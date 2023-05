Patrik Laineen tilanne on täysi mysteeri – Tappara-konkareille huonoja uutisia

Leijonien johtoporras seuraa tiiviisti, mitä NHL:n suunnalla tapahtuu. Euroopasta MM-ryhmään tuskin liittyy enää pelaajia.

Spekulointi käy kuumana. Jääkiekon MM-kotikisoihin on aikaa kymmenen päivää, ja samaan aikaan NHL:n pudotuspeleissä väki vähenee ja pidot paranevat.

NHL:n pudotuspelien ensimmäisen kierroksen jälkeen Leijonien MM-kisapalapeliin vapautui useita kiinnostavia nimiä. Ainakin teoriassa.

”Joka päivä käymme kerran läpi tilannetta ja eri skenaarioita. Elämme mielenkiintoisia aikoja”, kommentoi Leijonien urheilujohtaja Jere Lehtinen.

Hallitsevan mestarin Colorado Avalanchen putoaminen tarkoitti sitä, että Coloradon supertähti Mikko Rantanen ja luottohyökkääjä Artturi Lehkonen voivat halutessaan vahvistaa Leijonia Tampereella.

”Olen ollut heihin yhteydessä. Katsomme mikä on tilanne, kun he käyvät lääkärintarkastukset ja muut palaverit läpi. Parin päivän sisällä olemme viisaampia. He ovat kokeneet ison pettymyksen seiskapelissä, ja nyt on hyvä aika antaa vähän happea. Meillä ei ole hoppua”, Lehtinen sanoo.

Kovilla panostuksilla kevääseen lähteneen New York Rangersin kausi päättyi tiistain vastaisena yönä seiskapelin tappioon Erik Haulan edustamaa New Jersey Devilsiä vastaan.

Samalla päättyi Rangersin hyökkääjän Kaapo Kakon ja siirtorajalla joukkueeseen liittyneen puolustajan Niko Mikkolan kausi.

Sekä Kakko että Mikkola olivat voittamassa MM-kultaa Bratislavassa keväällä 2019.

Mikkolan liittyminen Leijoniin näyttää utopialta, sillä hänen sopimuksensa on katkolla. 27-vuotias puolustaja on kesällä rajoittamaton vapaa agentti.

”Se on aika mahdottomuus, että (Mikkola) tulisi”, Lehtinen näkee.

Kakko, 22, sen sijaan voi olla potentiaalinen vahvistus kotikisoihin.

TPS:n kasvatti pystyi pelaamaan ensimmäistä kertaa NHL-urallaan täyden runkosarjan (82, 18+22) ja pudotuspelit (7, 1+1) päälle. Runkosarjassa Kakko pelasi keskimäärin 15.18 minuuttia ottelua kohti. Pudotuspeleissä minuutit (13.26) pienenivät.

”Olin tänään yhteydessä Kaapon kanssa. Varmaan hänkin tarvitsee vielä aikaa, mutta Kaapolla on hyvä kausi takana. Sai pelata ehjän kauden. Toki siirtorajan jälkeen ruutu vähän pieneni, kun sisään tuli nimekkäitä vahvistuksia, mutta Kaapon tekeminen näytti hyvältä”, Lehtinen sanoo.

”Kaapo oli meillä nuorena poikana mukana keväällä 2019. Hän toi jo silloin paljon virtaa.”

Mikko Rantasen edustama Colorado Avalanche hävisi seitsemän ottelun sarjan Seattle Krakenille.

Lännen puolella myös Los Angles Kingsin ykkösvahdin Joonas Korpisalon kausi päättyi avauskierrokselle. 29-vuotiaan maalivahdin sopimustilanne ei kuitenkaan puolla MM-reissua, sillä hän on rajoittamaton vapaa agentti.

Saku Mäenalanen pelasi tällä kaudella Winnipeg Jetsissä, jonka kausi päättyi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Vegas Golden Knightsia vastaan. Myös Mäenalasen, 28, sopimus päättyi tähän kauteen ja hän on rajoittamaton vapaa agentti.

Viime kevään kultajoukkueessa toimivan ketjun Hannes Björnisen ja Marko Anttilan kanssa muodostanut Mäenalanen ei ole vahvistamassa Leijonia tällä kertaa.

”Sen tiesi jo hyvissä ajoin, ettei hän ole tulossa”, vahvistaa Lehtinen.

”Välttämättä kaikkia NHL:ssä pelanneita ei edes kysellä, koska tässä täytyy katsoa myös kokonaisuutta. Miten joku pelaaja sopisi joukkueeseen ja muuta.”

Kokonaan oma lukunsa on Patrik Laineen tilanne. Yhtäkkiä Laineen, 25, kisareissun ympärillä on tummia pilviä.

Columbus Blue Jacketsin maalitykin oli tarkoitus liittyä Leijonien MM-leiritykseen tällä viikolla Tšekissä, mutta vapunpäivänä tapahtui nopea takaisinveto.

”Ei ole siihen eiliseen tiedotteeseen lisättävää. Laine ei ole pelikunnossa nyt ja jäi siksi tältä viikolta pois. Katsomme viikonloppuna missä mennään”, Lehtinen sanoo.

Kummalta aloite tähän ratkaisuun tuli: Laineelta vai Columbukselta?

”En ota siihen kantaa. Totta kai me olimme aluksi yhteydessä Columbuksen päähän, mutta nyt olemme Laineen kanssa olleet koodeissa. Sovimme yhdessä, että nyt edetään näin.”

Kuinka todennäköistä on, että Laine pelaa MM-kisoissa?

”Ei pysty sanomaan mitään. Jos olisin ennustaja, olisin muissa hommissa. Kaikki tietävät millainen palaaja Laine on ja millainen apu hän olisi meille. Hieno homma, että hän tuli, mutta katsomme viikonlopun aikana, mitä teemme.”

Tapparan kanssa SM-kultaa juhlineet Jori Lehterä (kesk.) ja Veli-Matti Savinainen tuskin pelaavat MM-kotikisoissa.

Euroopassa pelaavista pelaajista nykyisen leiriryhmän ulkopuolelta ei enää näillä näkymin ole tulossa muita pelaajia. Tämä tarkoittaa, että Sveitsin mestarijoukkue Geneve-Servetten tähtipelaajat Sami Vatanen, 31, ja Valtteri Filppula, 39, eivät vahvista tällä kertaa Leijonia.

”Kummallakin oli loukkaantumisia. Vatanen loukkaantui finaalien ensimmäisessä pelissä ja Filppula kolmannessa. Harmi homma, mutta ei voi mitään”, Lehtinen sanoo.

Myös Sveitsin finaaleissa Bielin maalilla torjunut Harri Säteri jää pois loukkaantumisen takia.

Ovi MM-Leijoniin sulkeutui samalla luultavasti myös Tapparan konkarihyökkääjiltä Jori Lehterältä, 35, ja Veli-Matti Savinaiselta, 37. Mestarijoukkueesta mukana leiriryhmässä ovat edelleen maalivahti Christian Heljanko, puolustajat Mikael Seppälä ja Valtteri Kemiläinen sekä hyökkääjä Waltteri Merelä.

Leijonat matkusti Tšekin Brnoon, jossa joukkue leireilee parhaillaan. Jukka Jalosen valmentama joukkue pelaa kaksi harjoitusottelua ennen 12. toukokuuta alkavia MM-kisoja.

”Koskaan ei voi sanoa ei koskaan, koska kaikkea voi tapahtua, mutta nyt menemme tämän viikon tällä ryhmällä. Kilpailu pelipaikoista on kovaa, ja jatkuu edelleen kovana”, ilmoittaa Lehtinen.

”En tiedä, onko koskaan ollut näin paljon Suomen, Ruotsin ja Sveitsin finaalisarjojen voittajia viimeisellä leiriviikolla. Sillä tavalla mielenkiintoinen tilanne, että pelaajat tulevat hyvässä tilanteessa leirille.”