Pohjois-Amerikasta kuului selkeä viesti: MM-kisojen pelaaminen nykymuodossa on lopetettava pian

NHL-pelaajien määrä ja laatu MM-kisoissa laskee huolestuttavaa kyytiä.

Aamulehti

Kuin edellisen päivän roiskeläppäpitsa. Ei ollut hyvää alun perinkään ja nyt vielä huonompaa.

Siltä maistuu tämän kevään jääkiekon MM-turnaus. Kisojen taso oli jo vuosi sitten kyseenalainen. Tämän kevään kekkereihin verrattuna se olikin oikein laadukas turnaus.

Kun maailman parhaat pelaajat viestivät joukolla, että ei paljon kiinnosta, on ulkopuolisenkaan vaikea innostua. Varsinkin Kanada ja Yhdysvallat ovat läiskäisseet Kansainvälistä jääkiekkoliittoa IIHF:ää märällä rätillä.

Pohjoisamerikkalaiset nakkasivat Tampereen- ja Riian-koneisiin täysin huumoriryhmät ottaen huomioon maiden potentiaalin. Molemmat joukkueet ovat täynnä NHL-miehiä, jotka kuitenkin ovat jotain aivan muuta kuin maailman kirkkainta eliittiä.

Vain Alex Tuch ja Conor Garland mahtuvat sadan parhaan joukkoon, kun listataan NHL:n tämän runkosarjakauden parhaita yhdysvaltalaisia pistemiehiä. Kanadalla vastaavia pelaajia on viisi, joista ainoastaan yksi (Tyler Toffoli) on 50 parhaan kanadalaisen joukossa.

Aivan kaikilla eivät sentään pelit jatku NHL:n pudotuspeleissä. Kanadalaisten ja yhdysvaltalaisten viesti kansainväliselle jääkiekolle on selvä: muuttakaa nyt hemmetti jotain.

Kokoonpanoista päätellen MM-turnauksen arvostus on Kanadassa ja Yhdysvalloissa matalammalla kuin koskaan. Kun Venäjäkin on pois, mitalit ovat huikeassa alennuksessa.

Mitä sitten pitäisi muuttaa?

Tästä voi aloittaa: MM-kisojen pelaaminen joka vuosi on lopetettava niin pian kuin mahdollista. Kisat on jaettu kevääseen 2026 asti. Sen jälkeen voi aloittaa. Mitä harvemmin turnauksia pelataan, sitä arvokkaampia ja kiinnostavampia niistä tulee.

Aihe ei ole uusi. Levy on tuttu vuosikymmenten ajalta, ja jokainen osaa sen sanat. Huomattavaa kuitenkin on, että MM-kisojen taso uhkaa laskea huolestuttavasti. NHL-pelaajia on turnauksessa vain 72, kun mukaan lasketaan yhdenkin NHL-pelin tällä kaudella pelanneet. Vuosi sitten, jolloin kisat pelattiin myös ilman Venäjää, NHL:stä tuli 85 pelaajaa. Ennen vuoden 2021 koronakisoja NHL:stä tuli parhaimmillaan pitkälle yli sata vahvistusta.

Määrän lisäksi on laskenut Atlantin toiselta puolelta tulleiden pelaajien taso. Teimme vertailun jo vuosi sitten, eikä hyvältä näyttänyt. Nyt käyrä on jatkanut laskemistaan.

Kisoissa mukana olevat NHL-kenttäpelaajat tekivät NHL:n runkosarjassa keskimäärin 25 pistettä tällä kaudella. Vuosi sitten lukema oli 29 pistettä ja sitä ennen lähemmäksi 40. MM-kisoissa taso on laskenut, vaikka samaan aikaan NHL:ssä mätetään pisteitä ennätykselliseen tahtiin.

Tampereella ja Riiassa on mukana vain yksittäisiä huippunimiä. Suomi ja Sveitsi muodostavat NHL-pelaajien houkuttelussa kärkikaksikon, kun esimerkiksi Ruotsi on joutunut tyytymään kakkoskorin kavereihin. Sveitsiläiset Kevin Fiala ja Nico Hischier tuovat alkavalle viikolle lisää mielenkiintoa. Tampereella heistä ei ole iloa alkulohkovaiheessa.

On selvää, että MM-kisoja ei tulla harventamaan, eikä syytä tarvitse etsiä kaukaa. Suomen jääkiekkoliitto takoi vuosi sitten kisoilla voittoa 14 miljoonaa euroa. Toivottavaa olisi, että järjestäjiä alkaisi kiinnostaa rahan lisäksi myös tuotteen sisältö.

Nyt näyttää siltä, että Riiassa ei jää kisoista käteen kuin paha mieli, kun lipunmyynti sakkaa. Ehkä se herättää myös Iihf:n pomot.