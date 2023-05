Kaapo Kakon erikoisvaruste kiinnitti heti huomion Leijonien pukukopissa

Kaapo Kakon ympyrä sulkeutuu Tampereen MM-jäillä. Nyt on aika loistaa taas tähtenä.

Toukokuu 2019. 18-vuotias Kaapo Kakko on koko Suomen puhutuin jääkiekkoilija. Superlupaus säkenöi Leijonien MM-kultajoukkueen ykköspyssynä. Kansa kohisee ja media liekittää. Spekulointi käy kuumana, tulisiko Kakosta kisojen jälkeen jopa historiallinen NHL:n ykkösvaraus.

Toukokuu 2023. 22-vuotias Kakko saapuu uransa toisiin MM-kisoihin hyvin toisenlaisessa tilanteessa. Oikeastaan Kakko ei ole paistattelut tähtipelaajan valokeilassa kertaakaan neljän viime vuoden aikana.

Kakosta on kypsynyt jo laatuluokan NHL-pelaaja, mutta neljän New York Rangersissa vietetyn kauden aikana hän on saanut tyytyä lähinnä rivimiehen rooliin.

Nyt ympyrän on määrä sulkeutua. Kakko haluaa palata Tampereen MM-jäällä valokeilaan kärkiratkaisijana.

”Ihan ehdottomasti. Se oli yksi syy, miksi tänne tulin. Tiesin, että isompaa roolia on tarjolla”, Kakko sanoo.

Kun Rangersin kausi viime viikolla päättyi avauskierroksen seiskapelissä New Jerseytä vastaan, Kakon ei tarvinnut miettiä hetkeäkään MM-kisoihin lähtemistä.

”Oli helppo päätös. Olin valmistautunut pelaamaan vielä pari kuukautta eteenpäin NHL:ssä.”

Kakon edellinen maajoukkuevisiitti 2019 päättyi MM-pokaalin nosteluun.

Nimekkäässä Rangersin kokoonpanossa Kakon rooli on ollut pääsääntöisesti kolmosketjussa. Ykkösylivoimaan ei ole neljän vuoden aikana ollut mitään asiaa, ja tämän kevään hankintojen myötä pieni kakkosylivoiman ruutukin vietiin pois.

”Neljä vuotta sitten en olisi ihan ajatellut, että roolini NHL:ssä on tuollainen, mikä se nyt on. Totta kai meillä oli viimekin kaudella kaksi kärkiketjua ihan täynnä tähtiä – ja ylivoimat.”

”Pidän itseäni sellaisena pelaajana, joka pystyy tekemään tulosta. Sen takia tulin tänne. Että saisin itselleni taas sen hyvän fiiliksen, kun peli toimii.”

Paluu MM-kaukaloon neljän vuoden tauon jälkeen voi vielä hyvinkin muodostua vedenjakajaksi koko Kakon uralla. Hän on monipuolistunut pelaajana roimasti edelliskerrasta, ja nyt on tilaisuus palauttaa itseluottamus pitkästä aikaa korkealle.

”Silloin 2019 itseluottamus oli oikeasti tosi korkealla. Kun menin Pohjois-Amerikkaan, ei se ole ollut samalla tasolla. Ei ole tuntunut kertaakaan, että peli olisi kulkenut pidempää pätkää”, Kakko myöntää.

Päättyneellä NHL-kaudella Kakko teki maali- ja piste-ennätyksensä. Täyden 82 ottelun runkosarjan pelannut laituri teki tehot 18+22=40.

Kakosta on kypsynyt viime vuosien aikana jopa jonkin sortin voimahyökkääjä. Hän on joutunut painimaan itselleen elintilaa maailman ykkösliigassa.

Eivät pehmeät kädet ja terävä pelipää ole kuitenkaan kadonneet minnekään.

”Sehän on ihan selvä asia, että Kaapo ei ole päässyt pelaamaan Rangersissa täysin omilla vahvuuksillaan. Uskon, että hänellä on nyt aika kovat näytönhalut”, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoo.

”Kakko on offensiivinen pelaaja. Hän ei ole saanut Rangersissa sellaista roolia, mutta täällä hän saa”, Jalonen lupaa.

Paluu maajoukkueeseen mahdollistaa Kakolle myös eräänlaisen ”salaisen aseen” palauttamisen käyttöön.

Leijonien mediatilaisuudessa useat pelaajat kertoivat Kakon poikkeuksellisen vanhojen hartiasuojien kiinnittäneen huomion pukukopissa tiistain harjoitusten jälkeen. NHL-miehen erikoissuojukset aiheuttivat myös pientä tirskuntaa.

”Ne on aika vanhan liiton mallia. Ne ovat olleet käytössä ihan pikkujunnuista, jostain 12-vuotiaasta asti”, Kakko naurahtaa.

”Tykkään, että ne ovat sellaiset aika pienet ja liikkuvat”, aika vähän suojaavat tosin.

Kakko pelasi kyseisillä ”naruharttareilla” ennen NHL-uran alkua myös edellisissä MM-kisoissaan.

”Ne otettiin pois heti ensimmäisenä päivänä Rangersin kopissa. Sen jälkeen mulla on ollut sellaiset aika isot ja tavalliset, mutta nyt saan ne vanhat taas takaisin käyttöön.”

Aivan samanlaisen kropan ylle Kakko ei enää vanhoja harttareitaan vedä. Hän on fyysisesti kuin eri mies neljän vuoden takaiseen verrattuna.

”Nyt painan sen vähän yli 90 kiloa. Silloin edelliskisojen aikaan ehkä vähän yli 80. Eli on painoa melkein 10 kiloa tullut”, Kakko kertoo.

”Mutta nämä ovatkin olleet ne vuodet, kun pystyy ottamaan eniten massaa.”

Tampereella Kakko haluaa luonnollisesti olla auttamassa omalla panoksellaan Leijonia taas MM-kultaan. Hän ei kuitenkaan arkaile sanoa ääneen, että myös henkilökohtaiset onnistumiset ovat isona tavoitteena.

”Totta kai odotan itseltäni maaleja ja pisteitä”, Kakko sanoo suoraan.

2019 Kakko oli Suomen kovin maalipyssy kuudella osumallaan. Meneekö se nyt rikki?

”Koetetaan ainakin. Silloin taisin tehdä ne kaikki heti ensimmäisiin peleihin. Jos nyt pystyisin vähän viimeisissäkin peleissä osumaan”, Kakko virnistää.