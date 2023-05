Yhdysvaltalaiset hehkuttavat Nokia-areenaa, mutta tekivät tamperelaisittain nolon mokan

USA:n mediatiimi aloitti kisat lapsuksella.

Jääkiekon MM-kisoissa pelaava Yhdysvaltojen joukkue tarjoaa verkkosivuillaan kurkistuksen kulissien taakse.

Päiväkirjamaisessa kertomuksessa USA kertoo saapuneensa Tampereelle suoralla lennolla Münchenistä yhdessä Saksan joukkueen kanssa.

Jutussa kerrotaan, ettei lento ollut ihan tavanomainen. Kaikki jääkiekkovarusteet ja pelaajien henkilökohtaiset matkatavarat eivät mahtuneet ruumaan. Lentokoneen takimmaiset penkkirivit oli täytetty kiekkokamoilla, jotka oli sidottu penkkeihin kiinni.

”Se oli uniikki näky, jota kukaan ei ollut nähnyt koskaan aiemmin”, jutussa kuvaillaan.

Yhdysvaltain joukkue kertoo ylpeänä, että se sai käyttöönsä Nokia-areenassa Ilveksen pukukopin, jossa joukkue oleskeli jo viime vuoden kisoissa.

Nokia-areenan tiloja hehkuttavassa jutussa on käynyt kuitenkin kiusallinen moka.

”USA:n joukkueen pukukoppi on Ilveksen, joka on yksi vanhimmista ammattilaisjoukkueista Suomessa ja voitti SM-liigan mestaruuden tällä kaudella”, jutussa kerrotaan.

Kuten hyvin tiedetään, Ilves putosi välierissä Pelicansille ja voitti lopulta pronssia. Mestaruuden voitti niin ikään Nokia-areenassa pelaava Tappara.

USA saa käyttöönsä Ilveksen pukukoppitilat. Ilveksen pronssijoukkueen maalivahti Marek Langhamer pelaa MM-jäillä Tshekin riveissä.

USA kertoo koristelevansa Ilveksen pukukopin kotoisaksi. Torstaina pukukoppiin kiinnitettiin motivaatiotekstejä ja rekvisiittaa, joka muistuttaa maan aiemmista MM-joukkueista.

”Tämä on eittämättä mukavin koti, mikä USA:n joukkueella on ollut MM-kisoissa. Mukavuuksiin kuuluu iso sauna, kaksi kylmäallasta ja avarat tilat. Käytössä on myös tilat valmentajille, huoltajille, varusteille ja lääkintään”, USA:n joukkueen verkkosivuilla hehkutetaan.

USA:n joukkuetta on mollattu ennen kisoja nimettömäksi. Suurimpia tähtiä ovat kapteenisto Nick Bonino, Alex Tuch ja Conor Garland.

USA avaa turnauksen perjantaina kello 16.20 koko kisojen avausottelussa Suomea vastaan.

