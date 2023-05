Faniopas: Katso tästä, mihin MM-kisojen aikaan kannattaa mennä

Viralliselle fanialueelle mahtuu jopa kolmetuhatta henkeä.

Reilun kahden viikon kiekkokarnevaalit hallitsevat Tampereen keskustaa toukokuussa. Kisat käynnistyvät 12. toukokuuta, mutta Tampereella tapahtuu jo sitä ennen.

Kaupunki luottaa monelta osin vuoden takaa tuttuun konseptiin, kun se elää kisoissa mukana.

”Viime vuonna tavoitteena oli tehdä kaikkien aikojen kisat yhdessä kaupunkiyhteisön kanssa. Siinä onnistuimme aika hyvin. Asiat sujuivat ja fiilis oli hyvä. Olemme halunneet pitää Kiekon koti -teemaa yllä ja olemme jatkaneet siitä, mihin vuosi sitten jäimme. Nyt emme puhu kaikkien aikojen kisoista, vaan haluamme järjestää ikimuistoiset kisat yhdessä kaupunkiyhteisön kanssa”, Tampereen tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen kertoo.

Tässä ovat Tampereen keskeiset paikat kisojen ajan.

Nokia-areena

Selvä ykköskohde luonnollisesti. Nokia-areenassa pelataan kisojen A-lohko, kaksi puolivälierää, molemmat välierät ja mitalipelit. Tampere on tälläkin kertaa turnauksen pääpelipaikka, kuten oli myös vuosi sitten.

A-lohkossa pelaavat Suomen lisäksi Yhdysvallat, Ruotsi, Saksa, Tanska, Ranska, Itävalta ja Unkari.

Nokia-areena ja sen lähiympäristö ovat kisajärjestäjien hallussa.

Rautatieasema

Kisajärjestäjien virallinen fanialue sijaitsee viime vuoden tapaan Tampereen rautatieaseman ja sen ykkösraiteen vieressä pysäköintitalon katolla. Paikalle mahtuu jopa kolmetuhatta henkeä.

Fanialueella on yhteistyökumppanien pisteitä, fanituotekauppa, ruokakojuja, lasten teltta, jossa on heille suunniteltuja aktiviteetteja ja screeni sekä iso pääteltta, joka on koko päivän k18-aluetta. Myös pääteltassa on suuri screeni ottelujen seuraamiseen. Pääteltassa on baarialue ja lava, jossa käy vakiobändin lisäksi vierailevia esiintyjiä. Ohjelmaa vetävät Sami Hintsanen ja Tatu Rouvali.

MM-kisojen organisaation tapahtumakoordinaattori Lotta Hurskainen lupailee, että fanialueelta ollaan videon välityksellä yhteydessä suoraan Nokia-areenaan tavalla, jota ei vuosi sitten nähty.

Fanialueella järjestetään myös päivittäin tietovisa, josta voi voittaa kunkin päivän otteluihin liput.

Mustafa Demir esittelee kultaista kiekkoa, joka on tarkoitus pystyttää fanialueelle.

Sorin aukio

Kisajärjestäjien toinen virallinen tapahtumapaikka. Sorin aukiolla on Suomen pelipäivinä kiekkokatsomo, joka on aamusta iltaan k18-anniskelualuetta. Alueelle mahtuu tuhatkunta kiekkofania.

Keskustori

Keskusta sykkii pelin tahtiin. Tampereen Keskustorin kesäkeitaalla näytetään kaikki Tampereella pelattavat ottelut. Tällä kertaa otteluja näytetään kahdelta screeniltä, kun vuosi sitten niitä oli vain yksi. Toinen on Raatihuoneen puoleisessa päädyssä ja toinen on teatterin puoleisessa päädyssä. Tapahtumapäällikkö Saara Saarteisen mukaan tällä halutaan varmistaa, että jokainen halukas pystyy seuraamaan pelejä. Alueella on 500 asiakaspaikkaa.

Molinin tontti

Keskustorin vieressä sijaitsevalla Molinin tontilla on tänäkin keväänä aktiviteettialue, johon tulee screeni ja kisakatsomo. Myös siellä näytetään kaikki Tampereen lohkon pelit.

Lisäksi alueelle tulee erilaisia aktiviteetteja: muun muassa laukaisupisteitä, lasten puuhanurkkausta, pöytälätkää, kiekkovisaa ja e-urheilua. Kyseessä on perheille, lapsille ja nuorille suunnattu päihteetön ja savuton alue. Saarteisen mukaan alueen toimivuuteen kisojen ajan on satsattu enemmän kuin viime vuonna.

Tätä ei ole

Vuosi sitten Tuomiokirkonkatu oli virallinen kisakatu. Nyt sellaista ei ole.

Hämeensillan Pirkkalaisveistokset puettiin pelipaitoihin MM-kisojen kunniaksi.

Yleisilme

Saara Saarteisen mukaan keskustan aluetta somistetaan laajalti kisojen väreihin ja tunnelmaan: patsaat saivat ylleen pelipaidat ja Hämeenkadun valoverhoja koristavat Tampereella pelaavien maiden liput.

Kisat myös näkyvät lukuisten yritysten liiketilojen ikkunoissa. Kaupunki on haastanut yrityksiä mukaan Kiekon koti -kampanjaan. Kiekon koti -ratikka on kulkenut Tampereella jo tovin.

Nokia-areenan ottelulipuilla voi matkustaa ottelupäivänä Tampereen seudun joukkoliikenteessä.

Kansanjuhla

Kiekon koti -juhlatapahtuma räväyttää kisat käyntiin keskustassa Frenckellin aukiolla keskiviikkona 10. toukokuuta kello 18. Kyseessä on noin tunnin mittainen tapahtuma. Tilaisuudessa on paikalla Suomen jääkiekkomaajoukkue sekä artistit Reino Nordin ja Costi. Tapahtuman juontavat Pauliina Puurila ja Mikko Töyssy.