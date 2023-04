Toiveikas Valtteri Bottas odottaa itseltään parempaa F1-kauden jatkuessa viikonloppuna Bakussa

Uusi sprinttiformaatti päästää kuskit "heti vauhtiin".

Formula ykkösten suomalaiskuljettaja, Alfa Romeon Valtteri Bottas ei hyvän kauden avauksen jälkeen ole päässyt toivottuun vauhtiin. Kauden startanneessa Bahrainin gp:ssä kahdeksanneksi ehtinyt Bottas jäi Saudi-Arabiassa ja Australiassa vaisuihin tuloksiin aika-ajoissa, eikä hän kisoissakaan yltänyt pisteille.

Kauden neljänteen gp-viikonloppuun Azerbaidzhanin Bakussa Bottas lähtee kuitenkin kohtuullisen toiveikkaana. Huhtikuun alussa kisatun Australian gp:n jälkeiset viikot talli on tehnyt kovasti töitä.

"Takana on kolme hyvin erilaista gp:tä, ja meillä oli joitain vaikeuksia. Hyvä juttu on se, että vielä on 20 kisaa jäljellä. Otimme tämän minibreikin vastaan mielellämme löytääksemme kaivattuja edistysaskelia. Tällä hetkellä kilpailu on niin kovaa, jos olet hieman jäljessä vauhdissa, häviät (paljon). Mutta olemme tehneet paljon töitä, simulaattorillakin, ja olen ehdottomasti ymmärtänyt muutamia juttuja (paremmin)”, Bottas pohtii Bakun gp:n alla.

Oman mausteensa viikonloppuun tuo F1:n uusi sprinttiformaatti. Uudistuksen myötä sprinttikisoja edeltää lauantaina ajettava oma aika-ajo, joka määrittää sprintin lähtöjärjestyksen. Sunnuntain F1-kisan lähtöjärjestys määräytyy puolestaan perjantaina ajettavien aika-ajojen perusteella.

"Pidän siitä, että päästään heti vauhtiin. Nyt on vain yksi harjoitus (perjantaina), ja siitä tulee entistä arvokkaampi. Jokaisessa (gp-viikonlopun) päivässä on tapahtuma, jolla on todella merkitystä. No, onhan tuo vaativampaa kuin ennen, henkisesti ja myös fyysisesti, kun sinun on oltava virtaa täynnä läpi koko viikonlopun. Mutta pidän tuosta (uudistuksesta)”, Bottas toteaa.

Sprinttikisoista jaetaan yhä pisteitä vain kahdeksalle parhaalle. Se tuo pohdittavaa: jos olet kaukana pistesijoista, jätätkö sprintin enemmänkin vain testisessioksi?

”Jos olet viimeisillä kierroksilla yhdeksäntenä, ehdottomasti haet (8. sijaa ja pistettä). Ja jos taas olet jossain sijalla 15, yrität silti, koska se kuuluu meidän ajajien luonteeseen. Tässä lajissa ei luovuteta koskaan, koska koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu”, Bottas sanoo.