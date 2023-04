Isoveljensä Fifan jalanjälkiä orjallisesti, mutta heikolla menestyksellä seuraava Fiba on urheilujärjestön irvikuva, kirjoittaa Tony Pietilä.

Hetki oli historiallinen. Suomi on selvinnyt ensimmäistä kertaa karsinnoista pelaamalla koripallon MM-kisoihin. Nyt sille arvottiin Filippiinien pääkaupungissa Manilassa lohko, jonka se pelaa Japanin Okinawassa.

Lohko on kenties koko kisojen kovatasoisin ja varsin mielenkiintoinen. Siinä pelaavat Suomen lisäksi Saksa, Australia ja Japani. Neljä täysin erilaista joukkuetta kolmelta eri mantereelta kohtaavat paratiisisaarella Tyynellämerellä. Herkullista.

Tiedossa on mahtava hetki suomalaisessa koripallossa.

Hetkeä on odotettu. Kisat käynnistyvät Filippiineillä, Indonesiassa ja Japanissa elokuun lopulla, mutta ennen lauantain arvontatilaisuutta joukkueet, fanit tai kukaan muukaan ei vielä tiennyt, mihin maahan olisi syytä katsella lentoja.

Myöhäinen arvonta-ajankohta ei kuitenkaan ole kansainvälisen koripalloliiton Fiban synneistä ainoa, eikä suurin. Isoveljensä Fifan kannoilla koko sitkeydellään pyristelevä liitonrääpäle ei ole tehnyt hetkestä nauttimista helpoksi.

Manilassa tapahtui jo ennen varsinaista arvontatilaisuutta. Perjantaina Fiban sinne kokoontunut konklaavi julkisti tulevien, vuoden 2027 kisojen kisaisännän. Kolmen maan kisoista ja pitkistä välimatkoista tehtiin täyskäännös, sillä seuraavat kisat palloillaan vain yhdessä kaupungissa, Qatarin Dohassa.

Monelle – muun muassa allekirjoittaneelle – tuli yllätyksenä, että a) Manilassa valitaan vuoden 2027 kisaisäntä, b) Qatar on hakenut kisoja sekä c) Qatar valitaan isännäksi. Avoimuus ei ole viime vuosina – jos koskaan – kuulunut Fiban huomattavimpiin hyveisiin.

Qatarissa pelattiin viime vuoden loppupuolella jalkapallon MM-kisat, jotka muistetaan ainakin läntisessä maailmassa kaikkien aikojen kritisoiduimpina. Kritiikkiin oli useita syitä, tärkeimpinä maan heikko ihmisoikeustilanne, kisapaikkoja rakentaneiden vierastyöläisten surkeat olosuhteet ja se, että maata syytettiin isännyyden hankkimisesta korruptiolla. Lisäksi kritisoitiin kisojen myöntämistä maalle, jonka lajikulttuuri on liki olematon ja maajoukkue heikko, sekä sitä että polttavan kuumuuden takia kisat oli pelattava talvella.

Näistä asioista huolimatta Fiba katsoi oivalliseksi ratkaisuksi ryhtyä vuorostaan osaksi Qatarin aggressiivista urheilupesukampanjaa, jolla maa pyrkii kirkastaman mainettaan muun maailman silmissä.

Futiskisojen jälkeen ihmisoikeustilanne ei ole juuri kohentunut, ja lajikulttuuri on koripallossa vielä ohuempaa. No, ilmastoiduissa halleissa kelin merkitys on sentään pienempi.

Avoimuus ei ollut avainasia myöskään kisoihin ja arvontaan liittyvissä pelillisissä asioissa. Fiba nimittäin ilmoitti muuttavansa lohkojakosysteemiään vain hieman ennen arvontatilaisuutta.

32 maata oli jaettu Fiban rankingin (jonka senkin algoritmit ovat enemmän ja vähemmän hämärän peitossa) perusteella kahdeksaan arvontakoriin. Tässä jaossa ensimmäisessä korissa ovat rankingin parhaat joukkueet ja kahdeksannessa heikoimmat.

Aiemmin käytetyllä menetelmällä lohkot olisi muodostettu koreista siten, että neljässä lohkossa olisi ollut joukkue koreista 1, 4, 5 ja 8 ja lopuissa neljässä koreista 2, 3, 6 ja 7. Yllättävän käänteen johdosta jako olikin 1, 3, 5 ja 7 sekä 2, 4, 6 ja 8. Näin parittomaan koriin kuuluvat joukkueet saavat rankingin perusteella pahempia lohkovastustajia kuin parillisten korien joukkueet. Suomi oli korissa 5.

Lisäksi isännistä Filippiiinit oli ykköskorissa, vaikka sen rankingsijoitus on 40. (Suomi on 24.). Onhan sillä eroa, tuleeko tuosta korista lohkoon Filippiinit vai Yhdysvallat.

Itse arvontatilaisuus vähän huvitti. Se oli kuin jalkapallon vastaavien vähän halvempi kopio. Lajin tähtiä ja julkkiksia pyöri lavalla, musiikkiesitykset seurasivat toisiaan ja arvontapalloja päästiin nostelemaan puolisen tuntia ilmoitetun alkamisajan jälkeen. Arvonnan puoliväliin oli saatu ahdettua vielä yksi pikainen esitys.

Nämä ovat verrattain pieniä asioita, mutta alleviivaavat sitä, että Fiba tuntuu kuvittelevan itsensä niin mahtavaksi, että se voi heitellä mitä tahansa järjellisiä tai järjettömiä päätöksiään ilmoille kritiikittä milloin huvittaa. Ja pitää päätöksen syntyprosessin hämärän peitossa.

Fifa on maailman isoin, mahtavin ja nykyään luultavasti myös vihatuin lajiliitto. Sen jalanjäljissä kulkemaan pyrkivän Fiba sen sijaan ei hallitse suvereenisti edes omaa lajiaan. NBA:ta mitkään Fiban päätökset eivät liikuta vähääkään, mutta vielä hälyttävämpää on, ettei Fiballa tunnu olevan valtaa edes suhteessa Euroliigaan.

Euroopan nykyinen arvokisojen karsintajärjestelmä on syystäkin vihattu. Fiballa on jalkapallon tapaan karsintaikkunat, jolloin sen alaisissa sarjoissa ei pelata, vaan pelaajat ovat vapaita lähtemään maajoukkuetehtäviin.

NBA-pelaajia ei kauden aikana pelattavissa ikkunoissa näy, eivätkä kaikki Euroliigaa pelaavat joukkueetkaan laske pelaajiaan maajoukkuepeleihin, jos joukkue pelaa samaan aikaan Euroliigaa. Näin karsinnat pelataan täysin satunnaisilla joukkueilla, jotka milloinkin satutaan saamaan jalkeille.

Huhujen mukaan Fiba ja Euroliiga olisivat sentään askeleen lähempänä sopua edes tässä asiassa. Se olisi maajoukkuetoiminnan uskottavuuden kannalta elintärkeää. Toinen asia on se, että Fiba ja Euroliigaa järjestävä ECA järjestävät omia, keskenään kilpailevia seurajoukkueiden eurokilpailujaan.

Järkevin tapa oman kehnon asemansa pönkittämiseen ei kuitenkaan ole orjallinen mahtavan mutta vihatun isoveljen jalanjäljissä kulkeminen. Ehkä erilaisilla, kestävämmillä ja eettisemmillä valinnoilla voisi erottua, vieläpä edukseen.

Tällä hetkellä tilanne on se, että taas yksi ahneiden setämiesten pyörittämä urheilujärjestö heittää mittavan varjonsa kauniiden tapahtumien ylle.