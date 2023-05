17-vuotiaalle nokialaiselle Leevi Vappulalle hieno näyttöpaikka Euroopan rata-autoilusarjassa

Leevi Vappula ajaa LMP3-autoja Koiranen Kemppi Motorsportin väreissä.

Aamulehti

Nokialainen 17-vuotias moottoriurheilija Leevi Vappula ottaa urallaan askeleen eteenpäin. Vappula on tehnyt sopimuksen Koiranen Kemppi Motorsport -tiimin kanssa testi- ja varakuljettajan paikasta.

Koiranen Kemppi Motorsport on suomalainen rata-autoilutalli, jolla on LMP3-autoja. LMP tulee sanoista Le Mans Prototype, jossa on kolme eri sarjaa 1, 2 ja 3. Koiranen GP tunnettiin aiemmin suomalaisena formulatallina, joka kilpaili alemmissa formulaluokissa, kunnes yhdisti voimansa nykyiseksi tiimiksi.

Vappulan on tarkoitus tällä kaudella ajaa ja testata tallin LMP3-autoa sekä ajaa autolla myös joitain osakilpailuita Prototype Cup Germany -sarjassa.

Vappula on ajanut kaksi edellisvuotta saman tallin formula 4 -autoa. Tavoitteet ovat Euroopan rata-autoluokissa, ei niinkään formuloissa.

”Enpä olisi vielä pari vuotta sitten voinut kuvitellakaan, että tällainen tilaisuus tässä vaiheessa annetaan. Toisin kuin monet muut kanssakilpailijat ja ikätoverit, niin minulla ei ole oikeastaan koskaan ollut edes ajatuksena formula ykköset, vaan autourheilijan uraa on viety eteenpäin puhtaasti muut rata-autoilusarjat mielessä. Formula 4 -luokassa kilpaileminen oli niin sanotusti valmistavaa harjoittelua tulevaisuutta varten. Se, että saan nyt edustaa suomalaista tiimiä LMP3-autossa Euroopan radoilla, on kunnia-asia”, Vappula kertoo tiedotteessa.

Tallin operatiivinen johtaja Marko Koiranen iloitsee, että tiimiin saatiin suomalainen kuljettaja.

”Olemme iloisia, kun tiimiin on saatu nuoremman polven edustaja, joka näyttää myös muille autourheilusta ammattia suunnitteleville kuljettajille esimerkkiä siitä, että Le Mans -luokka on yksi varteenotettava ja potentiaalinen vaihtoehto nuoren autourheilijan urapolulla.”