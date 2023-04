Esapekka Lappi kunnioitti Kroatian rallissa Craig Breenin muistoa kolmannella sijalla: ”Palkintosija menee ehdottomasti hänelle”

MM-sarjan kärkikamppailu on ennätyksellisen tiukka.

Hyundain Esapekka Lappi saalisti sunnuntaina kauden ensimmäisen palkintosijansa rallin MM-sarjassa, kun pieksämäkeläinen ajoi Kroatian asvaltilla kolmanneksi.

Juhlat jätettiin väliin, sillä WRC-varikolla surraan edelleen viime viikolla Kroatiassa onnettomuudessa kuollutta Hyundai-kuski Craig Breenia. Kisan maalissa nähtiinkin tunteikkaita kuskeja.

”Tämä on ollut varmasti raskain viikko ikinä. Pystyimme pitämään päät kasassa. Olen varma, että Craig katsoi meitä tänä viikonloppuna. Tämä palkintosija menee ehdottomasti hänelle”, kisan voitosta vajaan minuutin jäänyt Lappi huokaisi.

”Varmasti tämä oli moottoriurheilu-uran raskain viikko kaikille, tai oli se ainakin minulle. Ei ketään voi tällaisessa tilanteessa pakottaa töihin. Arvostan sitä, että teimme tämän Craigille. Olen erittäin onnellinen tuloksesta”, hän lisäsi.

Toyotan walesilaiskuski Elfyn Evans ajoi ensimmäisen voittonsa MM-sarjassa sitten vuoden 2021 lokakuun ja Suomen osakilpailun. Evans kukisti toiseksi tulleen M-Sport Fordin Ott Tänakin 27 sekunnilla.

”Viimeiset 18 kuukautta ovat olleet turhauttavia, mutta tässä vaiheessa ralli on merkityksetön asia. Viikonloppu oli kaikille vaikea. On vaikea löytää sanoja, mutta olen ylpeä, kuinka kaikki WRC-perheessä kunnioittivat Craigin muistoa”, Evans kertoi.

Rovanperä nousi neljänneksi

Toyotan Kalle Rovanperä kärsi perjantaina rengasrikon, mutta onnistui nousemaan lopputuloksissa neljänneksi. Kisan päättäneeltä Power Stage -pätkältä Rovanperä napsi neljä lisäpistettä ollen toiseksi nopein.

Myös Rovanperälle kulunut viikko on ollut erittäin raskas.

”Alkuviikko varsinkin oli tosi raskas. Kun kisa alkoi, piti vain keskittyä siihen. Ajamisen aikana ei muita asioita voi miettiä”, Rovanperä totesi.

Viime vuonna Rovanperä dominoi rallin MM-sarjaa, mutta neljän kisan jälkeen voitto tältä vuodelta yhä uupuu.

”Minun pitää tehdä valmistavat työt jatkossa paremmin. En voi aina startata kisaan väärillä säädöillä. Emme me näihin kisoihin tule neljänsistä sijoista ajamaan”, Rovanperä kertoi.

”Toisaalta rengasrikon jälkeen saimme kuitenkin ihan hyvät pisteet. Kauden alku on ollut mollivoittoinen, mutta yritetään parantaa seuraavissa kisoissa.”

MM-sarjan pistetilanne on Kroatian rallin jälkeen entistä tiukempi. Johdossa ovat Evans ja Kroatiassa viidenneksi jäänyt Sebastien Ogier, joka ei kuitenkaan aja seuraavassa osakilpailussa Portugalissa toukokuussa.

Evansilla ja Ogierilla on 69 pistettä. Rovanperä on pisteen päässä kolmantena ja Tänak neljä pistettä kärkeä takana. Hyundain Thierry Neuville on jäänyt 11 pistettä Toyota-kaksikosta.

WRC2-luokassa Skoda-kuski Emil Lindholm saalisti kolmanneksi korkeimmat pisteet. Yleiskilpailussa Lindholm oli 11:s. Luokan ykköseksi ajoi Citroenin Yohan Rossel.