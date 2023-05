Tunnistatko nämä potentiaaliset MM-kisatähdet? Listasimme kymmenen kiinnostavaa nimeä supertähtien takaa

NHL:n tähtipelaajien takaa löytyy tukku kiinnostavia MM-kisapelaajia. Osa on jo raivannut tiensä NHL:ään, osa on vasta tulevan varaustilaisuuden suurnimiä.

Jääkiekon MM-kisat alkavat perjantaina. Tampereen Nokia-areenassa ja Riiassa nähdään NHL-tähtiloistoa Mikko Rantasesta Lucas Raymondiin ja Tyler Toffoliin.

Ainakaan muutamaa päivää ennen kisojen alkua kokoonpanot eivät kuitenkaan pullistele viime vuoden tapaan isoja NHL-nimiä. Viime vuonna kaukaloissa nähtiin muun muassa Miro Heiskanen, Rasmus Dahlin, William Nylander, Mathew Barzal, Pierre-Luc Dubois ja David Pastrňák.

Nostimme MM-kisojen kiinnostavia pelaajia esiin, jotka eivät ole ainakaan vielä suurimpia NHL-tähtiä, mutta mahdollisesti sinne matkalla.

Janis Moser, Sveitsi

Janis Moser (90) yrittää puolustaa Arizona-paidassa Vancouverin Conor Garlandia vastaan, joka on MM-kisoissa USA:n joukkueessa.

Sveitsin tähtipuolustaja on käkikellomaan koko ajan kasvavaa NHL-pelaajistoa. Pelasi kauden Arizona Coyotesissa, välillä Juuso Välimäen puolustajaparina. 22-vuotias on Arizonan kakkoskierroksen varaus vuonna 2021 ja hän pelaa nyt jo kolmansissa MM-kisoissaan. Kertoo paljon, että lähti NHL-kaukaloihin sveitsiläisseura EHC Biel-Biennen kapteenina. Löytyy myös käsiä ylöspäin, 82 runkosarjapeliin 31 pistettä. Riian B-lohkon kiinnostavimpia pelaajia.

Leo Carlsson, Ruotsi

Leo Carlsson esiintyi Ruotsin paidassa talven U20 MM-kisoissa ja on mukana myös aikuisten kisajoukkueessa.

18-vuotias ruotsalainen superlupaus on tulevan kesän NHL-draftin kuumimpia nimiä. Vuonna 2004 syntynyt hyökkääjä on pelannut kaksi edelliskautta kovatasoisessa Ruotsin pääsarja SHL:ssä ja teki kuluneella kaudella mukavat 25 pistettä 44 peliin. Isokokoinen, 190-senttinen peluria kuvaillaan draft-arvioissa taitavaksi ja vahvaksi pelintekijäksi. Carlssonin Ruotsi kohtaa Suomen maanantaina 15.5.

Adam Fantilli, Kanada

Adam Fantilli voitti Kanadan paidassa alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden tammikuussa ja on tulevan NHL-draftin kärkivarauksia.

MM-kisojen toinen superjuniori Ruotsin Leo Carlssonin ohella. 18-vuotias ja vuonna 2004 syntynyt keskushyökkääjä on kesän NHL-draftin kärkivarauksia – monissa rankingeissa Fantilli varattaisiin heti varman ykkösnimen Connor Berardin jälkeen toisena. Tehtaili kuluneella kaudella Michiganin yliopiston riveissä 65 pistettä 36 otteluun. Erittäin kiinnostava seurattava, miten pärjää aikuisten kisoissa. Suomalaisfanien farmiksi Kanada pelaa alkulohkonsa Latviassa.

Waltteri Merelä, Suomi

Waltteri Merelä oli jäällä Suomen harjoituksissa keskiviikkona mustassa paidassa, vierellään Sakari Manninen ja Mikko Rantanen.

Leijonien laitahyökkääjä pelaa uransa ensimmäisissä miesten MM-kisoissa. Voittanut kahdella kaudella Tapparassa Suomen mestaruuden ja hieno kulunut kausi nosti MM-ryhmään. Huhuissa siirtymässä ensi kaudeksi NHL-kaukaloihin, joten MM-areena on oiva väliaskel. Rooli lienee Leijonissa alemmissa kentissä puolustavissa tehtävissä, mutta tarvittaessa kookas ja maalintekovoimainen vääntäjä voidaan nostaa tulosketjuun, jos muutoksille on tarvetta.

Alexandre Texier, Ranska

Alexandre Texier on Ranskan avainpelaajia. Kuva vuoden 2019 MM-kisoista.

23-vuotias ranskalaishyökkääjä on tuttu Suomen liigasta KalPasta. Hän on kisojen kiinnostavimpia pelaajia erikoisen urakäänteensä vuoksi. Texier vakiinnutti jo paikkansa NHL:ssä Columbuksessa kolmen kauden aikana. Hän kuitenkin päätti ennen kulunutta kautta palata Eurooppaan henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kausi Sveitsin liigan Zürich Lionsissa oli vahva: 34 pistettä 46 otteluun ja Texier palaa ensi kaudeksi Columbukseen.

Dans Ločmelis, Latvia

Nuori latvialaishyökkääjä kuuluu maan uuteen sukupolveen, joilla on mahdollisuudet ponnistaa aina NHL-jäille asti. 19-vuotias ja vuonna 2004 syntynyt Ločmelis on korkein latvialainen NHL-varaus vuoden 2015 jälkeen: Boston varasi hänet neloskierroksella numerolla 119 viime kesänä. Takoi viime kaudella Luulajan juniorijoukkueessa Ruotsissa hirmutehot 59 pistettä 44 peliin ja siirtyy ensi kaudeksi yliopistokiekon pariin Massachusettsin yliopistoon NCAA:han.

Karel Vejmelka, Tšekki

Karel Vejmelka on Tšekin mitalihaaveiden kulmakivi MM-kisoissa.

Kari Jalosen valmentama Tšekki on täynnä kiinnostavia nimiä. Esiin nousee maalivahtitähti Karel Vejmelka, joka pitänee ykkösvahdin roolin Ilveksestä tutun Marek Langhamerin ollessa vararoolissa. Räpylää oikeassa kädessään pitävä 26-vuotias Vejmelka oli jo viime vuoden pronssiryhmässä mukana. Nousu NHL:ään oli normaalia pidempi: hänet varannut Nashville ei koskaan tehnyt sopimusta. Vejmelka siirtyi HC Kometa Brnosta Arizona Coyotesiin 2021 pelattuaan vielä kaudella 2018–19 Tšekin kakkosliigaa. Nousi heti Arizonassa vastuunkantajaksi pelaten kahdella kaudella 102 runkosarjaottelua. MM-kisojen harvoja NHL:n todellisia laatumaalivahteja, ja voi nousta yhdeksi kisojen suurimmista veskarinimistä.

Scott Perunovich, USA

Scott Perunovich oli USA:n harjoitusmaaottelussa Saksaa vastaan ykköspakkiparissa.

Yhdysvallat lähtee jälleen kerran MM-kaukaloihin varsin nimettömällä miehistöllä, jossa on NHL-nimien lisäksi AHL- ja yliopistopelaajia. 24-vuotias kiekollisesti taitava ja pienikokoinen puolustaja on tehnyt jo NHL-debyyttinsä St. Louis Bluesin paidassa. Kakkoskierroksen varauksen uraputkea ovat kuitenkin vaivanneet loukkaantumiset. Kahdella viime kaudella AHL:ssä hän on latonut pienillä pelimäärillä vakuuttavat tehot: 39 ottelua, 42 pistettä. USA:n ryhmästä nousee varmasti esille yllättäjiä, Leijonat on vastassa avauspelissä 12.5.

Marco Rossi, Itävalta

21-vuotias Itävallan supertalentti on vasta tekemässä NHL-läpimurtoaan. Keskieurooppalaisen talviurheilumaan kirkkaimpia lupauksia koko maan kiekkohistoriassa, varattiin numerolla 9 vuonna 2020 Minnesotaan. Toistaiseksi kaksi edelliskautta menneet pääasiassa AHL:ssä. 104 AHL-pistettä kahteen kauteen kertovat, että pian on aika ottaa hyppäys NHL-pelaajien joukkoon. Huimasta potentiaalista kertoo sekä matala varausnumero että Kanadan junioriliiga OHL:ssä yhdessä kaudessa tehdyt 120 pistettä. Itävalta kohtaa Suomen lauantaina 20.5.

John-Jason Peterka, Saksa

Buffalon John-Jason Peterka (oikealla) saapui pitkän NHL-kauden jälkeen Saksan riveihin MM-kisoihin.

Saksan megatähti Leon Draisaitl on koko maailman parhaita pelaajia ja jahtaa yhä Edmontonin kanssa Stanley Cupia. MM-kisajoukkueen ykköstähti on Detroitin puolustaja Moritz Seider, mutta Saksan pelaajatuotanto on ollut viime vuosina vahvaa. Buffalo Sabresin hyökkääjä Peterka on noussut laadukkaaksi NHL-pelaajaksi, mutta kehityksen katto ei ole vielä tullut vastaan. 21-vuotias kakkoskierroksen varaus kesältä 2020 pelasi kuluneella kaudella ensimmäisen täyden NHL-kautensa. 32 pistettä 77 peliin oli hyvä startti. Peterka tulee seuraavina vuosina olemaan yhä isommassa roolissa, kun Buffalo voi hiljalleen tavoitella pitkästä aikaa menestystä NHL:ssä. Saksa kohtaa Suomen perjantaina 13.5.