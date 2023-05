Pirkkalalainen Miro Little, 18, ei pelkää puhua suoraan – Lauri Markkasen Cooper-tulos olisi paperia

Miro Littlellä on pitänyt edellisen vuoden ajan kiirettä.

Miro Little luottaa juoksukuntoonsa.

Suomen koripallon suurlupauksella Miro Littlellä, 18, on takanaan epäilemättä toistaiseksi elämänsä tapahtumantäyteisin vuosi. Viime kesänä hän nousi Suomen maajoukkueeseen, pääsi loppukesästä mukaan aikuisten EM-parketeille ja muutti sen jälkeen Yhdysvaltoihin.

Meno ei ole rauhoittumassa lähitulevaisuudessakaan, sillä nyt edessä on elokuun lopussa alkaviin MM-kisoihin huipentuva tiivis maajoukkuekesä, minkä jälkeen matka jatkuu nopeasti Texasiin. Siellä Little aloittaa yliopistouransa maineikkaan Baylorin riveissä.

Päättyneen kauden Little pelasi lukiokorista Sunrise Christian Academyssa Kansasin osavaltiossa, mutta talveen mahtui liuta muitakin varsin kiinnostavia tapahtumia.

Nuorimies pääsi katsomaan Lauri Markkasen historiallista NBA:n tähdistöottelua, pelaamaan LeBron Jamesin poikaa Bronnya vastaan sekä tapaamaan Jamesin itsensä Nike Hoop Summit -tapahtumassa.

Miro Little debytoi viime kesänä aikuisten EM-parketeilla.

Tähdistöotteluun Little pääsi mukaan, koska hänet kutsuttiin tapahtuman yhteydessä järjestetylle Basketball Without Borders -leirille Salt Lake Cityyn. Leiri on NBA:n 21 vuotta sitten lanseeraama maanosakohtaisten lukioikäisten huippupelaajien leiritys.

Little oli innoissaan sekä leiristä että mahdollisuudesta nähdä historian ensimmäinen suomalaispelaajan esiintyminen NBA:n tähdistöottelussa.

”Oli tosi siistiä nähdä se kaikki. Se antoi vain lisää motivaatiota, kun Lauri oli siellä näyttämässä tietä ja sanomassa, että tämä on ihan mahdollista, vaikka tulemme vähän pienemmästä korismaasta. Kohta meininki muuttuu”, Suomeen palannut Little intoilee Sanoman haastattelussa.

Maajoukkuetoverukset ennättivät viikonlopun aikana myös vaihtaa kuulumisia.

”Kyllä me siellä tapasimme. Lauri tuli käymään siellä leirillä treeneissä. Hetken aikaa ehdimme jutella ja pari sanaa vaihdoimme.”

Päällimmäisenä Littlen mieleen jäi tähdistöviikonlopusta tunne siitä, että siellä hän haluaa joskus olla itsekin pelaamassa. Pirkkalalainen uskaltaa unelmoida isosti, eikä pelkää lausua unelmiaan ja tavoitteitaan ääneen.

”Töitä on vielä ihan käsittämätön määrä edessä, mutta se on yksi unelmistani. Jos joltakulta kysyy, unelmoiko hän tähdistöottelussa pelaamisesta ja hän vastaa en, hän tuskin pelaa siellä. Jos unelmoi asioita ja sanoo ne ääneen, on myös pakko tehdä töitä niiden unelmien eteen.”

”Sellainen viesti, jonka haluan sanoa kaikille, on että jos uskoo unelmiinsa ja siihen mitä tekee, kannattaa vaikka kirjoittaa se paperille. Ei ole edes pakko sanoa ääneen. Sitten siinä paperilla on konkreettinen asia, jonka näkee. Sen voi visualisoida ja pitää itsensä vastuussa siitä tavoitteesta. Kaikki lähtee siitä, että uskoo itseensä.”

Markkanen valittiin superkautensa päätteeksi NBA:n kehittyneimmäksi pelaajaksi. Viime viikkoina hän on kuitenkin kerännyt suurimman maailmanlaajuisen huomion liittymällä armeijan kurkkusalaatteihin. Supertähden varussotilaspalvelus ei ole jäänyt huomaamatta Littleltäkään.

”Iso kunnioitus Laurille siitä. Se kuuluu mielestäni asiaan täällä Suomessa, ja kunnioitan paljon sitä, että hän onnistuu hoitamaan senkin asian. Se on ihan siistiäkin, että kansa alkaa kiinnostua koripalloilijoista. Lauri näyttää tietä ja me muut tulemme pikkuhiljaa perässä.”

Lauri Markkanen on ainoa NBA:n tähdistöottelussa pelannut suomalainen.

Santahaminasta tihkuneiden tietojen mukaan Markkasen Cooperin testin tulos inttiseikkailun alussa oli rapiat 3 000 metriä. Little ei epäröi hetkeäkään, kun häneltä kysyy, juoksisiko hän tässä testissä Suomen kaikkien aikojen pelaajaa paremmin.

”Joo”, kuuluu ytimekäs vastaus.

”En tosin ikinä ole juossut sitä. Koulussakin luistin siitä jollain verukkeella. Harrastin nuorena 4–5 vuotta yleisurheilua, juoksemiseen on siis vähän kuitenkin taustaa. Vihasin pidempiä matkoja – kuten tonnia – yli kaiken, mutta koska olin ihan hyvä siinä”, aina pistettiin juoksemaan.

Yksi merkittävä tapahtuma Littlen ruuhkavuodessa oli Nike Hoop Summit. Kyseessä on viikon leiri, jonka huipentuma on Yhdysvaltain ja muun maailman joukkueiden välinen ottelu. Leirille valitaan vuosittain yhden ikäluokan huippupelaajia.

Tuossa tapahtumassa Little pääsi tekemään tuttavuutta Jamesin perheen kanssa. Suurtähti LeBron Jamesin poika Bronny pelasi Yhdysvaltain joukkueessa.

”Sekin oli tosi siisti kokemus. Jokaisissa treeneissä oli lähemmäs sata NBA-seurojen johtohenkilöä katselemassa. He seurasivat kehonkieltä, käyttäytymistä, sitä miten kukin puhuu ihmisille tai kohtelee muita. Sain siitä tosi hyvän treeniviikon, ja kyllä se myös nähtiin. Vaikka itse peli ei sujunut minulta ihan niin hyvin kuin olisin toivonut.”

Bronny Jamesia Little ei pitänyt erityisen haastavana puolustajana, mutta häneltä löytyi isältään tuttuja huippuominaisuuksia.

”Yllättävän vahva äijä hän on. Minuakin pidetään aika isorakenteisena, mutta hän sai minut näyttämään pieneltä. Iso ja vahva kaveri, tosi hyvä puolustamaan. Oli myös tosi siistiä nähdä LeBron siellä ensimmäisellä rivillä istumassa.”

”On tässä vuoden aikana kaikenlaista ehtinyt tapahtua. Carmelo Anthonyn tapasin aiemmin turnauksessa, jossa hänen poikansa oli pelaamassa. Hän oli katsomassa finaalipeliä. Ja tuolla sain LeBronin kanssa vaihtaa nopeasti pari sanaa. Ihan siistejä juttuja”, edelleen vähän ihmeellistäkin.