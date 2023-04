Arizona Coyotes kohtaa yöllä Seattle Krakenin – Tekeekö Calder-spekulaatioihin noussut Matias Maccelli ällistyttävän tempun?

Matias Maccelli, 22, on tehnyt kovaa jälkeä ensimmäisellä kokonaisella kaudellaan NHL:ssä.

Matias Maccelli on pelannut upean tulokaskauden.

Montreal

Bobby Orr, Mario Lemieux, Teemu Selänne, Peter Forsberg, Nathan MacKinnon, Auston Matthews, Cale Makar. Ja ties keitä muita.

Calder Memorial Trophyn, NHL:n parhaan tulokaspelaajan palkintoon on kaiverrettu toinen toistaan hohdokkaampien legendojen ja tähtipelaajien nimiä.

Tänä keväänä suurin ennakkosuosikki pystin voittajaksi on Seattle Krakenin keskushyökkääjä Matty Beniers, 20.

Maanantaina Seattlen vieraaksi saapuvan Arizona Coyotesin suomalainen laitahyökkääjä Matias Maccelli, 22, on kuitenkin ladannut pöytään näytöt, jotka tekevät hänestä vähintäänkin uskottavan haastajan.

Maccelin numerotulos on itse asiassa ollut Beniersiä vaikuttavampaa. 59 ottelussa 44 (10+34) pistettä, kun Beniers on tehnyt 73 ottelussaan tehot 21+31=52. Maccelli on yltänyt parempaan pistekeskiarvoon pienemmällä keskimääräisellä peliajalla ja ylivoima-ajalla.

Calder Memorial Trophy Beniers vastaan Maccelli Matty Beniers, Seattle 73 ottelua, 21 maalia, 31 syöttöä, 52 pistettä. Keskimääräinen jääaika 17.06, josta ylivoimalla 2.16. Matias Maccelli, Arizona 59 ottelua, 10 maalia, 34 syöttöä, 44 pistettä. Keskimääräinen jääaika 15.35, josta ylivoimalla 1.46.

”Olisihan se hieno juttu. Aika moni hyvä pelaaja on sen joskus voittanut. On hieno asia, että nimeni edes mainitaan tässä yhteydessä”, Maccelli sanoo puhelimitse Arizonasta.

”Turha sitä on kuitenkaan miettiä. Yritän pelata niin hyvin kuin pystyn. Katsotaan kauden jälkeen, mihin se riitti.”

Connor McDavid jäi kakkoseksi, kun Maccelli iski kiekon maaliin.

Olisiko Maccelli osannut ennen kautta kuvitella, että hänestä puhutaan Calder-ehdokkaana?

Ei, koska koko pysti ei muutenkaan ollut mielessä.

Entä sitten kova pistemäärä? 44 pistettä on jo kova noteeraus. Kyseessä on yksi kaikkien aikojen suomalaissuorituksista tulokaspelaajalta.

”En välttämättä olisi uskonut. Mutta kun niitä on tullut, niin nyt tuntuu, että voisi tulla paljon enemmänkin”, Maccelli sanoo.

Pystymetsästä Maccelli ei ole yhtäkkiä pölähtänyt, mutta koska suurelle yleisölle hän ei ole vielä yhtä tunnettu kuin Suomen kirkkaimmat NHL-tähdet, kelataan hetkeksi menneisyyteen.

Kaikki alkoi Suomen Turusta 14. lokakuuta 2000.

Silloin syntyneen pojan italialainen sukunimi tulee Antonia-äidiltä, joka syntyi Yhdysvalloissa mutta muutti Suomeen 7-vuotiaana.

Isä Petri Roivanen-Maccelli valmensi poikaansa pitkään TPS:n junioreissa.

”Itse ainakin tykkäsin. Sain aina pelata niin paljon. En tiedä vaikuttiko, kun oli oma isä koutsina”, Maccelli naurahtaa.

Samoissa joukkueissa pelasi myös muun muassa Maccellia vuoden nuorempi Kaapo Kakko.

”Kyllä minulla ainakin on sellainen fiilis, että kaikki muutkin tykkäsivät.”

Isän ja pojan yhteinen harrastus on vienyt pitkälle.

”Hän on vieläkin aika paljon minun hommassani mukana. Isä katsoo kaikki minun pelini ja koettaa aina antaa vinkkejä.”

Maccelli muutti pois kotoa, kun hän oli 17-vuotias.

TPS:n A-juniorit joutuivat alkusarjan jälkeen alempaan SM-sarjaan. Tuttu kaveri, Ilveksessä nykyään kiekkoileva Santeri Virtanen pelasi jo USHL:n Dubuque Fighting Saintsissa, ja Maccellille aukesi paikka lähteä kokeilemaan samaan joukkueeseen.

”Oli se aikamoinen hyppy, kun jälkeenpäin miettii.”

Iowassa sijaitsevan Dubuquen alueella asuu vajaa 100 000 ihmistä.

”Se on aika keskellä ei mitään. Siellä on paljon maanviljelyä. Ei mikään iso paikka, mutta mikä oli hienoa, niin jääkiekkojoukkueemme oli sen merkittävin urheiluseura. Ihmiset tykkäsivät seurata pelejä, ja halli oli aina täynnä.”

Vaikka Maccellilla on juuria Yhdysvalloissa, englantia hän oli oppinut vain Suomen peruskoulussa, eikä englanti ollut vielä lähtiessä erityisen vahva. Vuodet Dubuquessa kasvattivat myös kielitaitoa.

Kaukalossakin kulki. Toisella kaudellaan hän oli joukkueen paras pistemies 62 runkosarjaottelun tehoilla 31+41. Dubuquesta jäi myös kavereita, joista Maccelli on yhä monien kanssa yhteyksissä – ja jotka ovat tällä kaudella käyneet katsomassa Coyotesin NHL-otteluita ympäri Yhdysvaltoja.

Dubuquen jälkeen Maccelli palasi SM-liigaan. Yliopistosarja NCAA oli vaihtoehto, mutta sinne loikkaaminen olisi vaatinut vielä vuoden opiskeluja.

Koulunkäyntikään ei koskaan ollut Maccellin suurin intohimo.

”Olen aina tykännyt enemmän vain pelata jäkistä.”

TPS:n ja muidenkin kanssa oli neuvotteluita, mutta suunnaksi valikoitui Tampere ja Ilves.

Tupsukorvista luvattiin isointa roolia, mutta ei sieltäkään mitään ilmaiseksi.

Maccelli Ilveksen paidassa helmikuussa 2021.

Näyttöpaikka harjoitusotteluissa luvattiin, mutta ei liigapaikkaa kauden aluksi. Mestiksen Koovee oli mahdollinen osoite.

Maccelli jysäytti heti ensimmäisessä harjoitusottelussaan neljä maalia – ja vielä paikalliskilpailija Tapparan verkkoon.

”Muistan, että ensimmäinen miesten peli jännitti paljon. Se oli päivä, jolloin kaikki osui kohdilleen. Ensimmäisellä kosketuksella maali ja vielä kolme siihen päälle. Tuskin se olisi voinut mennä yhtään paremmin.”

”Ei sitten tarvinnut mennä Mestiksen kautta.”

Ennen liigadebyyttiään Maccelli oli varattu Coyotesiin ja NHL:ään neljännellä kierroksella kesän 2019 varaustilaisuudessa.

Ilveksessä vierähti kaksi kautta, jotka tuottivat 69 (28+41) pistettä 94 runkosarjaottelussa ja tehot 1+1 viidessä pudotuspelitaistossa.

USHL, SM-liiga, AHL, NHL.

Maccelli on edennyt porras portaalta. Pohjois-Amerikan ammattikaukaloissa alku ei kummassakaan sarjassa ollut helppo, mutta sopeutuminen kävi kuitenkin aika nopeasti.

AHL:ssä Maccelli pelasi viime kaudella kahdeksan peliä tehoin 0+4. Sitten tuli peli, jossa hän sai enemmän jääaikaa ja teki viisi (3+2) pistettä. Kausi tuotti lopulta 47 runkosarjapelissä hurjat 57 (14+43) pinnaa.

”Alku oli vaikea. Peli oli niin erilaista kuin liigassa, paljon nopeampaa ja pienessä kaukalossa. Paikka oli uusi, ja kaikki muut tekosyyt mitä tähän nyt löytää”, Maccelli hymähtää.

”Onnistumisen kautta sain paljon enemmän itsevarmuutta.”

Vaikka alku ei ollut helppo, Maccelli ei epäillyt itseään.

”Tiesin sisimmässäni, että pystyn handlaamaan tämän sarjan.”

Maccellin piti debytoida NHL:ssä jo joulukuussa 2021, kun Coyotes kutsui hänet AHL:n Tucson Roadrunnersista ylös.

Hän sai kuitenkin aamujäiden jälkeen viestin positiivisesta koronatestistä. Oireita ei ollut, mutta NHL-debyytti jäi odottamaan itseään.

Maaliskuun alussa Maccelli nousi NHL-ryhmään ja teki toisessa ottelussaan jatkoaikamaalin Ottawan verkkoon.

Neljännessä pelissä hän syötti kaksi maalia kiekkomekka Torontossa. 23 ottelun ja kuuden (1+5) pisteen kevät oli kuitenkin haastava, ja Maccelli tunsi, ettei pysynyt ihan vielä mukana NHL-pelissä.

Nyt pysyy ja puhkoo syötöillään puolustuksia kuin kokeneempikin konkari.

Syöttö on aina Maccellin ensisijainen vaihtoehto.

”Varmaan se tulee jostain ulkojäiltä. Olen pienestä asti ollut sellainen, että tykkään luoda ja syötellä.”

Maccelli on käyttänyt laukaustaan niin säästeliäästi, että sen voisi kuvitella olevan paljon huonompi kuin todellisuudessa on.

Napakkaa kutia on kannustettu käyttämään enemmän. Viime viikolla Maccelli teki ensi kertaa kaksi maalia yhteen NHL-otteluun, kun vastassa oli Edmonton Oilers. Connor McDavid katseli lähietäisyydeltä, kun Maccelli veivasi kiekon maaliin.

”Koutsi ja äijät ovat sitä paljon sanoneet, että silloin tällöin voisi itsekin ampua.”

Oilersia vastaan Maccelli teki myös ennätyksensä NHL:ssä: viisi laukausta maalia kohti.

”Olen ehkä tajunnut sitä, ettei aina tarvitse vetää yläriman kautta sisään. Voi vain heittää kiekkoa maalille, niin kyllä se pomppii sisään.”

Maccelli on harjoitellut Turussa vuosien ajan samassa porukassa NHL-tähtien kanssa.

”Olen tykännyt tosi paljon. Siellä on Mikko Rantanen, Kakko ja muita isoja nimiä. Se on tuottanut isoja steppejä fysiikkapuolella ainakin.”

”Viime vuosina koen myös kasvaneeni henkisesti. Olen tullut fyysisesti vahvemmaksi, mutta tuntuu myös, että peli on pään sisällä hidastunut. Olen paljon itsevarmempi ja pystyn jotenkin pelaamaan paljon paremmin.”

Ensimmäinen täysi kausi NHL:ssä lienee kuitenkin vasta pintaraapaisu. Ympäristö ja Coyotesin joukkuekin ovat täysin rakennusvaiheessa.

”En ole täysin tyytyväinen, mutta ensimmäiseksi kokonaiseksi kaudeksi tämä on mennyt ihan hyvin. Tästä on hyvä lähteä parantamaan.”