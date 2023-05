Henrik Dettmannilta karu paljastus MM-valinnan kulisseista: ”Suomi on ainoa maa”

Henrik Dettmann harkitsi jalkapallon MM-kisojen boikotointia, kun ne pelattiin Qatarissa. Nyt koripallon MM-kisat myönnettiin samaan paikkaan.

Kansainvälinen koripalloliitto Fiba kohautti perjantaina. Koripalloväki oli kokoontunut Filippiineille seuraamaan loppukesän MM-kisojen lohkoarvontaa, kun Fiba julkisti yllättäen vuoden 2027 MM-kisojen isäntämaan. Valinta oli Qatar.

Qatarissa pelattiin viime vuoden loppupuolella jalkapallon MM-kisat, jotka muistetaan ainakin läntisessä maailmassa kaikkien aikojen kritisoiduimpina. Kritiikkiin oli useita syitä, tärkeimpinä maan heikko ihmisoikeustilanne, kisapaikkoja rakentaneiden vierastyöläisten surkeat olosuhteet ja se, että maata syytettiin isännyyden hankkimisesta korruptiolla.

Fiba kertoi valinnan olleen siinä mielessä helppo, että hakuprosessin viimeisessä vaiheessa kisassa oli mukana vain yksi maa.

Suomen koripalloliiton valmennuksen johtaja Henrik Dettmann oli paikalla Manilassa ja yllättyi Fiban julkistuksesta.

”Jalkapallokisoissa suurin kritiikki kohdistui infran rakentamiseen ja rakentajien kohteluun. Toivon todella, että Fiba olisi oppinut jotain ainakin tästä asiasta”, Henrik Dettmann sanoo.

”Yllätys oli se, että se julkaistiin nyt. Että prosessi oli jo niin pitkällä. Ymmärrän kuitenkin sen logiikan, että julkaistaan seuraava kisa­isäntä ennen kuin edelliset kisat on pelattu. Myös se yllätti, että jäljellä oli enää yksi ehdokas”, tiistaina Suomeen palannut Dettmann sanoo.

Dettmannin mukaan viritteillä oli myös jonkinlainen yhteis­eurooppalainen kisa­hakemus, mutta suunnitelma ei kantanut loppuun asti. Tämä oli Susi­jengin entiselle pitkä­aikaiselle pää­valmentajalle pettymys.

”Voin sanoa, että Euroopan koripallo on yhtä epäyhtenäinen kuin Euroopan unioni. Siitä ongelmat alkavat. Jos oikeasti haluaisimme suojella arvojamme ja ihmisoikeuksia, meidän pitäisi pystyä parempaan yhteistyöhön täällä. Niin kauan kuin emme pysty, tässä sanelee vain yksi asia: raha.”

Dettmann kritisoi kovin sanoin Fifan päätöstä viedä jalkapallon MM-kisat ihmisoikeuksia polkevaan Qatariin. Hän kertoi tuolloin HS:lle harkitsevansa kisojen boikotointia.

”Rehellinen vastaus on se, että kipuilen tämän asian kanssa järjettömästi. Voi hyvin olla, että pystyn olemaan katsomatta. Minun pitäisi olla katsomatta. Samalla se on mieletön pyllistys niin hienolle lajille kuin jalkapallo”, Dettmann kommentoi tuolloin.

Koripallon MM-lohkot arvottiin komeissa puitteissa Filippiineillä.

Nyt kun hänen leipälajinsa koripallo seuraa perässä, hän pitää tilannetta kiusallisena. Täysin samana asiana Dettmann ei kuitenkaan näitä eri lajien kisoja pidä, sillä erona jalkapallokisoihin koripalloa varten ei Fiban mukaan tarvitse rakentaa uusia suorituspaikkoja.

Valmentajalegenda kuitenkin tunnustaa, että Qatar on edelleen valtio, jossa ei noudateta kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Sitä hän ei halua vähätellä, vaan painottaa, että on eurooppalaisten tehtävä viedä asiaa eteenpäin. Boikottia hän ei kuitenkaan tällä kertaa harkitse.

”Oman kokemukseni mukaan rannalla ruikuttamisella ei saa asioita eteenpäin, pitää olla aktiivisesti mukana. Jos jätän katsomatta jalkapallokisat, häviän ammatillisesti vähän, mutta en hirveästi. Jos jätän katsomatta koripallon MM-kisat, häviän aika paljon.”

”Kiusallista tämä on, se on pakko tunnustaa.”

Myös jalkapallon MM-kisojen ympärillä oli paljon puhetta siitä, että olemalla mukana ja viemällä kisat ihmisoikeuksien kannalta kyseenalaiseen maahan asioihin voi vaikuttaa paremmin.

Onkin totta, että moni suomalainenkaan ei tietäisi Qatarin ihmisoikeustilanteesta paljoakaan, jos siellä ei olisi pelattu keskustelua herättäneitä futiskisoja. Totta on myös se, että isosta mediarummutuksesta ja monista lupauksista huolimatta esimerkiksi vierastyöläisten asema ei ole Qatarissa juuri kohentunut kisojen jälkeenkään.

”Ilman jalkapallokisoja Qatarin ihmisoikeustilanne ei olisi ollut missään keskusteluissa. Mutta samalla me tiedämme, ettei se ollut se motiivi, minkä takia kisat vietiin Qatariin. Motiivi oli yksinkertaisesti fyrkka. Sehän tässä on se surullinen asia, minkä takia Shawn Huff käyttää sanaa ”häpeä” ja minä käytän sanaa ”kiusallinen””, Dettmann ruotii.

Fiba sai moitteita myös läpinäkyvyyden puutteesta päätöksenteossa. Kukaan ei tuntunut tietävän, että Manilassa on määrä julkistaa tuleva kisaisäntä. Tämän lisäksi Fiba muutti viime hetkillä lohkojakojärjestelmää. Sekin tapahtui Dettmannin mukaan ”täysin puskista”.

”Edellisen parinkymmenen vuoden aikana EM-kisat on jaettu ihan oikeiden prosessien kautta ja se on mennyt kuten kuuluu. MM-kisat ovat vähän eri asia. Ei tässä kovin ylpeä voi olla siitä, että kolmet edelliset kisat on annettu Aasiaan. Ihmisoikeudet eivät ole olleet ratkaiseva tekijä, se on ihan selvä asia.”

Jälleen Dettmann penää yhteistyötä Euroopan maiden välillä.

”Pitäisi pystyä luomaan yhteiseurooppalaisia kantoja, jos haluaisimme oikeasti synnyttää muutosta. Nämä ovat niin isoja asioita, että se vaatii kykyä kompromisseihin, ei vain oman edun ajamista.”

Kun Qatarin kisaisännyys julkistettiin, Suomessa nousi välittömästi kohu. Tämä aiheuttaa kuitenkin Dettmannin mukaan näkökulmaharhan, sillä Manilassa aihe ei isommin herättänyt keskustelua.

”Suomi oli ainoa maa, josta tuli palautetta tästä asiasta. Kun Ruotsi ja muut Pohjoismaat eivät olleet mukana, Suomi oli ainoa. Se on hyvä muistaa, tämä ei ole iso puheenaihe muualla kuin Pohjoismaissa.”

”Olemme aika pitkällä tässä keskustelussa, muut eivät ole ehtineet kyytiin. Nyt tehtävämme on ottaa muut kyytiin.”

Dettmannin mielestä olisi tärkeää kehittää Suomen yhteiskunnallisesta keskustelusta vientituote, ettei keskustelu olisi vain itsensä ruoskimista pienen piirin sisällä.

”Mitä voisimme tehdä sen eteen, että keskustelu leviäisi laajemmalle? Siinä meillä on pohdittavaa.”