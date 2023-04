Teemu Selänne on kiinnostunut ostamaan Mestis-seuran, jossa hänen poikansa pelasi – ”Asia on tapetilla”

Teemu Selänne on selvittänyt mahdollisuutta lähteä Heinolan Peliittojen omistajaksi. Kiekkolegenda seuraa ilolla Espoon keväistä kiekkohuumaa.

Teemu Selänne on pohtinut Peliittojen omistajaksi ryhtymistä.

Seattle

Jääkiekkolegenda Teemu Selänne harkitsee Mestis-seura Heinolan Peliittojen ostamista.

”Asia on ollut tapetilla. Olen kiinnostunut ja tutkinut tarkasti, mikä seuran taustalla on oikeasti tilanne, mutta tässä vaiheessa en voi kommentoida enempää”, Selänne vahvistaa.

Verottaja on hakenut seuraa konkurssiin, ja aikataulu on kireä. Myös Selänne tietää, että asioiden ratkeamisella on kiire.

”Seuran kohtalon hetket ovat käsillä”, Selänne tietää.

Peliitat pelasi kuluneen kauden lopuksi Mestis-karsinnoissa Suomi-sarjan voittanutta Nokian Pyryä vastaan. Peliitat voitti sarjan voitoin 4–0 ja säilytti sarjapaikkansa.

Selänne, 52, on seurannut kuluneella kiekkokaudella Mestistä, sillä hänen poikansa Eetu Selänne pelasi kuluneen kauden nimenomaan Heinolassa – ja samalla myös Heinolassa käynyt isä-Selänne pääsi näkemään, minkälaisesta paikasta on kyse.

Mestiksessä pelataan parhaillaan loppuotteluita, ja myös Selänne on sosiaalisen median kanavissa tuonut esiin arvostustaan Kiekko-Espoota kohtaan.

Espoo pelaa finaalisarjassa Ketterää vastaan. Toisessa finaalissa tehtiin Mestiksen yleisöennätys, yli 5 200 katsojaa.

”Olen ensinnäkin seurannut muutenkin Mestistä tänä vuonna tarkasti, ja heillä on hemmetin hyvä joukkue”, Selänne sanoo.

”On ihan järkyttävän makeaa nähdä sitä huumaa, buumia ja yhteisöllisyyttä, mitä Espooseen on saatu. Olen hengessä mukana ja katson ilolla, miten hieno tuhkimotarina ja projekti siellä on viime vuosina rakennettu”, Selänne sanoo.

Lue lisää: Mestis-finaalissa uskomaton ratkaisu: Kiekko-Espoo laittoi kiekon tyhjään omaan maaliin jatkoajalla

Kiekko-Espoo ja Imatran Ketterä pelaavat Mestiksen finaaleissa. Ottelusarja on tasan 2–2.

Selänne uskoo, että Espoo nähdään liigassa lähivuosina.

”Espoossa on eniten lätkäjunioreita koko Suomessa”, joten he kyllä ansaitsevat sen.

”Olen itse Espoon kasvatteja, ja siellä on 20 viime vuotta tehty älyttömän hyvää juniorityötä. He ovat aina parhaiden joukossa tasosta riippumatta”, Selänne toteaa.

Selänne pelasi 14–15-vuotiaaksi asti alkuperäisen Kiekko-Espoon perustajaseuroissa EPS:ssa ja EJK:ssa ennen kuin siirtyi Jokereihin ja kasvoi seuraikoniksi.

Selänne oli viime kesänä mukana ryhmittymässä, joka pyrki palauttamaan narripaidat liigakartalle, mutta projekti kaatui.