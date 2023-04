Pelicansin tähti kuumensi tunteita tamperelaisleirissä - Ilves-hämmentäjältä suoraa puhetta: "Miksi filmaat?"

Lukas Jasek on Pelicansille kaikki kaikessa tänä keväänä. Välieräsarjassa Ilvestä vastaan tshekkitähti on merkitty mies.

SM-liigan kuuman pudotuspelikevään tämän hetken tulikuumin pelaaja löytyy Lahden Pelicansin riveistä. Pelicansin tähtihyökkääjä Lukas Jasek on ollut ajoittain pitelemätön voima.

Jasek, 25, on suurimpia yksittäisiä tekijöitä siihen, että kauden sensaationippu Pelicans pelaa tällä hetkellä mitalipeleissä. Toista kauttaan lahtelaisseurassa pelaava tshekkisentteri johtaa pudotuspelien pistepörssiä maireilla tehoilla 5+6.

Pussileukojen kärki on terävä. Jasekin johtama ykkösketju, laidoilla Lars Bryggman (5+2) ja Tyler Kelleher (4+0), on tehnyt pudotuspeleissä isoja maaleja illasta toiseen.

”Tunnemme Larsin ja TK:n kanssa toisemme hyvin ja kemiat toimivat. Kun joku meistä saa kiekon, luotamme siihen, että ketjun peli ei kuole. Kaikilla on kova itseluottamus päällä”, Jasek sanoo.

Tshekkipyssy on tehnyt tuhoa etenkin ylivoimalla. Jasek on täräyttänyt pudotuspeleissä kaikki osumansa ylivoimalla – neljä suoraan syötöstä.

”Puhumme paljon ylivoimasta ja käymme palavereissa sitä läpi. Yritämme valmistautua mahdollisimman hyvin ja scoutata vastustajan alivoimaa. Meillä on viisikossa paljon taitoa ja pyrimme keskittymään pieniinkin yksityiskohtiin”, Jasek perkaa.

”Lopulta kaikki on kiinni itseluottamuksesta.”

Johtotähti korostaa Pelicansin huippukaudessa ennen kaikkea kollektiivin voimaa.

”Ei tämä ole pelkästään meidän ketjumme ansiota. Pelaamme joukkueena todella hyvin. Luistelemme vahvasti, ja viisikossa kaikki pelaavat hyvin yhteen. Meillä on tällä kaudella parempi ja kokeneempi joukkue. Tasonnosto viime kaudesta on iso.”

Lukas Jasek oli runkosarjassa Pelicansin paras pistemies tehoilla 18+21.

Jasek kuuluu toista kautta SM-liigan tähtikatalogiin.

Ennen siirtymistä Lahteen hän pelasi vajaat kolme kautta AHL:ssä Utica Cometsissa. Kun Jasek solmi huhtikuussa 2018 kolmen vuoden tulokassopimuksen Vancouver Canucksin kanssa, naiivin nuorukaisen odotukset olivat korkealla.

Jasek pääsi heti samana keväänä antamaan näyttöjä Utican ykkösketjussa.

”Olin onnekas, kun pääsin heti pelaamaan ykkösketjussa ja tein pisteitä. Luulin, että olen valmis pelaamaan NHL:ssä saman tien, mutta ei se nyt ihan niin mennyt”, Jasek hymähtää.

Realismi iski kasvoille seuraavana syksynä Vancouverin harjoitusleirillä. NHL-debyytti jäi toteutumatta.

”Näin miten vaikeaa NHL:ään on päästä, ja mitä pelaaminen vaatii AHL:ssäkin. Se oli kovaa oppia, mutta sen ansiosta kehityin Pohjois-Amerikan vuosina paremmaksi pelaajaksi ja ihmiseksi.”

Jasekin iso unelma elää. Tähtäin on edelleen NHL:ssä.

”Samaan aikaan tiedän miten vaikeaa sinne on päästä. Aika menee nopeasti. Täytän elokuussa 26 vuotta. Sen ikäisten pelaajien ei ole helppo murtautua NHL:ään, koska seurat haluavat tehdä sopimuksia nuorten pelaajien kanssa”, Jasek sanoo.

Viime kaudella Jasek loisti SM-liigan tehokkaimpana ulkomaalaispelaajana. Taiturimainen sentteri oli pistepörssin kolmas tehoilla 13+38=51.

Vakuuttavan läpimurtokauden jälkeen Jasekin ympärillä riitti kysyntää, mutta hän halusi jatkaa Lahdessa.

”Meillä oli yhteinen näkemys, että toinen vuosi liigassa ja Pelicansissa voisi olla paras vaihtoehto. Molemmat osapuolet ymmärsivät, ettei kannata lähteä pomppimaan edestakaisin tässä kohtaa uraa. On iso kunnianosoitus, että hän halusi jatkaa meillä”, Pelicansin urheilujohtaja Janne Laukkanen sanoo.

Vahvaa työtä tehneen Tommi Niemelän alaisuudessa Jasek on ottanut viime kaudesta selkeitä kehitysaskelia kokonaisvaltaisessa pelaamisessa.

”Hän on mennyt tällä kaudella eteenpäin nimenomaan henkisellä puolella. Hän on erittäin määrätietoinen pelaaja, joka pitää itsestään hyvää huolta”, Laukkanen kuvailee.

”Jasek on ollut meille iso palanen. Hän on vielä nuori pelaaja”, jolla on mahdollisuudet mihin vain.

Perjantaina alkaneessa välieräsarjassa Pelicans haastaa Ilveksen. Ottelusarja on kahden ottelun jälkeen tasan 1–1.

”Olimme kakkospelissä parempia ja ansaitsimme voiton. Lauantain pelissä oli paljon tunnetta ja kamppailuja, mikä kuuluu pudotuspelien henkeen. Rakastan sitä”, Jasek myhäilee.

Jasek sysää kaikki paineet suosiolla Ilveksen leiriin. Pelicans voi Jasekin mukaan pelata vapautuneemmin.

”Tykkäämme pelata intensiivisissä peleissä, kun vastustaja alkaa turhautua. Heillä on paljon paineita menestyä. Se näkyy. Koutsilla on paineita ja heidän on voitettava. Pyrimme hyödyntämään tätä asetelmaa eduksemme”, Jasek pudottelee rennosti.

Joukkueiden välillä on kipinöinyt. Kakkospelissä sattui ja tapahtui, mikä nosti kierroksia entisestään.

Pelicansia on syytetty filmaamisesta. Miltä tämä kuulostaa?

”Mitä tuohon nyt voi sanoa... Kun johdimme 3–1, Ilveksen puolelta oli havaittavissa turhautumista. He yrittivät kaikenlaista. Jos he yrittävät puhua vaihtopenkillemme, meidän täytyy pitää fokus pelissämme. Tunne kuuluu kevääseen. Rakastan sitä”, Jasek myhäilee.

Välierissä on riittänyt tunnetta ja draamaa.

Jasek on merkitty mies välieräsarjassa. Ilves pyrkii saamaan tshekkitaiturin pasmat sekaisin eri keinoin.

Tässä operaatiossa kovin hämmentäjä on Ilveksen voimahyökkääjä Tommi Tikka, jonka SM-liigan kapteenit äänestivät ennen kautta sarjan ärsyttävimmäksi pelaajaksi.

Jasek pani Tikan merkille jo viime kaudella, kun kaksikko kohtasi Pelicansin ja HPK:n välisissä otteluissa. Tutustumisjakso on tiivistynyt tänä keväänä välierissä.

Asetelma on klassinen. Jasek on joukkueensa ykköstähti ja Tikka joukkueensa ykkösagitaattori.

”Tikka puhuu peleissä koko ajan tuomareille ja pelaajille. Ymmärrän sen täysin, koska se kuuluu hänen rooliinsa. Hänen tehtävänsä on yrittää saada vastustajat suuttumaan”, Jasek kuittaa.

Tikka otti Jasekin tähtäimeensä kakkospelissä. Tikan suoraa palautesessiota edelsi toisen erän alun kuohuttava tilanne, jossa Petri Kontiola taklasi Jasekia selästä. Tshekkitähti lensi taklauksen voimasta päin laitaa ja hän jäi makaamaan toviksi jäähän.

Ulosajon sijaan Kontiola selvisi taklauksesta kahden minuutin jäähyllä.

”Siinä tilanteessa minulla ei ollut paljon tehtävissä. Kiekko kimposi päätäni kohti ja väistin sitä. En voinut samalla reagoida tulevaan taklaukseen”, Jasek sanoo.

”Tikka tuli tilanteen jälkeen tivaamaan, että miksi teit noin ja miksi filmaat. Vastasin vain hänelle, että ole hiljaa. Tällaista tämä on. Tämä on jääkiekkoa.”

Liigauransa aikana Jasekin kasetti on kestänyt toistaiseksi hyvin. Ainoa ylilyönti tapahtui aiemmin tällä kaudella, kun Jasek huitoi SaiPan Elmeri Laaksoa käsille pelikiellon arvoisesti.

SM-liigan kurinpitodelegaatio määräsi 4. helmikuuta Jasekille kahden ottelun pelikiellon.

”Se oli ensimmäinen kerta urallani, kun sain pelikieltoa. Mielestäni se ei ollut pelikiellon arvoinen temppu, mutta olen ottanut tuosta opiksi”, Jasek sanoo.

”Tiedän, että vastustajat yrittävät kuumentaa ja saada peliäni sekaisin. Varsinkin pudotuspeleissä. Silloin pitää vain hillitä tunteet ja antaa pelin puhua puolestaan.”