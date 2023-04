Unelmafinaalissa on selkeä suosikki – Akaa-Volleyn on pakko onnistua yhdessä asiassa horjuttaakseen VaLePan dynastiaa

Pirkanmaalaisten kantti kesti hienosti välierien paineessa. VaLePa ja Akaa aloittavat lentopallofinaalit tiistaina Sastamalassa.

Kotimainen lentopallokausi huipentuu pirkanmaalaisiin unelmafinaaleihin.

Lähtöasetelma on selkeä. Loppuotteluiden ensikertalainen Akaa-Volley yrittää horjuttaa Vammalan Lentopallon vahvaa dynastiaa. Sastamalan ylpeys lähtee metsästämään jo kuudetta peräkkäistä Suomen mestaruutta.

On selvää, että neljän ottelun voittaminen vaatii Akaalta täydellisen onnistumisen ja VaLePalta vielä pientä kompuroimista.

Vaikka VaLePan peli on yskinyt ajoittain odotettua enemmän, yksi fakta pitää muistaa. Janne Kangaskokon luotsaama ryhmä on pystynyt lyömään parasta pöytään silloin kun sitä on tarvittu.

Kuten Suomen cupin finaaliturnauksessa ja liigavälierien piinassa. VaLePasta otettiin mittaa toden teolla, kun Savo Volley pääsi yrittämään finaalipaikkaa kahteen otteeseen. Mestari näytti suuruutensa tukalissa paikoissa.

VaLePan valttikortilta Urpo Sivulalta säästyi vielä paukkuja finaaleihin.

Syötön ja vastaanoton merkityksestä puhutaan lentopallossa välillä kyllästymiseen asti, mutta nyt jos koska tämä on syytä nostaa esiin. Akaan pitää saada VaLePan nostopeli rikki taistellakseen voitoista. Tämä on mahdollista painavasti syöttävän Greg Pettyn johdolla.

Jos passarivirtuoosi Mikko Esko saa pallot haluamaansa paikkaan, Akaan torjujien housuissa ei ole mukava olla. Esko pystyy peittämään heittosuuntansa ihailtavan pitkään ja osaa käyttää kuumia hyökkääjiä mestarillisesti.

Välieräsarjan ratkaisuhetkillä saatiin tuore todiste Eskon suuruudesta. Hän haki neljännen kamppailun voiton sentterikaksikon Jacob Ekman–Severi Savonsalmi kautta.

Kun Savo alkoi keskittyä enemmän heidän vartioimiseen, Esko otti viidennen kohtaamisen ratkaisupisteet nelospaikan kautta. Kevään mittaan ailahdelleen Sakari Mäkisen huippupeli oli huolestuttava juttu Akaan kannalta.

Huonojen päivien varalle löytyy vielä yksi valttikortti – herra nimeltä Urpo Sivula. Huippukunnossa oleva hakkuri jäi välierissä vielä rivimiehen rooliin.

Sivula antoi myrskyvaroituksen helmikuisessa Suomen cupin finaalissa juuri Akaata vastaan. Hän totesi VaLePan näytöksen jälkeen syttyvänsä aina, kun pelataan pytystä.

Enteet ovat vahvat. Sivula johti VaLePan mestariksi kolmena peräkkäisenä keväänä (2017–19) finaalivoitoin 12–0.

Kovapäinen hakkuri maksoi omat oppirahansa parikymppisenä pelatessaan Pielaveden Sammossa yleispelaajan roolissa. Santasportin latvialaistähti Normunds Veinbergs kuritti Sivulaa kahtena keväänä peräkkäin (2007–08) hyppysyötöillä ratkaisevan SM-finaalin viidennessä erässä.

Sivulasta kasvoi kivikova ratkaisija näiden takaiskujen jälkeen.

Akaa-Volley saa kiittää amerikkalaista laituria Greg Pettyä finaalipaikasta.

Akaa käänsi välieräsarjan edukseen pahoista vastoinkäymisistä huolimatta ja sai varmasti kaipaamaansa lisäuskoa loppuhuipennukseen.

Finaaleihin nouseminen oli huikea suoritus tapahtumiin nähden. Akaa jäi pitkälle takamatkalle Raision Loimua vastaan, kun joukkueen tärkein pelaaja Petty puuttui kahdesta ensimmäisestä pelistä ja pääiskijä Ali Fazli vielä avauskamppailusta.

Kun rajun pöpön koettelema Petty palasi kentälle kolmannessa kohtaamisessa, hän nosti joukkueen tasoa ratkaisevasti puolikuntoisenakin.

Ei ollut mitään sattumaa, että juuri Petty pelasti Akaan neljännessä kamppailussa Loimun saatua jo yhden finaalipallon. Akaan passari Anton Välimaa tunnisti tilanteen ja antoi pallon kovapäisen amerikkalaisen tapettavaksi.

Toki Pettyllä oli vaikeassa tilanteessa hiukan onneakin, mutta siinä vaiheessa tarvittiin ennen kaikkea tahtoa. Sitä laiturilta löytyy ihailtavan paljon.

Akaa pääsee lähtemään VaLePan kimppuun ilman paineita. Loppuottelupaikka oli joukkueelle jo jonkinasteinen täyttymys ainakin alitajuisesti, vaikka kukaan ei tunnusta tätä julkisesti.

Samalla pelaajien kannattaa tiedostaa tilaisuuden harvinaisuus. Pitkän maajoukkueuran tehnyt Sauli Sinkkonen on elävä esimerkki. Sinkkonen pääsee taistelemaan Suomen mestaruudesta ensimmäisen kerran 33-vuotiaana.

Toki sentteri pelasi välillä neljä kautta ulkomailla ja pääsi kokemaan siellä finaalihuuman kahtena keväänä, mutta muiden maiden kärkijoukkueisiin pääsevät vain harvat ja valitut.

Kun hetki koittaa, siihen on syytä tarttua heti. Voi olla, ettei sama toistu koskaan.

Kirjoittaja on urheilutoimittaja.