Kaukalossa Lauri Alkki yrittää estää vastustajaa tekemästä maaleja – väitöskirjatutkijana hän selvittää ratkaisuja koko Eurooppaa koskettavaan ongelmaan

Nokian KrP:n hyökkääjä hämmästyi hänelle annetusta pelirangaistuksesta. ”Kai siinä joku linja on, vaikka ei olisi linjaa ollenkaan.”

Kun Nokian KrP matkaa Turkuun miesten salibandyliigan finaaleissa, on Lauri Alkilla bussissa mukana tietokone. Sillä hän ei tutki heikkouksia Turun Palloseurasta, vaan rakennusalan kiertotaloutta.

Alkki on salibandykaukalossa KrP:n pelaaja ja sen ulkopuolella Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija. Hän on valmistunut rakennustekniikan laitokselta rakennustekniikan diplomi-insinööriksi. Nyt hän suorittaa jatko-opintoja tuotantotalouden yksikössä ja on mukana kahdessa tutkimushankkeessa.