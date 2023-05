Kalle Rovanperä kiistää paineet, vaikka Toyotan meno on nihkeää

Rallin hallitseva maailmanmestari Kalle Rovanperä on pisteen päässä MM-sarjan kärkipaikasta, vaikka on yltänyt alkukaudesta vain kerran kärkipaikalle.

STT

Toyotan Kalle Rovanperä jahtaa yhä rallikauden ensimmäistä voittoaan, kun MM-sarja jatkuu Portugalissa viikonloppuna.

Viime vuonna sarjaa dominoinut suomalaiskuljettaja on kauden neljässä ensimmäisessä rallissa yltänyt vain kertaalleen palkintosijoille, kun Rovanperä ajoi Monte Carlossa toiseksi.

Muista kisoista Toyota-kuski on saalistanut neljännet tilat.

”Kyllä se kertoo siitä, että emme ole pystyneet ihan parhaimpaamme. En tietenkään voi olla tyytyväinen, kun vain yksi podium on tullut. Lähdetään hakemaan täältä lisää”, Rovanperä naulasi.

Edellisen kerran Rovanperä juhli ykköstilaa MM-sarjassa viime lokakuussa Uudessa-Seelannissa, kun maailmanmestaruus varmistui.

Kilpailu sarjan kärjessä on kiristynyt entisestään. Rovanperän osalta haasteena on ollut löytää testeissä oikeat asetukset kilpuriin.

”Ei minulla mitään painetta voittamisesta ole. Tosi monia asia vaikuttaa kokonaisuuteen. Emme ole ihan pystyneet olemaan niin vahvoja rallien alusta saakka, mitä tarvitsisi. Kun saamme tuon asian kuntoon, pystymme ulosmittaamaan kaiken irti autosta ja kuskista”, Rovanperä summasi.

Mestaruuskisa elossa

Vaikka voitot ovat Rovanperää vältelleet, ovat kypsät esitykset kuitenkin pitäneet nuoren miehen mestaruustaistelussa mukana.

Eroa MM-sarjaa johtaviin tallikavereihin Sebastien Ogieriin ja Elfyn Evansiin on vain yksi piste.

”Ei tarvitse silti olla huolissaan, jos on yhden pisteen päässä sarjajohdosta. Ei tilanne huono ole. Parantamisen varaa toki on. En ole myöskään ollut turhautunut, sillä kaikki tekijät huomioiden olemme saaneet ajettua hyviä pistepotteja”, Rovanperä kertoi.

"Alkuvuodesta on nähty, että pisteitä on saatava tasaisesti. Tietenkin pitää venyä silloin, kun paikka on. Portugalin ralli on yksi lempikisoistani, joten toivottavasti saamme nyt kunnon iskun päälle ja voimme ajaa voitosta.”

Voittokamppailuun tähtää myös Hyundain Esapekka Lappi. Rovanperän lähtöpaikka on kehno toisena autona reitillä, mutta Lappi pääsee hyökkäämään erikoiskokeille kärkiautojen takana.

”Kolmen joukossa on vähintään oltava. Silloin olisin tyytyväinen. Jos peilaa vauhtiamme Meksikoon, jossa olimme kärkivauhdissa, niin ei voittotavoite mikään mahdottomuus ole”, uransa ainoaa MM-osakilpailuvoittoa Suomessa vuonna 2017 juhlinut Lappi miettii.

”Tässä rallissa pätkät menevät huonoon kuntoon. Jos selviää ilman ongelmia ja rengasrikkoja, niin uskon, että kyllä meidän pitäisi voittokamppailussa olla.”

WRC2-luokassa suomalaisista Portugalissa kisaavat Teemu Suninen, Sami Pajari ja Lauri Joona.

WRC3-luokan pisteitä tavoittelevat puolestaan Roope Korhonen ja Toni Herranen.