Toni Kohonen luuli allekirjoittaneensa kahden vuoden sopimuksen Manse PP:n kanssa, totuus paljastui vasta Aamulehden suorassa lähetyksessä – tätä lajilegenda vaatii seuralta

Aamulehti perehtyi pesäpalloseura Manse PP:stä lähtöpassit saaneen Toni Kohosen haastehakemukseen. Hakemuksen mukaan Manse PP:n johtokunnan jäsen kehotti Kohosta myymään Kouvolan-kotinsa helmikuussa. Vajaat kaksi viikkoa myöhemmin seura päätti Kohosen pelinjohtajasopimuksen.

Huhtikuun alussa kuultiin uutinen, että Manse PP:n pelinjohtajan paikalta alle neljän kuukauden jälkeen lähteä saanut Toni Kohonen on haastanut tamperelaisseuran oikeuteen. Aamulehti perehtyi Kohosen haastehakemukseen. On syytä korostaa, että kyseessä on Kohosen näkemys tapahtumista. On kuitenkin tärkeää kertoa, mihin Kohonen vaatimuksensa pohjaa.

Lajin suurimpiin legendoihin kuuluva Kohonen vaatii seuralta 111 240:tä euroa. Oikeudenkäyntikuluineen summa nousee yli 120 000 euroon.

Suurin osuus summasta tulee palkkakuluista. Vuosilomakorvauksineen tämä tekee 92 349 euroa. Lisäksi Kohonen vaatii aineettomasta vahingosta, kuten mainehaitasta, 18 000:ta euroa.

Manse PP on maksanut Kohoselle palkkaa maaliskuun loppuun saakka. Kohonen vaatii korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä aiheutuneesta aineellisesta vahingosta palkkoja maksettavaksi sopimuskauden loppuun.

Haastehakemus paljastaa mielenkiintoisia yksityiskohtia Manse PP:n ja Kohosen tekemän pelinjohtajasopimuksen pituudesta. Kohosen sopimus julkaistiin 1+2-vuotisena ja saman tiedon Aamulehdelle antoi seuran silloinen puheenjohtaja Pirkka Savilahti Aamulehden suoraa lähetystä varten, jossa sopimus julkaistiin. Kohosen mukaan sopimus olisi kuitenkin ollut 2+2-vuotinen.

Haastehakemuksessa kerrotaan, että Tampereen apulaispormestari ja Manse PP:n entinen puheenjohtaja Matti Helimo lähetti 3. lokakuuta Kohoselle ensimmäisen ehdotuksen pelinjohtajasopimuksen ehdoista. Sopimuksen pituutta ei haastehakemuksen mukaan mainittu Helimon ehdotuksessa.

Kohonen antoi ehtoihin vastatarjouksensa, johon kuului kynnyskysymyksenä kaksivuotinen sopimus. Tätä hän perusteli sillä, että muutto Tampereelle olisi iso asia Kohosen perheelle, johon kuuluu avovaimo Jenna Helenius ja kolme lasta. Heidän olisi pitänyt myydä asuntonsa Kouvolassa, ostaa uusi Pirkanmaalta ja lapsen koulu olisi vaihtunut.

Asiaa käsiteltiin videopuhelussa, jossa Kohosen ja Helimon kerrotaan päässeen periaatteelliseen yhteisymmärrykseen sopimuksesta. Kohonen sai tarkistettavakseen sopimusehdotuksen, jossa pesti oli merkitty päättyväksi 30.9.2023. Kohonen ei tarkastaessaan huomannut tätä. Hän oli siinä käsityksessä, että seuran kanssa oli sovittu kahden vuoden pestistä.

Kohonen havahtui sopimuksen todelliseen pituuteen vasta Aamulehden suorassa lähetyksessä, jossa Mansen kerrottiin tehneen 1+2-vuotisen sopimuksen Kohosen kanssa. Kotimatkalla Kohonen tarkisti sopimuspaperit, joista selvisi hänen allekirjoittaneen vuoden mittaisen sopimuksen. Hän huomautti asiasta samana iltana Whatsapp-ryhmässä, johon kuuluivat Kohosen lisäksi Helimo, Savilahti, Yrjö Ojala ja Harri Lamminen.

Helimo vastasi viestiin ensimmäisenä iloisen hymiön kera: “Mitä siihen allekirjoitettuun paperiin lopulta tuli? Siitä lähdetään, että viisi vuotta nyt alkuun puikoissa!”

Seuraavana päivänä osapuolet puhuivat asiasta videopuhelussa, jonka aikana molemmat olivat haastehakemuksen mukaan sitä mieltä, että sopimus on kaksivuotinen. Seura lupasi korjata sopimuksen pituuden kirjallisesti, mutta sitä ei koskaan tehty. Kohonen kyseli asian perään sen jälkeen, kun aloitti työt pelinjohtajana marraskuun alussa.

Asuntojärjestely puhutti

Haastehakemuksen perusteella seuran ja Kohosen välillä kuuma peruna sopimuksen pituuden lisäksi oli Kohosen asuntoasia.

Mansen johtohahmot ja Helimo alkoivat aineiston perusteella kysellä helmikuun alussa Kohosen asumiskuvioiden perään. Kohosen vastatarjoukseen oli kirjattu, että Mansella oli velvollisuus järjestää hänen koko perheelleen asunto Tampereelta, mikäli hän ei ollut ostanut omaa huhtikuun alkuun mennessä.

Kohonen vastasi kyselyihin, ettei sopivaa asuntoa ole löytynyt. Kouvolan-kotinsa hän oli valmis myymään vasta koulujen päättymisen jälkeen.

Manse PP edustus ry:n hallituksen jäsen Harri Lamminen kehotti tuolloin Kohosta laittamaan asuntonsa heti myyntiin, koska myynti vie aikaa. Helimo tuki ehdotusta ja ehdotti, että seura hankkisi Kohoselle vuokrayksiön, koska sopimuksen lähtökohtana oli Tampereella asuminen.

Kohonen kyseenalaisti ehdotuksen: ”Ai koko perhe yksiöön?”

Vajaata viikkoa myöhemmin Kohonen, Savilahti, Ojala, Lamminen, Helimo ja Mansen miesten joukkueen kapteenisto kokousti Varalassa. Palaverissa käsiteltiin jälleen asuntoasiaa. Haastehakemuksen mukaan Lamminen kehotti Kohosta jälleen laittamaan Kouvolan-kotinsa myyntiin.

Palaverista kului alle kaksi viikkoa siihen, kun Kohonen irtisanottiin 23. helmikuuta. Paikalla olivat Kohosen lisäksi Helimo ja seuran varapuheenjohtaja Ojala. Sopimuksessa ei ollut koeaikaa. Työsuhde päättyi luottamuspulan vuoksi.

Kohonen ja Manse PP edustus ry kävivät helmikuussa neuvotteluja työsopimuksen päättämisen ehdoista, mutta osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen.

Tapaukselle ei ole päätetty vielä käsittelypäivää Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Manse PP:llä on aikaa vastata haastehakemukseen toukokuun lopulle saakka.

