Konsta Hyötyläinen kävi syvissä vesissä ennen unelmapelejä Manse PP:tä vastaan – Nyt hän on ottamassa ison vastuun tamperelaisseurassa

Pesäpalloilija Konsta Hyötyläinen kasvoi johtajaksi Imatran Pallo-Veikoissa. Tulevana kautena tarjolla on suuri rooli miesten Superpesiksessä kaksi vuotta finaaleissa pelanneen Manse PP:n linjassa.

Aurinko paistaa matalalta Kaupin pesäpallostadionille lämpimänä elokuun iltapäivänä vuonna 2021. Imatran Pallo-Veikot on ison äärellä. Kolmas miesten Superpesiksen puolivälierä runkosarjan voittanutta Manse PP:tä on käynnissä, ja jättiyllättäjä IPV on voiton päässä mitalipeleistä.