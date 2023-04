Lentopallo­finaalien selvä tasoero korostuu päävalmentajien toiminnassa – VaLePa on matkalla mestaruuteen

Akaa-Volley ei ole kolmessa avausfinaalissa pystynyt haastamaan VaLePaa.

Aamulehti, Akaa

VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokolla ja Akaa-Volleyn Olli Kunnarilla on ollut vaihtopenkillä yksi selvä ero miesten lentopalloliigan finaalisarjan aikana.

Kangaskokon on tuskin tarvinnut hipaistakaan vaihtonappulaa, kun taas Kunnari on joutunut pyörittämään vaihtorulettia liiankin kanssa.

VaLePa on ollut vakuuttava kolmessa avausfinaalissa ja on voitoin 3–0 nyt yhden voiton päässä kuudennesta peräkkäisestä Suomen mestaruudesta. Kolmas kiinnitys tuli lauantaina erin 3–0.

Takaa-ajoasema on tehnyt sen, että Kunnari on joutunut hakemaan penkin puolelta uusia ratkaisijoita ja muutosta. Siltikin ero on ollut selvä, Akaa-Volley ei ole kertaakaan tosissaan haastanut otteluvoitosta finaalisarjassa.

SM-kultaa ei voiteta vaihtopenkiltä käsin. Etenkään Suomessa, jossa lentopallojoukkueiden rostereista ei löydy lähtökohtaisesti sellaisia vaihtopelaajia, jotka voivat kääntää pelejä tai ottelusarjoja. Kokoonpanossa on usein maksimissaan yksi todella laadukas vaihtopelaaja, kun joukkueet rakennetaan avauskuusikko edellä.

Akaa on joutunut vaihtamaan pahimmillaan puolet avauksestaan erän aikana. Ero VaLePaan on suuri. Sastamalalaisten ei tarvitse tehdä vaihtoja, kun peli kulkee ja yksilöt esiintyvät tasaisesti. Akaan keihäänkärki hakkuri Ali Fazlista lähtien ei ole saavuttanut Loimu-välieräsarjan huipputasoaan.

Akaa-Volleyn faniryhmä on kannustanut omiaan hurjasti. Kolmosfinaalia seurasi Akaa-areenassa 1 014 katsojaa.

Finaalisarjassa on myös paistanut läpi klassinen voittamisen kulttuuri. VaLePa on tottunut pelaamaan finaaleja ja voittamaan niitä. Akaalle seurana ja isolle osalle pelaajista nyt pelataan ensi kertaa näin isoista panoksista ja se on näkynyt karusti.

Hurja välieräsarja Loimua vastaan tuntuu vieneen parhaan terän Akaan pelistä. Finaaleissa vaatimustaso on noussut entisestään, mutta vain VaLePa on päässyt vaaditulle tasolle.

Myös VaLePa joutui harjoittelemaan voittamista. Ennen viittä edellistä mestaruutta tuli hopea keväällä 2016. Karvas finaalikokemus kasvoi korkoa, kun VaLePa on mennyt Mikko Eskon johdolla kultaan vuosina 2017–2022.

Finaalisarjassa erät ovat VaLePalle 9–1 ja koko kaudella runkosarja, pudotuspelit ja Suomen cup yhteen laskettuna 20–4.

Tiistaina 18.4. Esko on hyvin lähellä johdattaa kotikentällä VaLePan taas yhteen kultaiseen päätökseen.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimittaja.