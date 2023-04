Aamulehti näyttää tilaajilleen suorana lähetyksenä kaikki joukkuevoimistelun Sisu-cupin kilpailusuoritukset ja esitykset. Kansallisen kilpailun voi katsella myös jälkikäteen tallenteelta.

Vuores-talo on ollut huhtikuussa joukkuevoimistelijoiden kokoontumispaikka Tampereella, ja lauantaina 22.4. siellä järjestetään jo kolmannet joukkuevoimistelukilpailut lyhyen ajan sisään. Tällä kertaa vuorossa on Tampereen Sisun järjestämä Sisu-cup, johon on osallistumassa huimat 68 joukkuetta ja yli 700 voimistelijaa.