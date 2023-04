Mootsartti pesi laukankin jälkeen suosikit Teivossa

Suosikit saivat kyytiä Teivon totovitosen avauskohteessa tiistaina. Ykkössuosikki Rallan Ruhtinas laukkasi ja keskeytti viimeisen takasuoran jälkeen. Toiseksi eniten pelattu Varma-Konsti hylättiin liikojen laukkojen takia.

Parhaiten suosikkien epäonnen hyödynsi Jarmo Saarelan Mootsartti, joka korkkasi kylmäveristen 2 100 metrin tasoitusajolähdön ajalla 26,8/2140 metriä. Voittajaa oli pelattu kahden prosentin verran.

”Eka puolikas oli vaikea. Sen jälkeen kun ori sai laukattua takasuoralla, se alkoi ravata. Loppusuoralla hevonen tuli kohtuu helposti Hallan Pojasta ohi ja jäi sitten seurustelemaan kaverin kanssa”, Saarela sanoi.

Yllätykset jatkuivat kahdessa seuraavassa lähdössä. Lämminveristen täyden matkan ryhmän vei kahdeksan prosentin verran pelattu Tercero Mayo ajalla 16,4a/2 100 metriä.

Teivon ravikoulu -lähtö oli puolestaan Tino Keväänrannan ja Iago Vicin heiniä, vaikka Perfect Pleasure näytti pitkään voittajalta. Rajusti pullannut Perfect Pleasure väsähti lopussa ja takaa tulleet Thylane sekä Iago Vici taistelivat voitosta. Keväänrannan hevonen oli vahvempi ja vei lähdön ajalla 16,4a/2 100 metriä.

”Valmentaja Hannu Korpi sanoi ennen lähtöä, että aja miten haluat”, Keväänranta kertoi.

Parin kuukauden tauolta palannut T5-pelin pankki, Tapio Perttusen Stop The Press, oli kaiken luottamuksen arvoinen. Viisivuotias ruuna johti lähtöä koko matkan. Voittoon riitti aika 15,4a/2 100 metriä.

”Olen tosi tyytyväinen hevoseen, koska en ajanut ennen lähtöä kovimmillaan kuin 24-aikaisia hiittejä. Tulevaisuudessa tälle sopii ehkä parhaiten selkäjuoksut, jotta ruuna ei kuluttaisi alussa voimiansa, vaan jättäisi ne loppuun”, Perttunen totesi.

Kun vitosen viimeisen lähdön vei Hannu Torvisen Let’s Get It Up, oikea rivi palautti 11 037,12 euroa.