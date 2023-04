Kunhan KrP lopettaa viimeisten minuuttien sekoilun, on tie auki mestaruuteen asti.

Espoon Oilers on täysin Nokian KrP:n povitaskussa miesten salibandyliigan välierissä. KrP on pelannut vakuuttavat pudotuspelit ja on enää voiton päässä toisesta peräkkäisestä finaalipaikasta.

Espoon Oilersin piti panna KrP ahtaalle, mutta toisin on käynyt. Edes Oilersin huippuvaarallinen ykkösketju ei ole pystynyt kannattelemaan joukkuettaan KrP:tä vastaan.

Kuvio on ollut selvä. Kun pysäyttää Oilersin ykkösen, pysäyttää koko joukkueen. Espoolaisten ykkösvitja on tehnyt kolme maalia neljästä pudotuspeleissä.

Aaro Astala, Justus Kainulainen ja Heikki Iiskola tuhosivat Tampereen Classicin dynastian, mutta KrP on löytänyt lääkkeet tehokolmikkoa vastaan. Nokialaiset ovat onnistuneet peittopelissään selkeästi paremmin kuin Classic. Lisäksi KrP on saanut puolustettua Kainulaisen heikompiin vetokulmiin kuin mihin Classic pystyi. Tämä onnistui erityisesti toisessa välierässä.

Kainulainen on pudotuspelien maalipörssin kärki. Hän laukoo enemmän kuin laiturinsa Astala ja Iiskola yhteensä. Kainulaisella on maailmanluokan kuti, joka onkin saatava kuriin, jos mielii jatkoon.

Kainulainen tekee tulosta aktiivisuudellaan. Hän on ollut kaksi kautta putkeen sarjan ahkerin laukoja. Kainulaista puolustettaessa saa olla jatkuvasti varuillaan ja tehdä aktiivisesti töitä. KrP on tässä onnistunut.

Nokialaiset ovat onnistuneet puolustuspelissään. Oilers ei ole päässyt maalin läheisyyteen samalla tehokkuudella kuin Classicia vastaan. KrP on pitänyt oman pakkansa tiiviinä ja pitänyt puolustusvalmiudesta huolta. Tämä ei ole aina kuulunut joukkueen dna:han. Oilers ei ole päässyt juhlimaan nopeilla vastahyökkäyksillä. KrP pelaa fiksusti tasaviisikoin. Siinä joukkue on kypsynyt hitaasti mutta varmasti.

KrP:stä on kasvanut monipuolinen joukkue. Se hallitsee niin hitaat ja pitkät hyökkäykset kuin nopeat vastaiskut. Pallo ja pelaajat liikkuvat nopeasti, kun yhteiset kuviot ovat kaikkien tiedossa.

KrP antaa Oilersin ykkösen pääosin pallotella rauhassa omalla alueellaan. Muita kentällisiä vastaan aktiivisempi prässi tuo tulosta. KrP jyrää leveämmällä materiaalilla.

Omalla alueella Nokialla on kaksi suurta vahvuutta, joiden nimet ovat Miska Mäkinen ja Nico Jonaeson. He puolustavat eri ketjujen takana ja syystä. Mäkisellä on suuri vastuu, kun joukkue yrittää tulla vastustajan paineen alta pois. Siinä hän on mestarillinen.

Yhtä kylmäpäistä peliä on esittänyt Jonaeson. Jonaesonia pidettiin pitkään puhdasverisenä taiturihyökkääjänä, mutta päävalmentaja Janne Kainulainen istutti hänet puolustajan paikalle kesken tämän kauden. Siirto näyttäytyy nyt neronleimaukselta.

Tällä tavoin peluutettuna KrP:llä on molempien kärkiketjujen taakse kunnon polkukone, joka pystyy taidollaan nostamaan pallon vapaaseen tilaan vaikeastakin paikasta. Mäkinen ja Jonaeson ovat KrP:lle pelillisesti huipputärkeitä ja katsojille viihdetakuu.

Kunhan KrP lopettaa viimeisten minuuttien sekoilun, on tie auki mestaruuteen asti.