VaLePan libero povasi lyhyttä finaalisarjaa: ”Kun pidämme tasomme, kenelläkään ei ole mitään sanomista tässä maassa”

Kuudetta peräkkäistä mestaruutta metsästävä VaLePa tyrmäsi Akaa-Volleyn finaaliavauksessa tylyllä tavalla.

Sastamala

Vammalan Lentopallon libero Eetu Pennanen huokui itsevarmuutta ensimmäisen SM-finaalin jälkeen.

Se oli helppo ymmärtää sastamalalaisjoukkueen tyrmättyä Akaa-Volleyn kotikentällään 3–0 (25–18, 25–22, 25–14).

Lukemat olisivat olleet vielä tylymmät ilman toisen erän puolivälin hetkellistä nukahdusta, kun VaLePa hukkasi hetkessä kahdeksan pisteen johdon ja päästi Akaan tasatilanteeseen 20–20.

Pennanen luokitteli tämän pelkäksi työtapaturmaksi.

”Muuten homma pysyi hyvin kasassa. Oli hienoa seurata, kun saimme välierissä tökkineen lyöntipelinkin raiteilleen. Hyökkäsimme maltillisesti”, Pennanen summasi.

VaLePa pelasi ensimmäisestä pallosta lähtien tyynesti, päättäväisesti ja keskittyneesti. Isännät keskittyivät ihailtavasti olennaiseen ja jättivät kaiken turhanpäiväisen omaan arvoonsa.

MITÄ TAPAHTUI? Finaalit sytyttivät Sivulan Tasonnosto: VaLePan hakkurin Urpo Sivulan silmiin ilmestyi kullan kiilto finaalisarjan alkaessa. Hän kokosi illan komeimmat lukemat 14/+10 ja oli kuin eri mies välieriin verrattuna. Oho! Akaan päähyökkääjät Ali Fazli (7/0) ja Greg Petty (8/-1) hyytyivät pahasti ensimmäisessä finaalissa. Akaan valmentaja Olli Kunnari piti vaatimattomasti hyökännyttä Fazlia vaihtopenkillä erän verran. Myös Petty haki vauhtia kentän laidalta. Yleisöä: 964. Entä nyt? Finaalisarja jatkuu perjantaina ja lauantaina Akaassa. Mestaruus heltiää neljällä voitolla.

Janne Kangaskokon luotsaamalla joukkueella oli ilmiselvästi mestaruusmoodi päällä.

”Tiedämme hyvin, että oma tasomme riittää päätyyn asti. Kun pidämme sen, kenelläkään ei ole mitään sanomista tässä maassa”, Pennanen täräytti.

On selvää, että pelin luonne muuttuu finaalisarjan jatkuessa perjantai-iltana Akaassa. Kotijoukkue lyö silloin kaiken likoon fanaattisen kannattajajoukkonsa edessä.

”Silti vastustaja saa pelata todella hyvin, jos aikoo lyödä meidät edes kertaalleen.”

Täydeltä laidalta. Mikko Esko pääsi ruokkimaan VaLePan hyökkääjiä hyvistä nostoista. Jacob Ekman (vas.) ja Karli Allik seuraavat maestron työskentelyä vierestä.

Pennanen luottaa vahvasti VaLePan valtavaan kokemukseen. Mikko Esko, Urpo Sivula, Sakari Mäkinen ja kumppanit tuntevat finaalien metkut. He tietävät, miten isot voitot kairataan.

”Vastapuolen finaalikokemus taitaa jäädä Olli Kunnariin. Se ei auta paljon, koska mies ei ole kentällä.”

Meneekö finaalisarja poikki suoraan neljässä ottelussa?

”Menee. Pannaan homma pakettiin ensi tiistaina – ja lähdetään sen jälkeen lomille”, Pennanen vastasi.

Pennanen muistaa elävästi ensimmäiset finaalinsa keväältä 2019. Etta eteni silloin sensaatiomaisesti loppuotteluihin. Vastassa oli tietysti VaLePa – kuinkas muutenkaan.

”Silloin jännitti aika lailla, kun kokemus oli uusi. Nyt oli paljon helpompaa lähteä kentälle, kun tiesi porukan vahvuuden. On levollista pelata, kun joka paikalla on huippujätkä.”

Pennanen näki Akaan kehityksen kausina 2019–21 edustaessaan tämän kevään finaalivastustajaa.

”Akaan nousu oli nähtävissä jo silloin. Sama trendi on jatkunut – viime kaudella pronssia ja nyt finaalissa. Joukkuetta on vahvistettu pikku hiljaa. Siellä on vahva tekemisen meininki.”

Taustaan nähden tiistainen finaaliesitys oli kaikin tavoin iso pettymys.

”Meidän pitää tehdä iso ryhtiliike, jos aiomme pelata oikeasti voitoista”, Akaan valmentaja Kunnari täräytti.

Hienon kauden pelanneen Pennasen nimi puuttui tiistaina julkistetusta maajoukkueryhmästä.

”Lupasin olla reservissä, jos jommalle kummalle liberolle sattuu jotakin”, Pennanen viittasi ulkomailla urakoineisiin Voitto Köykkään ja Niklas Breiliniin.

Köykkä on pelannut saksalaisessa Giesenissä ja Breilin belgialaisessa Gentissä.

Odotitko enemmän?

”En. Tämä on minulle täydellinen tilanne. On ihan oikein, että nuoret pojat reuhuavat kesän”, Pennanen vastasi.