Suomen EM-joukkueelle kova takaisku: superlupaus Joona Reiman loukkaantui, edessä lähes vuoden huili

Ylöjärveläinen sai polvivamman viimeistelyharjoituksessa.

Aamulehti

Suomen joukkue telinevoimistelun EM-kisoihin koki pahan takaiskun, kun lajin superlupaus Joona Reiman loukkaantui joukkueen viimeistelyharjoituksessa Helsingissä keskiviikkona. Ylöjärveläinen joutuu jättämään ensi tiistaina käynnistyvät EM-kisat Turkin Antalyassa väliin.

Edessä on pitkä huili. Reimanin valmentaja Riku Koivunen kertoi torstaina aamulla, että voimistelija saattaa olla täydessä hyppykunnossa vasta vajaan vuoden päästä.

Reiman hyppäsi harjoituksissa dragulescua. Hyppy jäi hieman vajaaksi, ja polvi taittui sisäänpäin. Polven eturistiside katkesi. Koivusen mukaan vamma täytyy leikata mahdollisimman nopeasti.

”Ensi vuoden helmi-maaliskuussa on maailmancupin kiertue, jossa jaetaan telinekohtaisia olympiapaikkoja. Sinne on tarkoitus päästä kuntoon. Kiire tulee, mutta se on mahdollista”, Riku Koivunen sanoi.

Tampereen Sisua edustava Reiman voitti hypystä kultaa nuorten EM-kisoissa ja Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla viime kesänä. Hän on ensimmäinen suomalainen nuorten EM-mitalisti.

Viime vuoden lopulla Reiman harjoitteli toista vaikeampaa hyppyään. Siihen oli tulossa puoli kierrettä lisää. Nyt hän ei kuitenkaan pääse kehitystään näyttämään arvokisoissa.

”Onnistuessaan Joonalla olisi ollut todella hyvät mahdollisuudet finaaliin ja sinne päästessään aina mahdollisesti mitaleille saakka ”, miesten telinevoimistelun lajipäällikkö Kasper Holopainen toteaa Voimisteluliiton tiedotteessa,

Voimisteluliiton mukaan Reiman on kärsinyt myös selän rasitusmurtuman esiasteesta, joka on kuitenkin saatu kuntoutettua.

Myös permannon MM-pronssimitalisi Emil Soravuo puuttuu EM-kisajoukkueesta loukkaantumisen takia.

Joukkueessa on mukana viisi naista ja kuusi miestä. Mukana ovat Tampereen Voimistelijoiden Maisa Kuusikko ja Tampereen Sisun Tarmo Kanerva.