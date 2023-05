USA:n tähti tuli Suomeen ja yllättyi – paljastaa rakkautensa lonkeroon

Lonkeroa rakastava Alex Tuch on Yhdysvaltojen ykköstähti MM-kisoissa.

Suomi aloittaa MM-kisat perjantaina ottelulla Yhdysvaltoja vastaan. Maan suurimmat tähdet loistavat poissaolollaan USA:n nuoressa joukkueessa.

Sen nimekkäin pelaaja on Buffalo Sabresin voimahyökkääjä Alex Tuch, 27, joka nakutti päättyneellä NHL-kaudella kovat 79 tehopistettä.

”Minulla on kovat odotukset. Uskon, että yllätämme monet ihmiset”, Tuch sanoo.

”Jahtaamme MM-kultaa, kaikki muu olisi pettymys”, hän jatkaa.

Kovia puheita siihen nähden, että USA:n MM-historiasta löytyy vain kaksi kultaa (1933, 1960), ja tuoreemmasta on aikaa 63 vuotta. Sen koommin maa ei ole yltänyt koskaan pronssia korkeammalle.

Kaksissa edelliskisoissa USA on kuitenkin yltänyt välieriin.

Alex Tuch (oik.) on USA:n nimettömän joukkueen nimekkäin pelaaja.

Yhdysvalloissa suhtautuminen jokavuotisiin MM-kisoihin on jokseenkin rento. Maan kiekkomaajoukkue osaa yleensä ottaa ilon irti MM-turnausreissuista myös tutustumalla kisakaupungin viihdetarjontaan.

”Suomalainen lonkero on todella herkullista. Rakastan sitä”, Tuch tuumaakin kysyttäessä kokemuksia Suomesta ja mainitsee pitävänsä myös saunasta ja poronlihasta.

Saattaa siis hyvinkin olla, että ykköstähti Tuch esittelee kisojen mittaan suosikkijuomaansa myös joukkuetovereilleen.

Tuch pelaa MM-kisoissa nyt ensi kertaa urallaan. Suomessa hän on kuitenkin vieraillut kolmesti aiemmin nuorten maajoukkueturnausten merkeissä.

Hän kertoo kokeneensa taas mieluisan yllätyksen saavuttuaan maahan.

”Kahdella viime kerralla olin täällä talvella. Tiesin kyllä, että täällä on ihan erilaista näin toukokuussa, mutta onhan tämä aika siistiä, että on valoisaa näin pitkään. Olen nähnyt tämän ennenkin, mutta joka kerta se yllättää.”

”Aurinko laskee joskus kymmeneltä. Voi käydä myöhäisellä illallisella kello 21.30, mutta aurinko paistaa silti ja tuntuu kuin olisi keskipäivä”, Tuch intoilee.

Avausvastus Suomesta Tuch on pannut etukäteen merkille erityisesti joukkueen kirkkaimman tähden Mikko Rantasen.

”Tunnen muutamia pelaajia. Olen pelannut aika monta kertaa vastaan sitä isoa miestä, Rantasta, The Moose”, Tuch sanoo viitaten Rantasen lempinimeen NHL:ssä.

”Meillä on aina hyvä vääntöä. Olen innoissani, että pääsen pelaamaan häntä vastaan. Areenakin on aika komea. Täällä on varmasti avauspelissä loistava tunnelma.”

San Jose Sharksin päävalmentaja David Quinn valmentaa USA:ta toisisissa peräkkäisissä MM-kisoissa.

Kymmenien NHL-tähtien USA:lla olisi rahkeita saada MM-jäille vuosittain todellinen tähtisikermä. Jälleen kerran paikalle saapuu kuitenkin lähinnä nuorista lupauksista ja yliopistopojista koostuva porukka.

Miksei USA saa enemmän tähtipelaajia kisoihin?

”Se on vaikeaa. Nämä kisat ovat aina 82 pelin NHL-kauden jälkeen. Ja kisoihin liittyy paljon matkustusta, kun nämä ovat aina Euroopassa. Aikaerot ja kaikki”, Tuch pohtii.

”Erityisesti perheellisille nämä ovat raskaita reissuja. Pitää olla 3–4 viikkoa matkalla. Toki perheet voivat joskus tulla mukaankin, mutta on se silti raskasta. Turnaus on niin pitkä.”

Tuch vaikuttaa kuitenkin olevan innoissaan mukana ensimmäisissä MM-kisoissaan, eikä hän murehdi tähtien puuttumista.

”Tiedän, että meiltä Buffalostakin olisi ollut pari kaveria innokkaina tulemaan USA:n joukkueeseen, mutta heillä oli molemmilla pientä vammaa. Sellaisia on pitkän ja raastavan kauden jälkeen monilla.”