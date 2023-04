Nokian KrP:n riemumarssi oli päättyä tylysti – pieni siirto nousi suureen rooliin: ”Sinne mennään, minne sanotaan”

Nokialaisfanit ottivat pihteihinsä TPS:n kokeneen huippupuolustajan, joka oli luonnehtinut KrP:n faniryhmää Nokian ala-asteeksi.

Aamulehti, Turku

Nokian KrP voi sunnuntaina juhlia historiallista mestaruutta miesten salibandyliigassa. KrP haki perjantaina Kupittaalta vakuuttavan 7–3 (2–0, 2–3, 3–0) -voiton ja siirtyi finaalisarjassa TPS:ää vastaan 3–1-johtoon.

Mökä Raholan mestaruusjuhlissa olisi varmasti infernaalinen. Turkuun oli matkustanut bussillinen KrP:n kannattajia, jotka huusivat ja pomppivat neljännen finaalin alusta loppuun asti. Fanien motivaatiota ei ainakaan vähentänyt se, että TPS:n kokenut huippupuolustaja Lauri Stenfors oli kutsunut KrP:n faniryhmää kolmannen finaalin jälkeen Nokian ala-asteeksi.

Stenfors olikin yksi kannattajien kohdepelaajista. Nokialaisten riemu vai yltyi ottelun edetessä, kun KrP mätti maaleja. Vieraiden juhlat jatkuivat vielä, kun Kupittaan halli alkoi tyhjentyä pettyneistä turkulaisista.

”Tämä on aivan mahtavaa. Ei voi sanoin kuvailla, millainen fiilis on pelata 2 000 hengen Kupittaalla, kun nokialaiset pitävät isointa mökää”, KrP:n hyökkääjä Kim Hyrkkönen ihasteli.

Ottelua oli seuraamassa komea katsojamäärä 2 023.

”Tämä oli kuin kotipeli. Vähän tietty keskinkertaisempi halli kuin meillä. Ei tämä mikään Rahola ole”, Hyrkkönen tokaisi.

Todellisuudessa TPS:llä on Kupittaalla liigan eliittiä olevat puitteet.

Humun keskellä nokialaisten haaste on nyt pitää jalat maassa. Mestaruutta ei varmasti tule, jos ajatukset karkaavat jo saunailtaan ja juhlallisuuksiin.

”Pitää vain laittaa palloa enemmän uurnaan kuin kaveri. Ei pidä lähteä ylpeänä vaan jatkaa nöyränä. Peli jatkuu taas nollista sunnuntaina”, Hyrkkönen kertoi.

KrP:n oli jälleen oltava tarkkana TPS:n Mikko Hautaniemen kanssa. Miro Tuomala selvitti tilanteen.

Nokian KrP onnistui perjantaina lähes kaikessa ensimmäisen puolen tunnin ajan. Joukkue vyöryi jokaisen kolmen kentällisen voimin, oli tehokas, viimeisteli komeita maaleja eikä antanut kotijoukkueelle juurikaan paikkoja.

Salibandy näytti kuitenkin luonteensa. TPS nousi kuudessa minuutissa maalin päähän.

”Tämä on momentum-laji. On annettava kaverillekin kunniaa, että he eivät lannistuneet. Onneksi löysimme vielä pari vaihdetta.”

KrP:n juhlalliselta näyttänyt marssi oli päättyä kuin Titanicilla. Paatti alkoi vuotaa pahanlaisesti. TPS:n kakkoskenttä kuritti nokialaisten kakkoskenttää kolmesti.

”Totesimme, että otamme rauhassa. Koneet alas ja pelataan niin kuin osaamme. Yleensä näissä peleissä parempi voittaa, ja tänään olimme mielestäni parempia”, Hyrkkönen sanoi.

Valmennus teki toisen erän lopulla nopean ja ratkaisevan peliliikkeen. Kim Hyrkkönen nostettiin kakkosen keskelle Juuso Aholan paikalle. TPS:n vyöry loppui siihen paikkaan.

”Sinne mennään, minne sanotaan. Annamme kaikkemme joka pelipaikalla. Olen aiemminkin pelannut kakkosketjussa, joten kuviot olivat onneksi aika selkeät. Meillä on pari tällaista yleismiesjantusta, kuten meikäläinen, joka voi mennä sinne sun tänne”, hyökkääjä naurahti.

Hyrkkönen hoiti puolustusvelvoitteet ja kiitti vastuusta laukomalla 5–3-maalin päätöserän alussa. Se alkoi olla TPS:lle liikaa.

”Olen tuosta joskus ennenkin tuurilla laittanut. Silmät kiinni ja sinne päin.”

Joukkueet kohtaavat Raholassa sunnuntaina kello 16. Sarja jatkuu tarvittaessa Turussa keskiviikkona.