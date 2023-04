TPS voitti kuudennen loppuottelun kotiyleisönsä edessä 4–2 ja tasoitti huikean finaalisarjan 3–3:een.

Nokian KrP:n puheenjohtaja Marko Salmela matkusti levollisin mielin keskiviikkoillan kuudenteen salibandyfinaaliin.

”Tilanne on äärimmäisen positiivinen. Joko voitamme seurahistorian ensimmäisen mestaruuden tai saamme Hakametsään yhden kaikkien aikojen salibandytapahtumista”, Salmela hekumoi.

Jälkimmäinen vaihtoehto toteutui, kun TPS vei kamppailun 4–2 (1–0, 2–1, 1–1) ja tasoitti huikean finaalisarjan 3–3:een.

Näin Suomen mestaruus ratkaistaan perjantai-iltana legendaarisessa Hakametsän jäähallissa.

”Luvassa on ainutlaatuinen ilta. Jäähallitapahtuman järjestäminen on houkuttanut minua jo pitkään. Katsotaan, mitä saamme aikaiseksi”, Salmela innostui.

TAUSTA KrP:n kohokohdat 2018: Kaatoi pronssiottelussa Westend Indiansin 5–4. 2020: Hävisi cup-finaalissa Classicille 2–10. 2021: Hävisi cup-finaalissa SPV:lle 5–6. 2021: Piinasi Classicia välierissä seitsemän ottelua. Kaatoi pronssiottelussa TPS:n 5–3. 2022: Eteni ensimmäisen kerran SM-finaaleihin. Taipui Classicille 2–4. 2023: KrP toisen kerran finaaleissa – nyt Tepsiä vastaan. Mestaruus ratkeaa seitsemännessä kohtaamisessa.

KrP:n valmentaja Janne Kainulainen on varma, että jokainen nokialaisjoukkueen pelaaja odottaa kauden huipennusta vesi kielellä.

”Jokainen juniori unelmoi pihapelejä pelatessaan siitä, että pääsisi ison yleisön eteen ratkaisemaan ison pelin. Nyt edessä on ainutlaatuinen ja harvinainen hetki. Kaikki muistavat tämän varmasti kiikkustuolissa”, Kainulainen pohjusti.

Hakametsässä on nähty salibandyjuhlaa aiemminkin. Naisten MM-kisat huipentuivat joulukuussa 2015 Suomen ja Ruotsin väliseen finaaliin. Sitä oli seuraamassa peräti 6 517 katsojaa.

Tämän kevään finaalisarja on innostanut salibandyn ystävät joukolla lehtereille. Kuudes finaali veti Kupittaan palloiluhallin lehterit täyteen. Keskiviikkoillan yleisömäärä 2 498 oli kaikilla mittareilla komea.

Sen verran uskaltaa ennustaa, että tämä luku rikotaan Hakametsän illassa.

Nokialaisittain sopii toivoa, että KrP pystyy vastaamaan tähän huutoon. KrP on hukannut jo kaksi mestaruuspalloa.

Lisää lämpöä

Kun joku asia pitkittyy, niin se myös mutkistuu. Tässä vanhassa sanonnassa on ollut usein vinha perä.

”Niin tai näin. Meillä on ollut koko ajan selkeänä tavoitteena mestaruuden voittaminen – ja on edelleen. Voi olla, että otteisiin on tullut pientä puristusta, kun pytty on ollut esillä jo kahdessa ottelussa. Enää kenenkään ei tarvitse jännittää”, Kainulainen tuumi.

KrP:n pitää löytää nyt uusia lääkkeitä TPS:n väkivahvan puolustuksen murtamiseen. Nokialaisten hallintajaksot ovat liian usein näennäistä pallon pyörittelyä. Todellista uhkaa ei synny.

Kun viimeisenä lukkona on vielä Oskari Fälden, viimeistely ei ole helppoa.

”Kaverilla on lämpimämmät kädet kuin meillä. Vastustaja käytti paikkansa paljon tehokkaammin”, Kainulainen summasi.

Toki KrP olisi voinut tehdä pari maalia enemmän toisena iltana, mutta TPS oli pelin päällä käytännössä koko illan ja ansaitsi täysin voittonsa.

Sopii odottaa, että Henri Johansson ja muut KrP-tykit astuvat esiin Hakametsässä.

”Perjantaina tärähtää. He ovat viritelleet ansan vastustajalle.”

Tamperelaiselle salibandyväelle tuttu Peteris Trekse nousi kuudennen finaalin ykköshahmoksi. Latvialaishyökkääjä upotti pallon kaksi kertaa KrP-vahti Miro Tuomalan taakse.

Trekse ehti pelata kolme kautta Kooveen divarijoukkueessa, kunnes lähti kokeilemaan siipiensä kantavuutta Turkuun. Hän on hyvällä tiellä.

Mikä nousee ratkaisevaksi seikaksi Game Sevenissä?

”Henkinen puoli. Kumpi uskaltaa toteuttaa omaa pelisuunnitelmaa paremmin. Pelkäämällä ei voita”, Kainulainen painotti.

KrP jäi ottavalle kannalle Kupittaan 2 498-päisen yleisömeren keskellä.

Hienon ottelun pelannut TPS-vahti Oskari Fälden sai vahvaa tukea TPS:n puolustukselta.