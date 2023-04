Ensikertalainen aikoo pitää kultamitalia kaulassaan sunnuntaihin asti – Eetu Pennasen piti odottaa 14 kautta unelman toteutumista

VaLePan joukkue nauttii mestaruudesta läheisellä mökillä viikonloppuun asti.

”Jos soitat kohta, niin oon vielä puhekunnossa.”

Tässä VaLePan tuoreen kultaliberon Eetu Pennasen vastaus keskiviikkoiseen haastattelupyyntöön.

Toki kieli poskessa, mutta mukana myös totuuden siementä. Pennanen nautiskelee joukkuekavereidensa kanssa lentopallomestaruudesta läheisellä mökillä.

”Aloitettiin tiistai-iltana aika rauhaksiin. Saunottiin ja paljuiltiin. Nyt rakennellaan pikku hiljaa uutta päivää”, Pennanen kuvaili aamupäivällä.

Pennasen, 30, piti kiertää liigapaikkakuntia peräti neljätoista kautta, kunnes mestaruusunelma vihdoin toteutui.

”Olen tosi onnellinen, kun kannu on tuossa. Varmaan jokainen lentopalloa pelaava tavoittelee tätä. Tai ainakin uneksii tästä. Juoksen nyt kannun perässä vaikka mihin. Mennään sinne, minne näihin juttuihin tottuneet kaverit ohjaavat.”

Pennanen juhlii pokaalin kanssa kapteeni Mikko Eskon (7) vieressä.

Pennanen arveli Sakari Mäkisen ja akillesjänneleikkauksen jäljiltä konkkaavan Mikko Karjarinnan näyttävän suuntaa.

”Katsotaan, miten pitkälle sakkokassan rahat riittävät. Siellä on vajaa pari tonnia. Sakella on iso vastuu karnevaalien pyörittämisestä. Sakkokeisari Karjarinta on myös aika haka näissä hommissa. Pidetään huoli, ettei se satuta jalkaa uudestaan.”

Hienon kauden pelanneella liberolla on runsaasti kokemusta kauden päättämisestä, mutta usein saunominen on aloitettu paljon synkemmissä tunnelmissa.

”Nyt pitää ottaa kaikki ilo irti. Kultamitali on ollut kaulassa koko ajan. Saunassa, suihkussa – ihan joka paikassa. Otan sen pois vasta sunnuntaina”, Pennanen suunnitteli.

KUKA? Eetu Pennanen Syntyi 18.9.1992 Savonlinnassa. Mittaa 183 senttiä. East Volleyn kasvatti. Pelannut liigaa Saimaa Volleyssa (2009–13), Riennossa (2013–15), Ettassa (2015–19), Akaa-Volleyssa (2019–21), Ettassa (2021–22) ja VaLePassa (2022–). SM-kultaa 2023, SM-hopeaa 2019. Suomen cupin voitto 2022. A-maajoukkueessa 47 ottelua, EM-kisat 2017.

Pitkä kierros

Pennasen piti kulkea pitkä taival ennen kuin suuri haave täyttyi.

”Välillä on ollut vaikeita hetkiä, kun on rämmitty pohjamudissa monen seuran kanssa.”

Savonlinnalaislähtöisen lentopalloilijan pääsarjaura sisältää Saimaa Volleyn, joensuulaisen Riennon, Ettan, Akaa-Volleyn ja uudestaan Ettan.

”Mestaruus konkretisoitui tavoitteeksi viime keväänä, kun pääsin VaLePaan. Silloin päätin, että nyt se on otettava.”

Pennanen sai esimakua finaaleista keväällä 2019, kun Etta eteni yllättäen loppuhuipennukseen asti ja kohtasi siellä juuri VaLePan.

”Hopea oli meille voitettu mitali. Tulos oli ylisuoritus hienolta porukalta. Pelasimme hyvää lentopalloa, mutta emme pystyneet haastamaan VaLePaa kunnolla. Silloinkin juhlittiin pitkään.”

Eetu Pennasen tunnistaa VaLePan joukkueesta, sillä hänellä on liberona aina erivärinen paita kuin muilla, tässä kuvassa punainen.

Tiistai-illan neljännestä finaalista jäi ikuinen muistijälki Pennasen mieleen.

”Kaikki tiesivät, että on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Joko otamme helpon voiton tai sitten pelistä tulee helkkarin tiukka. Jälkimmäinen skenaario toteutui. Mestaruus maistui vielä makeammalta, kun se piti kaivaa vaikeimman kautta.”

Akaa venytti ratkaisun viidenteen erään ja johti sitä vielä 12–10.

”Kaikki kunnia Akaalle hienosta taistelusta. Toisaalta voimme ottaa kaikki tappioerät omaan piikkiimme. Olimme liian kärsimättömiä.”

Virolaislaituri Karli Allik pelasti VaLePan kymmenellä ässäsyötöllänsä.

”Hullu virolainen järjesti hurjan näytöksen. Kukaan ei tule näkemään tuommoista moneen vuoteen. Oli hienoa nähdä, kun Karli nosti tasonsa finaaleissa todella korkealle”, Pennanen suitsutti.

Pennanen haluaisi jatkaa VaLePan liberona.

”Toivottavasti yhteinen taival jatkuu. Urheilijan on hyvä olla Vammalassa. Arki on rakennettu niin, että täällä pystyy keskittymään olennaiseen.”

VaLePan mestaruusjuhlat järjestetään Levorannassa lauantaina 22.4. klo 14.00. Sitä ennen mestaruustuotteita myydään Vammalan torilla klo 8–13.