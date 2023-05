Kohtalokas öljy radalla jäi huomaamatta – Monzan tragediasta tulee pian 50 vuotta täyteen: ”Jarno oli pyöräänsä säätäessään jumalattoman sitkeä”

Maailmanmestari Jarno Saarisen aika lajinsa terävimmällä huipulla jäi turhan lyhyeksi, mutta matka sinne oli sitäkin kiehtovampi.

STT

Vappuna tuli kuluneeksi 50 vuotta Keski-Suomessa Äänekoskella auto-onnettomuudessa menehtyneen laulaja Sammy Babitzinin kuolemasta. Kolme viikkoa myöhemmin katkesi toisen kovassa nousukiidossa olleen tähden elämänlanka, kun ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari Jarno Saarisen kohtaloksi koitui MM-sarjassa Monzan kilparadan ensimmäinen mutka.

Saarisen matka päättyi Italiassa 250-kuutioisten luokan MM-kisan lähdöstä noin kilometri oikealle viettävässä Curva Grandessa.

Ennen 27-vuotiasta Saarista kilpailussa toisena ollut Italian Renzo Pasolini kaatui ja lensi päin teräsaitaa. Saarisella ei ollut yli 200 kilometrin tuntinopeudessa mitään mahdollisuutta väistää.

On ihme, että Monzan onnettomuudessa 20. toukokuuta 1973 vältyttiin useammalta kuin kahdelta kuolonuhrilta. Päävammoihinsa menehtyneen Saarisen ja Pasolinin kuolemien jälkeen MM-ratamoottoripyöräily ei silti ollut entisensä.

Monzan myytti

Saarisen ja Pasolinin hengen vieneestä onnettomuudesta on kirjoitettu niin paljon, että siitä on syntynyt Monzan myytti. On puhuttu mustasta sunnuntaista, kun onnettomuuden jälkeen Monzan kirkoissa alkoivat kumista kuolinkellot.

Myyttisen verhon ei pidä antaa peittää tosiasiaa, että syy oli Monzan kisajärjestäjien leväperäisyys. Radalle oli ennen 250-kuutioisten kisaa ajetun 350 kuutiosentin luokan MM-kilpailun aikana valunut öljyä. Liukastava neste oli peräisin italialaiskuljettaja Walter Villan Benelli-pyörästä.

Järjestäjät sallivat Villan ajaa 350-kuutioisten kisan loppuun, jotta hän ehtisi myös 250-kuutioisten lähtöön. Siinä oli mukana Saarisen tavoin Yamahalla ajanut Teuvo Länsivuori, kilpakumppaninsa hyvä ystävä, joka oli ajanut edeltävän 350-kuutioisten kisan.

”Silmällä öljyä ei nähnyt, mutta ajaessa sen tunsi”, Länsivuori kertaa.

Hän vinkkasikin ennen 250-kuutioisten lähtöä öljyhavainnostaan ystävälleen Saariselle.

”Järjestäjien olisi pitänyt tarkistaa se öljyasia. Olisi pitänyt ainakin ajattaa meillä lämmittelykierros ja päättää lähdön järjestämisestä sitten.”

Jarno Saarinen pyöränsä selässä Ranskassa Le Castellet’n radalla harjoituksissa huhtikuussa 1973.

Halu huipulle

Turkulaislähtöisen Saarisen ura ratamoottoripyöräilyn huipulla jäi lyhyeksi, mutta hänen matkansa sinne oli sitäkin kiehtovampi.

Ennen kesken jäänyttä Yamaha-tallikauttaan hän itse huolehti pyöränsä virityksistä ja säädöistä viimeisen päälle.

”Jarno oli pyöräänsä säätäessään jumalattoman sitkeä. Vaikka olisi ollut kuinka pieni asia, hän jaksoi hioa sitä aamuyön pikkutunneille saakka”, MM-sarjassa 1973 aloitellut Pentti Korhonen kuvailee.

Määrätietoinen, kielitaitoinen ja kuvia kumartamaton Saarinen jaksoi MM-sarjassa 1973 aloitelleen Korhosen mukaan ”veivata” japanilaisten toimeksiantajiensa kanssa loputtomiin.

”Japanilaisilla oli omanlainen toimintakulttuurinsa. Kuljettajien turvallisuuden puolesta japanilaisten kanssa työskentely oli joskus kamikaze-hommaa”, Korhonen tietää.

Tähtäimessä MM-tripla

Jarno Saarinen palkintopallilla Imatran TT-ajoissa 30. heinäkuuta 1972. Vasemmalla puoliso Soile Saarinen.

Insinöörin tarkkuudella Saarinen tarkkaili menestyksekkäänä MM-keväänään 1973 isoa kuvaa.

Hän oli 250-kuutioisissa niin ylivoimaisessa MM-johdossa, että samaa vauhtia luokkamestaruus varmistuisi hyvissä ajoin kesken kauden. Näin hänellä olisi varaa alkaa ajaa ison luokan 500-kuutioisten ohella tutussa 350-kuutioisten luokassa maailmanmestaruudesta.

Kolmea mestaruutta ei ratamoottoripyöräilyssä saman kauden aikana ollut kukaan voittanut.

”Jarno esitteli teoriaansa kolmen mestaruuden mahdollisuudesta juuri Monzassa kuolemaansa edeltäneen päivän iltana, kun istuimme perhepiirissä iltaa pizzeriassa. Siihen aikaan MM-sarjassa oli nettopistelaskusysteemi, jonka mukaan osan kauden kisoista saattoi jättää loppupisteistä pois”, Korhonen kertoo.

”Jos minulta kysytään, kolme maailmanmestaruutta olisi ollut Jarnolle hyvinkin mahdollinen”, hän naulaa.