Nokian KrP on kuin nuorimies ensitreffeillä – tästä syystä mestaruus on lipeämässä käsistä

Turun Palloseura on noussut vakuuttavalla tavalla kuskin paikalle finaalisarjassa.

Mites tässä nyt näin on oikein käymässä?

Sitä ihmettelevät Nokian KrP:n kannattajat ja varmasti asiaa ratkotaan kuumeisesti myös KrP:n joukkueen sisällä.

Miesten salibandyliigan mestaruuskannu kimalteli toistamiseen kaukalon laidalla, mutta tälläkään kertaa se ei lähtenyt KrP:n matkaan. Turun Palloseura otti pakkovoiton maalein 4–2 ja tasoitti finaalisarjan 3–3:een.

Nokialaiset ovat hukanneet kolmesta ottelupallosta nyt kaksi. Kolmanteen ei ole enää varaa, kun kausi huipentuu Hakametsän jäähallissa perjantaina.

Nokian KrP:n pelaajien ja valmennuksen henkistä kanttia mitataan nyt toden teolla. Jo hyppysissä ollut mestaruus on lipeämässä käsistä, ja seuraavaksi pelataan Hakametsässä, joka on Raholaan verrattuna jättiareena. Yleisöä, huomiota, paineita ja hävittävää on roppakaupalla enemmän kuin tähän asti.

KrP:n kannalta huolestuttavaa on, että Turun Palloseura on ollut nyt kaksi ottelua putkeen kuskin paikalla. KrP ei ole ollut edes samassa autossa.

TPS on imaissut pelihurmoksen KrP:stä kuin musta aukko eikä ole sitä takaisin antanut. TPS on onnistunut viime otteluissa pitämään pelitemmon sopivan alhaisena. Se on ollut myrkkyä KrP:lle, joka on loistanut heti, kun peli on soljunut vapaammin päästä päähän.

TPS on pystyttänyt maalivahti Oskari Fäldenin eteen muurin, jonka edessä nokialaiset ovat olleet ihmeissään. Kun KrP saa pallon, peli pysähtyy täysin. Joukkue on jäänyt täysin avuttomaksi turkulaisten puolustusmuodostelman edessä. Aukkoja, rakoja tai edes pieniä halkeamia ei ole löytynyt mistään.

KrP on keskialueen ylitettyään kuin ensitreffeillä oleva nuorimies, joka hikoillen miettii, että mitähän sitä seuraavaksi tekisi. Sarjan kovin hyökkäys on ollut paperia, kun vastassa on ollut sakset. Huippupaikat ovat jääneet vähiin. Pelkästään kaukovedoilla ei sentään mestaruuteen asti marssita.

Nokialaisten riveissä piisaa roppakaupalla taitoa, joka on jäänyt pahasti turkulaispuristimeen kaukalon kulmauksiin. KrP:n on ennen seitsemättä finaalia löydettävä jostain vapaata tilaa, jolla rellestää.

Materiaalin laajuuden piti olla Nokian KrP:n vahvuus TPS:ää vastaan. Sitä se voi toki edelleen ratkaisevassa finaalissa olla, mutta varsinkin nokialaisten kakkoskenttä on ollut syvällä TPS:n povitaskussa. Kakkoskenttään on tehty viilauksia, mutta tulos ei ole muuttunut: omissa soi liian usein. Se ratkaisi myös kuudennen finaalin TPS:n eduksi, kun kotijoukkue iski 1–0 ja 2–0 lähes identtisellä tavalla KrP:n kakkosta vastaan. Syvältä lähteneet vastahyökkäykset päätti Tampereen Kooveen entinen pelaaja Peteris Trekse.

Se onkin ollut TPS, joka on alkanut saada tehoja terävimmän kärjen taustalta. Olli-Akseli Laineesta on tullut peikko KrP:n puolustukselle. Hieman kulmikas hyökkääjä on noussut ratkaisurooliin, kun turkulaisten ykköstähti Miko Kailiala on jäänyt varjojen maille.

Nyt on myös KrP:n herättävä ja jokaisen ketjun voimin.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimittaja.