. Sitä on tullut kuunneltua aika paljon”, Seppälä myöntää.

Kukkatilaus äidille

Kaksi hienoa Tappara-kautta pelannut voimanpesä tietää hyvin, ettei toukokuun toinen sunnuntai ole mikä tahansa sunnuntai. On äitienpäivä.

”Tein kukkatilauksen äidille jo viikko sitten. Yksi yritys toimitti lähetyksen perille. Lisäksi panin onnitteluviestin aamulla. Pitää soittaa vielä myöhemmin.”

Seppälän äiti asuu Kuopiossa. Perhe muutti sinne Ylivieskasta, kun poika oli 15-vuotias.

Siinä vaiheessa mukana oli vielä myös isä. Muutamaa vuotta myöhemmin hän koki elämänsä kovimman kolauksen menetettyään erittäin läheisen ihmisen.

Tämän jälkeen jääkiekko tuntui pitkään olemattomalta asialta. Seppälä lähti Kajaaniin pelaamaan Mestistä ja kokoamaan samalla ajatuksiansa.

Jykevä pakki löysi vähitellen tasapainon ja kipusi SM-liigan eliittiin suurten otsikoiden ulkopuolella. Vahvat otteet poikivat keväällä 2021 MM-paikan ja ison siirron KalPasta Tapparaan.

Tämän jälkeen Ylivieskan Jääkarhujen kasvatti on kulkenut menestyksestä toiseen. Silti kirkkaimmat valokeilat ovat suuntautuneet muihin miehiin.

”Ihan hyvä minulle. Tykkään olla omassa rauhassani. Saattaisin ahdistua, jos huomiota tulisi enemmän”, Seppälä heittää.

Seppälä on ollut aina suuri joukkuepelaaja. Hän on tiennyt omat vahvuutensa ja hoitanut hänelle annetun ruudun viimeisen päälle.

”En ole ollut ikinä kaikkein lahjakkain enkä taitavin äijä. Olen korvannut tämän kovalla työnteolla. Haluan paiskia enemmän hommia kuin muut. En tiedä, onko tekeminen ollut aina hirveän laadukasta. Mutta paljon on tehty.”

”Koko ajan painittiin”

Mikael Seppälä väänsi Yhdysvaltain Dylan Sambergin (vas.) ja Nick Perbixin kanssa perjantain kamppailussa.

Seppälällä on ollut pienestä pitäen peräänantamaton luonne. Hän ei ole halunnut antaa kenellekään mitään ilmaiseksi.

”Muistan, kun jo Ylivieskassa oli koko ajan joku paini menossa. Koulussa ja kylillä. Jatkuvasti katsottiin, kuka on vahvin.”

Tiukka vääntö jatkuu nyt kaukalossa. Seppälää kuvaillaan usein katepillariksi ja puskutraktoriksi.

Miten koet nämä luonnehdinnat?

”En pane pahakseni. Ne ovat jollain tasolla osuvia. Puskutraktori-nimitys taisi lähteä liikkeelle Aapeli Räsäsen suusta”, Seppälä viittaa KalPa-hyökkääjään.

Seppälä on ottanut motokseen, että oman maalin eteen aukeaa väylä vain kuolleen ruumiin yli. Kenen pysäyttäminen on tuottanut eniten hankaluuksia?

”Ensimmäisen tulee mieleen Pavol Skalický. Olen lyönyt muutaman mailan poikki hänen kylkeensä, mutta hän ei ole ollut moksiskaan. Siinä on jämäkkä äijä”, Seppälä hämmästelee Lukossa ja Tepsissä pelannutta slovakialaishyökkääjää.

Tapparan maalitykkiä Veli-Matti Savinaista pidetään yleisesti SM-liigan parhaan maalineduspelaajana. Minkälainen pideltävä hän on ollut?

”Vellu antaa treeneissä vähän armoa – eikä ole yhtä ärsyttävä kuin muita kohtaan. Voin kuvitella, miten ikävää häntä vastaan on pelata.”

Suomalaisviisikko

Kahden vuoden Tappara-jakso on ollut Seppälälle loistavaa aikaa, mutta nyt on aika ottaa seuraava askel eteenpäin. Luottopuolustaja lähtee kokeilemaan hauistensa pitävyyttä ulkomaille. Kohteena on Jönköpingin ylpeys HV71.

Joukkuekaverit Joni Ortio, Oliwer Kaski, Joonas Nättinen ja Ilveksestä tuleva Tommi Tikka pehmentävät laskua merkittävästi.

”Katsotaan, miten Ylivieskan mies pärjää ulkomailla. Kielitaito ei ole vielä priimaa, mutta eiköhän sekin parane.”

Ruotsin MM-kisajoukkueessa on yksi HV:n pelaaja – André Petersson. Kokeneelta laitahyökkääjältä löytyy kokemusta kahdeksalta KHL-kaudelta ja myös Pohjois-Amerikasta.

”En ole tavannut vielä. Pitää näyttää hänelle maanantaina, kuka käskee maalinedustalla”, Seppälä viittaa Ruotsi-kamppailuun.

Suomi ei ole voittanut Ruotsia koskaan MM-kotikisoissa.

”Kuulostaa haasteelta”, Seppälä pohjustaa.

Suomi–Ruotsi maanantaina kello 20.20.