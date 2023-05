Manse PP:n naiset lähtevät kirkastamaan viime syksyn hopeaansa ennakkosuosikkina Superpesiksessä. Miehillä jo finaalipaikka tekee tiukkaa, kirjoittaa Aamulehden urheilutoimittaja Kirsi Teiskonlahti.

Aamulehti

Joko nyt? Manse PP:n naiset ovat kylvettäneet viimeksi pesäpallon mestaruuspokaalia Keskustorin suihkulähteessä vuonna 2017. Viime vuonna samaa juhlaa jo odotettiin hienon runkosarjasuorituksen jälkeen, mutta kausi päättyi pettymykseen, hopeamitaleihin. Vaikka Mansen joukkue on uusiutunut reilusti, on se suurin mestarisuosikki kauteen lähdettäessä.

Tamperelaisten harjoituskausi on sujunut ongelmitta. Pelaajille on löytynyt selvät roolit sisäpeliin ja useampi manselainen on ottanut johtajuutta kaarella.

Manse menestyi viime syksynä jopa hämmentävän hyvin vaikea lukkaritilanne huomioiden. Nyt lautasen äärellä syöttää yhdeksi sarjan parhaista lukkareista noussut Venla Tanhua. Myös muut tamperelaisten hankinnat ovat todella laadukkaita.

Viime syksynä Manse PP ylsi vain yhteen voittoon finaaleissa Kirittäriä vastaan. Nyt juhlaa voi olla tarjolla enemmän, jos kaikki osuu nappiin.

Hallitsevaan mestariin, Jyväskylän Kirittäriin verrattuna Manse näyttää selvästi viime kautta vahvemmalta. Kirittäriltä lähti valtavia palasia, kun Emma Körkkö ja Susanne Ojaniemi lopettivat uransa, Ella Korpela tuli Manseen ja Ella Mäkelä matkasi Mailattariin. Tulopuolella ovat vain paluumuuttajat, kopparit Eveliina Rantonen ja Aino Vapaavuori. Lisäksi muutama Kirittärien oma juniori debytoinee tällä kaudella Superissa.

Haavoittumaton ei Mansekaan ole. Seura tavoitteli molempiin joukkueisiinsa 15 pelaajan rinkiä, mutta naisissa pelaajia on vain 13. Tämä tekee Mansen tilanteesta tarpeettoman tiukan. Jo sairastumiset tuovat kokoonpanoon lovia. Lisäksi joukkueessa on loukkaantumisherkkiä pelaajia. Kapeudellaan talven hallimestari antaa hieman tasoitusta kovimmille haastajilleen Lapuan Virkiälle ja Porin Pesäkarhuille.

Joukkuetta Manse täydentää kauden aikana tarpeen mukaan omilla junioreillaan.

Tausta Pelaajasiirrot Mansen naiset Tulleet: Kiira Kautto (Pesäkarhut), Essi Kivelä (Veikot), Ella Korpela (Kirittäret), Siiri Laine (Tahko), Venla Tanhua (Mailattaret), Maija Vastamäki (tauolta) Lähteneet: Jasmin Andreasen (Fera), Anna Hemmilä (lopetti), Elli Kattelus (lopetti), Kirsi Ala-Lipasti (lopetti), Henna Peltokangas (lopetti), Ella Reiman (Roihu), Senni Sallinen (lopetti) Mansen miehet Tulleet: Konsta Hyötyläinen (IPV), Severi Piispanen (Kankaanpää), Tino Heikkilä (Mansen juniorit) Lähteneet: Tuomas Jussila (KeKi), Aku Kettunen (Kitee), Mikko Pauna (Loimaa), Riku Hokkanen

Miesten tilannetta on turha kaunistella. Manse ei ole tehnyt kauteen lähtöään itselleen helpoksi. Pelinjohtajasotkujen jälkeen päädyttiin Jani Komulaiseen, joka pääsi tapaamaan joukkueen vasta maaliskuun puolivälissä. Kakkospelinjohtajaa ei näillä näkymin kaudella ole ollenkaan, mikä luo pelaajille ylimääräistä vaadetta. Tästä syystä varsinkin alkukaudesta nähtäneen myös merkkivirheitä.

Lue lisää: Manse PP on päätymässä poikkeukselliseen ratkaisuun: pelaajat hoitavat kakkospelinjohtajan tehtävät

Kokoonpanoon on tullut massiivinen aukko, kun kaksi kautta Mansessa pelannut Tuomas Jussila siirtyi takaisin kotikulmilleen Kempeleen Kiriin. Siirtomarkkinoilla Manse ei ole ottanut kultaa huuhtonutta Vimpelin Vetoa kiinni, päinvastoin. Kovimmat kilpakumppanit onnistuivat hankkimaan tamperelaisia kovemmat vahvistukset.

Viime kaudella pronssia ottanut Joensuun Maila houkutteli itselleen kovia pelimiehiä: Sotkamosta kolminkertaisen etenijäkuninkaan Joni Rytkösen sekä Kouvolasta Juho Hacklinin ja Iiro Nokkalan. Sotkamon Jymyssä puolestaan siirrytään Komulaisen jälkeen uusvanhaan aikaan, kun neljä mestaruutta Jymyn pelinjohtajana voittanut Mikko Kuosmanen palaa pestiin. Rytkösen poistumista Jymy paikkasi nuorilla lahjakkuuksilla Elmeri Purmosella ja Hannes Pekkisellä.

Liki muuttumattomalla kokoonpanolla viime kauteen nähden pelaava Vimpeli on suurin suosikki mestariksi tänä vuonna. Tempun koittavat estää Sotkamo, Joensuu ja Manse – tässä järjestyksessä.

Mansen miesten joukkueen orastava mitaliputki on vaarassa katketa. Mestaruuksia ei kuitenkaan voiteta paperilla. Ennen viime kautta Manse oli suurin suosikki, mutta finaaleissa se kaatui erinomaisen kauden pelanneelle Vimpelille suoraan 0–3.

Eniten menestykseen vaikuttaa se, miten hyvin Manse saa pelaavan kokoonpanonsa rokkaamaan, etenkin sisällä ja miten peli kehittyy kauden aikana.

Ulkopeli ei välttämättä ole kaikkien muutosten jälkeen yhtä timanttista kuin viime kausina on totuttu. Tämä luo painetta sisäpelille, ja Komulaisen suunnittelemille muutoksille. Juuso Myllyniemi on Mansessa sementoinut paikkansa kakkosena, mutta nyt vastuuta tulee hyvin todennäköisesti Jussilan paikalla kolmosena.

Mansen pitää saada kentällemenot onnistumaan, jotta lyöjillä on, mitä kotiuttaa. Etenijäpuolelle nopeea jalkaa tuovat Simo Vainikainen (kuvassa), Topias Lilja, Timo Torppa, Severi Tikkakoski ja kesän hankinta Severi Piispanen.

Viime kaudella Vimpeli myllytti vastustajiaan kahdella toimivalla kärjellä. Superpesis-vuosinaan Manselta on puuttunut selkeä ykköskärki. Nytkin lopullista muotoa haetaan kauden edetessä. Yhden vaihtoehdon kärkeen antaa Simo Vainikainen, joka on saanut alleen pitkästä aikaa ehjän talven.

Lyöjäarsenaalia Mansella ei ole liiaksi, mutta lohdullista joukkueen kannalta on, että esimerkiksi Perttu Ruuskalla on vara lyödä vielä viime vuotta komeammat lukemat taululle, kunhan ihmemiehellä on mitä kotiuttaa.

Komulaisen alaisuudessa Manse on alkanut kuroa takamatkaa sähäkästi kiinni. Esimerkiksi fysiikkavalmentaja on ollut aiempaa enemmän paikalla. Pelaajien lähtötaso on hyvä, mutta mitali- saati mestaruusmittoihin on fysiikassakin vielä hiottavaa.

On selvää, että kun kausi alkaa herkkupalalla Sotkamon Jymyä vastaan, ei Mansen peli ole vielä lähellekään valmista. Sarja-avausta paljon enemmän Mansen mahdollisuuksista kertoo runkosarjan kolmanneksi viimeinen peli Jymyä vastaan elokuussa.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimittaja.