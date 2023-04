Hurricanesin valmentaja suitsuttaa Sebastian Ahoa joukkueen parhaana pelaajana

Carolina avaa NHL:n pudotuspelit maanantaina New York Islandersia vastaan.

Carolina Hurricanes lähtee maanantaina alkavaan NHL-jääkiekkoliigan pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjaansa New York Islandersia vastaan ilman kolmea tärkeää pelaajaa.

Andrei Svetshnikov, Max Pacioretty ja Ondrej Kase ovat sivussa, ja se näkyi runkosarjan loppuvaiheessa. Svetshnikov loukkasi polvensa eturistisiteen 11. maaliskuuta, ja sen jälkeen Hurricanes on saanut aikaan vain 2,72 maalia ottelua kohti.

”Meidän täytyy laukoa paljon ja luoda mahdollisimman paljon häirintää (Islandersin maalivahtia) Ilja Sorokinia vastaan. Meidän täytyy saada toisia ja kolmansia mahdollisuuksia. Meidän täytyy luoda hyökkäyspeliä paluukiekoista ja karvaamalla”, Sebastian Aho sanoi.

Osa maalinteon vaikeudesta on ollut Carolinan ylivoimapelin sakkaaminen Svetshnikovin ollessa poissa.

”On aivan selvää, että ylivoimapelimme on parannuttava”, Aho linjasi Hurricanesin nettisivuilla.

Antti Raanta on palannut tolppien väliin

Päävalmentaja Rod Brind'Amourin mielestä Aho on yrittänyt tehdä liikaa paikatakseen poissaoloja.

”Hän on ajoittain yrittänyt tehdä liikaa. Ei epäilystäkään. Ja se on hyvä. Haluan että kaverit tuntevat, että heidän pitää tehdä enemmän. Mutta hänen on ymmärrettävä, että hän voi tehdä vain tietyn määrän. Yksi pelaaja ei voi korvata Svetshnikovia. Se on tehtävä ryhmänä. Kaikkien on oltava hiukan parempia. Sebastian on paras pelaajamme, mutta hänen ei tarvitse olla yli-inhimillinen. Hänen täytyy olla vain itsensä”, Brind'Amour sanoi.

Brind'Amour ei ole paljastanut etukäteen, aloittaako Antti Raanta vai Frederik Andersen Hurricanesin maalilla. Raanta ja Andersen ovat vuorotelleet maalilla siitä lähtien kun Raanta palasi loukkaantumisen jälkeen kokoonpanoon huhtikuun alussa.

”Yritän vain tehdä sitä samaa mitä olen tehnyt pari viime viikkoa. Yritän pitää saman asenteen. Teen lujasti töitä harjoituksissa, ja kumman tahansa vuoro on, meillä on hyvä mahdollisuus voittaa. Jos ei ole vuorosi, täytyy olla innostaja, yrittää antaa lisäenergiaa penkillä tai pukukopissa. Pudotuspeleissä mennään päivä kerrallaan”, Raanta sanoi.