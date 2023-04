Nämä maat Susijengi kohtaa MM-kisoissa: ”Makea lohko, mutta äärimmäisen haastava”

Suomi on mukana koripalloilun MM-kisoissa toista kertaa. Suomi kohtaa Saksan, Australian ja Japanin.

Suomen koripallomaajoukkue pelaa elokuussa alkavien MM-kisojen alkulohkopelinsä Japanin Okinawalla ja kohtaa alkulohkossa Saksan, Australian ja Japanin.

"Meidän tavoitteemme on mennä mahdollisimman pitkälle. Makea lohko, mutta äärimmäisen haastava”, maajoukkueen apuvalmentaja Hanno Möttölä sanoi.

Möttölä ja päävalmentaja Lassi Tuovi seurasivat lauantaina järjestettyä lohkoarvontaa yhdessä median edustajien kanssa Helsingissä.

Neljän joukkueen alkulohkosta kaksi etenee jatkopeleihin, ja Saksa ja Australia ovat lohkon korkeimmalle Fiban maailmanrankingissa nousevat maat. Australia on maailmanrankingin kolmonen ja viime vuoden EM-kisojen hopeamaa Saksa 11:s. Suomi on sijalla 24.

"Siitä on mahdollisuus mennä jatkoon”, päävalmentaja Tuovi arvioi lohkoa.

Tuovi kieltäytyi suosikin viitasta ja sovitteli Suomen niskaan altavastaajan osaa, joka hänen edeltäjänsä Henrik Dettmannin aikana oli melkeinpä osa maajoukkueen identiteettiä.

"Toisaalta meillä ei ole suosikin viittaa. Japani on kysymysmerkki, mutta se on isäntä. Lähtökohta on, että pääsemme meidän omimpaan rooliimme, joka on altavastaaja. Australia voi pelata MM-finaalissa, ja Saksa osoitti, että pystyy menemään todella pitkälle myös noissa kisoissa”, Tuovi sanoi.

Toisaalta Tuovin puheissa oli koripallomaajoukkueen viime vuoden menestyksen tuomaa itseluottamusta.

"Ei sinne lähdetä katselemaan. Jos ymmärsin oikein, meidän avauspelimme on Australiaa vastaan. Lähdetään latautumaan siihen ja tekemään ensimmäistä yllätystä”, päävalmentaja sanoi.

Tuovi kertoi maajoukkueen leirittävän nuoria pelaajia kesäkuussa ja aloittavan MM-kisoihin tähtäävän leirityksen heinäkuun puolivälin jälkeen. Silloin mukana on myös Suomen tärkein pelaaja Lauri Markkanen, joka suorittaa parhaillaan varussotilaspalvelusta Santahaminassa.

"Hyvällä mallilla se (asepalvelus) on. Mitä olen puhunut, hän on hyvällä fiiliksellä. Hän kertoi nukkuneensa hyvin, kun lapset eivät ole herättelemässä. Se kuvastaa Lauria, ettei hän halua erikoiskohtelua”, Möttölä kertoi.

Tuovi kertoi Suomen aikovan pelata neljä valmistavaa maaottelua ennen MM-kisoja.

Suomi on tänä vuonna mukana koripalloilun MM-kisoissa toista kertaa. Vuoden 2014 MM-kisoihin Suomi sai paikan maksullisella villillä kortilla eikä päässyt jatkoon alkulohkosta.

Perjantaina Kansainvälinen koripalloliitto Fiba ilmoitti antaneensa vuoden 2027 miesten MM-turnauksen Qatarin järjestettäväksi. Fiban hallituksessa päätöstä oli tekemässä Suomen koripalloliiton puheenjohtaja Antti Zitting.

Viime marraskuussa Koripalloliiton valmennuksen johtaja Henrik Dettmann ilmoitti, ettei aio katsoa Qatarissa tuolloin alkaneita jalkapalloilun MM-kisoja – eikä halunnut edes sanoa Qatarin nimeä ääneen.

Qatar oli julkisuuteen kerrotun mukaan ainoa kriteerit täyttänyt miesten MM-kisojen hakija.

"Pitäisi miettiä, miten isoja urheilutapahtumia järkevöitetään niin, että niitä pystyttäisiin muuallakin hakemaan”, Möttölä sanoi.

