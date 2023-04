Mika Kalliota syytetään törkeistä rikoksista

Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio ajautui miljoonaluokan ongelmiin. Se poiki hänelle myös rikossyytteet.

Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan ratamoottoripyöräilijä Mika Kalliota, 40, syytetään törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä.

Siten häntä uhkaa minimissään neljän kuukauden ja maksimissaan neljän vuoden vankeusrangaistus.

Rikosepäilyt linkittyvät Kallion miljoonaluokan verovelkaan.

Valkeakoskelaislähtöisen Kallion epäillään järjestelleen ja peitelleen omaisuuttaan niin, ettei velkoja, tässä tapauksessa verottaja, olisi saanut saataviaan.

IS:n tavoittama Kallio kiistää syytteet.

”Kiistän rikoksen tapahtuneen”, Kallio sanoo.

Hän syyttää verottajaa ja Suomen viranomaisia ajojahdista.

”Järjetöntä ajojahtia, mutta sitähän tämä Suomen viranomaisten toiminta näyttää olevan montaa muutakin kohtaan”, Kallio kertoo.

”Aina puhutaan, että Suomi on oikeusvaltio, mutta kyllä se todella kaukana siitä on”, Kallio sanoo.

Kallion mukaan verovelkaa ei ylipäätänsä pitänyt olla, koska hän on asunut kohta 20 vuotta ulkomailla.

”Meillä on verottajan kanssa täysin eri näkemys siitä, missä mun kiintopiste ja asumispaikka on ollut. He väittävät omia tarinoitaan, mutta mulla on dokumentteja siitä, että mä olen ollut kohta 20 vuotta poissa Suomesta”, Kallio kertoo.

Hän kertoo toimineensa verottajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Kallion mukaan tästä ei ole kuitenkaan mustaa valkoisella. Kallion mukaan verottajan on siten helppo välttää vastuunsa.

”Heidän on helppo pestä kädet. Vaikka olisi neuvottu toisin, niin heillä ei ole siitä minkäänlaista vastuuta”, Kallio sanoo.

Kallio ei ole vielä itse saanut haastehakemusta, josta syytteiden teonkuvaus käy ilmi. Tästä syystä hän ei kommentoi asiaa tarkemmin.

”Mun täytyy ensin itse nähdä dokumentit. Mulle ei ole niitä vielä saapunut”, Kallio sanoo.

Syyttäjä nosti syytteet jo lokakuussa 2021. Koska Monacossa asunut Kallio ei ole saanut papereita, eikä häntä ole siten haastettu, asialle ei ole vielä määrätty käsittelypäivää Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Syytteidenalaiset teot ajoittuvat kesän alkuun 2015.

Ulosottoviranomaisen mukaan Kallio oli tuolloin tietoinen siitä, että tämän maksettavaksi olisi lankeamassa huomattavat veroseuraamukset. Ne olivat noin miljoona euroa.

Viranomaisen mukaan Kallio ryhtyi ennen verottajan päätöstä epäilyttäviin liiketoimiin.

Kallion epäillään keinotekoisesti pienentäneen omaa varallisuuttaan valetoimijärjestelyillä, ettei hänen kaikkia todellisia varoja voitaisi ulosmitata.

Kallion pyrkimyksenä on siis epäilyn mukaan ollut se, ettei hänen tarvitsisi maksaa saatavia verottajalle.

Mika Kallio kiistää syytteet.

”Kalliolla on ollut ilmeinen motiivi varallisuutensa siirtämiseen täytäntöönpanotoimien ulottumattomiin”, ulosottoviranomainen on lausunut oikeudelle.

Rikosepäilyn keskiössä on Valkeakoskella sijainnut omakotitalo, joka oli Kallion ratamoottoripyöräilyn sponsorisopimuksia hoitaneen yrityksen omistuksessa.

Kallio oli rahoittanut talon rakennuttamista, ja tästä hänelle oli kertynyt yhtiöltä liki 800 000 euron saatavat. Nimenomaisesti näitä saatavia Kallion epäillään peitelleen.

Kallio kuitenkin luopui yhtiön omistuksesta juuri ennen verotuspäätöstä. Väitteen mukaan Kallion osakkeet siirtyivät erään virolaisyhtiön omistukseen, ja Kallion ulosottomiehelle toimittaman kauppakirjan mukaan osakkeiden kauppahinta oli 8 euroa.

Mika Kallio kuvattuna 2014 syyskuussa.

Poliisitutkinnassa tätä pidettiin selvästi alihintaisena.

Myös Kallion velkasaatavat siirtyivät väitteen mukaan Belizeen rekisteröidylle yritykselle. Tätä pidettiin poliisitutkinnassa keinotekoisena järjestelynä Kallion varallisuuden peittämiseksi.

Epäilyn mukaan Kallion velkasaatavat eivät siis todellisuudessa siirtyneet belizeläisyhtiölle, jonka olemassaolo herätti myös epäilyksiä.

”Uskottavaa selitystä sille, miksi belizeläisellä yhtiöllä olisi saatava suomalaisesta yhtiöstä, ei ole toistaiseksi saatu”, ulosottomies lausui.

Hämmentävää oli se, ettei Kallio pystynyt antamaan ulosottoviranomaiselle belizeläisyrityksen yhteyshenkilöitä tai yhteystietoja. Sittemmin yhtiö on myös poistettu Belizen kaupparekisteristä.

Kallion epäillään aiheuttaneen siten noin 800 000 euron ulosottopetosvahingon.

Kallion lisäksi jutussa syytettynä on virolaismies, joka siirtyi Kallion ratamoottoripyöräilyn sponsorisopimuksia hoitaneen yrityksen hallituksen jäseneksi. Häntä syytetään avunannosta törkeään velallisen petokseen ja törkeään velallisen epärehellisyyteen.

Syyttäjä ei kommentoi IS:n tietoja, sillä syytteiden teonkuvaus tulee julkiseksi vasta istunnossa.

IS:n saamien tietojen mukaan Kalliolla on yhä huomattavia taloudellisia ongelmia. Tosin helpotusta vuoden 2017 jälkeen on tapahtunut. Tuolloin Kalliolla oli ulosotossa yli 3,2 miljoonan euroa.

Tällä hetkellä hänellä on ulosotossa vajaat 250 000 euroa, joista suurinta osaa karhuaa verottaja. Kallion mukaan näille ei ole minkäännäköisiä perusteita.

Kallio debytoi ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa vuonna 2001. Hän on saavuttanut ratamoottoripyöräilyssä kolme MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin.

Viime ajat hän on työskennellyt KTM:n tehdastallissa testikuljettajan toimen lisäksi valmentajana.