Kesäloma uhkaa Lauri Markkasen NBA-joukkuetta –Venyykö Utah Jazz pudotuspeleihin? Näin paikka ratkeaa

Utah Jazzin kausi näyttää päättyvän NBA:n runkosarjaan.

Utah Jazzin kausi koripallon NBA:ssa on ollut vaiherikas ja mielipiteitä jakava. Joukkueella on runkosarjassa jäljellä neljä ottelua, ja kaikki on yhä auki.

Jazzia povattiin kauden alla taistelevan korkeintaan paikasta pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle, eli läntisen konferenssin sijoille 7–10.

Moni sijoitti joukkueen alemmaksi, sillä olihan kokoonpano muuttunut merkittävästi. Ykköstähti Donovan Mitchell lähti Clevelandiin, ja vaihdossa tuli muun muassa Lauri Markkanen.

Markkasen johdolla Utah aloittikin kauden loistavasti ja yllätti niin vastustajat kuin asiantuntijat. Joukkue rikkoi ensimmäisenä koko NBA:ssa kymmenen voiton rajan.

Monien mielestä joukkueen voittaminen oli huono asia, sillä häntäpäähän sijoittuminen toisi paremmat mahdollisuudet saada kesän varaustilaisuuden ykkösvuoro.

Vähitellen sijoitus alkoikin laskea, ja kuolinisku menestyshaaveille tuntui tulevan helmikuun toisella viikolla, kun joukkueen ykköspelintekijä Mike Conley myytiin Minnesotaan.

Jazz taisteli, mutta lopulta materiaalin rajallisuus näyttää tulleen vastaan.

Markkanen on pelannut vammojen vuoksi vain kolmesti edellisissä kahdeksassa ottelussa. Jazz on hävinnyt otteluista kuusi ja voittanut kahdesti. Molemmat voitot tulivat ilman Markkasta.

Samalla pudotuspelipaikka on karannut, mutta ei vielä täysin ulottumattomiin.

Utah on läntisessä konferenssissa sijalla 12, ja sillä on 78 ottelusta 36 voittoa. Viimeisellä pudotuspelipaikalla olevalla Oklahomalla on 79 ottelusta 38 voittoa. Välissä on Dallas 37 voitolla 79 ottelusta.

Utahilla on jäljellä neljä ottelua, Oklahomalla ja Dallasilla kolme.

Tasapisteissä järjestyksen ratkaisee keskinäiset ottelut, ja niissä Oklahoma johtaa Jazzia tällä kaudella lukemin 2–1. Joukkueet kohtaavat perjantaina Jazzin kotiareenalla.

Jos joukkueet päätyvät tasapisteisiin, ja keskinäisten otteluiden voitot ovat tasan, ratkaisee järjestyksen voittojen ja tappioiden suhde oman lohkon joukkueita vastaan (jos joukkueet ovat samassa lohkossa)

Utah ja Oklahoma ovat molemmat NBA:n luoteislohkossa. Utahin voittosuhde on 5–9 ja Oklahoman 8–7.

Näin ollen Utahin pitäisi päästä Oklahoman ohi koko kauden voittojen määrässä, jotta paikka pudotuspeleissä voisi aueta. Se vaatisi siis vähintään kolmea voittoa neljästä ottelusta.

Jazz kohtaa Oklahoman lisäksi vielä kahdesti Los Angeles Lakersin ja kerran Denver Nuggetsin.

Denver on läntisen konferenssin kärkijoukkue. Lakers puolestaan taistelee paikasta kuuden joukossa, ja joukkue on voittanut seitsemästä viime ottelustaan kuusi.

Jazzin ja Lakersin ensimmäinen taistelu on vuorossa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Jazzin kotikentällä.

Oklahoma kohtaa Jazzin lisäksi läntisen konferenssin kakkosen Memphisin ja kuudentena olevan Golden Staten.

NBA:n hännillä käydään kovaa ”taistelua” mahdollisimman huonosta sijoituksesta, sillä varaustilaisuuden ykkösvarauksen todennäköisyys on parempi huonoilla joukkueilla.

Jumbokolmikon prosentti ensi kesän ensimmäisen varausvuoron saamiseksi on 14, kun esimerkiksi yhdeksänneksi huonoimpana nyt olevalla Utahilla se olisi 4,5.

Vaikka Utah häviäisi loput ottelunsa, sijoitus tuskin putoaa enempää kuin 1–2 sijaa koko NBA:n sarjataulukossa. Näin ollen todennäköisyys ensi kesän ykkösvarausvuoron saamiselle ei merkittävästi nouse.