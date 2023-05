Antero Lehto palaa Tampereen Pyrintöön – ”Ihana päästä jatkamaan yhteistyötä”

Pyrintö halusi oman tähtensä takaisin esimerkkipelaajaksi.

Pirkanmaan koripallokentillä nähtiin maanantaiaamuna yllätys: konkari Antero Lehto palaa BC Nokiasta kasvattajaseuraansa Tampereen Pyrintöön. Lehto, 39, on tehnyt Pyrinnön kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.

”Lehdon ympärille on kiva lähteä rakentamaan joukkuetta. Uskon, että valmennus on äärimmäisen tyytyväinen”, Pyrinnön toiminnanjohtaja Elisa Hakanen kertoo aamutuimaan.

Lehto on pelannut Korisliigassa 23 kaudella, joista peräti 19 Pyrinnössä. Takapelaaja siirtyi Tampereelta BC Nokiaan kaudeksi 2020–21. Lehto pelasi Nokialla kolme vuotta.

Nyt on kotiinpaluun aika.

”Antero Lehto on henkilö, joka yhdistetään isosti Pyrintöön. Meillä on niin pitkä ja hyvä liitto, että ihana päästä jatkamaan yhteistyötä. Kyseessä on merkittävä seuraikoni meille”, Hakanen iloitsee.

Lehto on voittanut Pyrinnön kanssa kolme Suomen mestaruutta, hopean ja pronssin. Viime kaudella hän pelasi Nokialla runkosarjassa ja pudotuspeleissä 31 ottelua, heitti keskimäärin 10,4 pistettä ja antoi keskimäärin 2,8 koriin johtanutta syöttöä.

”Tämä on minulle todella mieluisa kotiinpaluu ja olen enemmän kuin kiitollinen omalle kasvattajaseuralle, että he halusivat minut takaisin”, Lehto sanoo Pyrinnön tiedotteessa.

”Ei ole itsestään selvää tässä vaiheessa uraa, vaikka pelihaluja olisi itsellä kuinka paljon, että jotkut muutkin haluavat, että jatkat pelaamista.”

Elisa Hakasen mukaan Lehtoa ei tarvinnut houkutella jatkamaan uraansa. Kun Lehdon pelihalut tulivat selväksi, löytyivät yhteistyön sävelet nopeasti.

Pyrintö halusi oman tähtensä takaisin ennen kaikkea esimerkkipelaajaksi.

”Meillä on iso akatemiaohjelma, joka on osa miesten toimintaa. Ei ollut hirveän vaikea pohtia, kuka voisi tuoda taistelua ja esimerkkiä muille”, Hakanen kertoo.

Tätä samaa korosti Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen tiedotteessa: Lehto tuo osaamista, kokemusta ja johtajuutta.

Pyrinnöllä on ensi kaudeksi sopimus viiden pelaajan kanssa. Lehdon lisäksi seura on julkistanut Valtteri Leppäsen sopimuksen. Joukkueen Suomi-runkoon haetaan vielä viimeisiä palasia.

”Olemme olleet suhteellisen aktiivisia ja tuntosarvet pystyssä pelaajamarkkinoilla”, Hakanen kuvailee.