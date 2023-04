KrP:n puheenjohtajan Marko Salmelan mukaan salibandyn finaalitapahtuma onnistui Hakametsän jäähallissa erinomaisesti.

Nokian KrP:lle perjantai ei ollut kaukana täydellisestä. Hieno finaalitapahtuma Hakametsän jäähallissa oli tuottaa kolmannen erän nousun ansiosta jo historiallisen SM-kullan, kunnes uransa lopettava TPS-legenda Mikko Hautaniemi ratkaisi viimeisellä maalillaan turkulaisille ensimmäisen Suomen mestaruuden.

KrP:n taustalla pitkään työskennellyt puheenjohtaja Marko Salmela oli häviöstä harmissaan, mutta sanoi olevansa myös tietyllä tavalla ”inhorealisti”.

”Kun pelataan paras seitsemästä -sarja, niin yleisesti ottaen silloin parempi voittaa. Tänään se oli pienestä kiinni”, Salmela totesi.

”Meillä pitää pelaajien vähän kiristää lenkkareiden nauhoja ja valmentajien käydä ostamassa muutama fläppitaulu lisää. Ensi vuonna yritämme uudestaan, ryhmä pysyy lähes muuttumattomana.”

”Olemme olleet kahtena vuonna jo aika lähellä. Ilmeisesti tämä vaatii sitä, että pitää tarpeeksi monta kertaa kokea näitä pettymyksiä, jotta pystyy voittamaan jotain isoa. Ehkä ensi vuonna on meidän vuoromme.”

KrP:n tulevaisuus näyttää TPS:ään verrattuna valoisalta. Lopettavan Hautaniemen lisäksi turkulaisten avainhahmoista ainakin Miko Kailiala siirtyy Sveitsiin. KrP:n ydin jatkaa Nokialla, ja Joona Rantalan, Mikko Laakson sekä Joonatan Kovasen kaltaiset avainpelaajat ovat syntyneet vuosina 1998–1999 eli vasta lähestyvät parhaita pelivuosia.

Hakametsä toimi Salmelan mukaan loistavasti ratkaisufinaalin näyttämönä, vaikka järjestelyt päästiin aloittamaan vasta päivää aiemmin. Töitä tahkottiin yötä myöten.

”Mielestäni onnistuimme enemmän kuin hyvin. Kiitokset Tampereen kaupungille siitä, että he antoivat nokialaiselle seuralle tällaisen mahdollisuuden. Yli 5 000 ihmistä paikan päällä – joku sanoi, että eihän täällä ole ollut lätkämatseissakaan näin paljon, ellei paikallispelejä lasketa.”

Yleisömäärä 5 107 häviää historiassa ainoastaan yhdelle sarjamuotoisten finaalien pelille. Joensuussa oli Josba–Oilers-ottelussa keväällä 2002 lähes 5 600 katsojaa.

Koko seuralle perjantaista muodostui todella merkittävä.

”Pakko sanoa, että yhdellä tällaisella pelillä viivan alle jää enemmän kuin kauden muissa peleissä yhteensä. Se on erittäin hyvä lohdutuspalkinto”, Salmela kuvaili.

KrP:llä oli finaalissa tukenaan jälleen sen tavaramerkiksi muodostunut kannattajakaarti, joka erottuu innokkuuden lisäksi myös toisella asialla: väki on todella nuorta. Nykynuorisoa on yleisesti pidetty kaikkein vaikeimpana ryhmänä houkutella peleihin.

”En edes oikein tiedä, miten se on syntynyt, mutta se on ihan huikea juttu. Tepsillä oli täällä tosi paljon faneja tänään, mutta yleisesti ottaen faniryhmämme on ollut ihan omassa kastissaan.”

KrP pelasi koko kauden Tampereella, kun vakituinen kotikin löytyy Raholasta. Näin on ollut koko seuran liigahistorian ajan, mutta pian tilanne muuttuu ensi kauden jälkeen valmistuvan oman areenan myötä.

”Me olemme 15 vuotta pelanneet Tampereella. Totta kai tämä on iso juttu meille, että pääsemme kotiin.”

”Kun olemme pelanneet Nokian jäähallissa, meillä on ollut sellaisia nokialaisia katsojia, jotka eivät ole koskaan tulleet Raholaan.”

”Fiiliksen suhteen olen aina sanonut, että Pori on paha paikka. Siellä on kielenkäytöltään karskia yleisöä. Mutta omasta kokemuksestani Nokia ei jää tuossa kakkoseksi.”

Salmela kertoo uuden areenan olevan samankaltainen kuin finaalivastustaja TPS:llä Kupittaalla, joskin hieman pienempi.

”Uusi halli ei varmasti ainakaan heikennä joukkueemme vetovoimaa. Meillä on siellä harjoituskentät ja kaikki, se on aivan loistava juttu.”