Krista Pärmäkoski pysyi salaperäisenä uransa jatkosta SM-viestien jälkeen: ”Ei voi tietää”

Ikaalisten Urheilijoiden Krista Pärmäkoski puristi joukkueensa SM-hopealle.

STT

Maastohiihdon kestomenestyjän Krista Pärmäkosken palkintokaappi sai lauantaina jälleen täytettä, kun hän ankkuroi Ikaalisten Urheilijoiden viestikolmikon SM-hopealle Inarissa.

Pärmäkoski lähti viiden kilometrin vapaan osuudelleen kolmantena parikymmentä sekuntia Kainuun Hiihtoseuran Anni Alakosken jälkeen.

”Hiihto tuntui pahalta. Oli pakko lähteä kovaa liikkeelle, koska tiesin Jasmin (Joensuu) tulevan perässä. Ajattelin, ettei anneta peesiä. Pieni ero oli kuitenkin tullut”, Pärmäkoski ruoti.

Hänen mainitsemansa Vantaan Hiihtoseuran ankkuri Jasmi Joensuu lähti osuudelleen neljäntenä 8,8 sekuntia Pärmäkosken jälkeen. Pärmäkoski saavutti nopeasti Alakosken, joka joutui myös Joensuun ohittamaksi. Näin Kainuun Hiihtoseura jäi mitalitta.

”Oli hyväntuntuinen jalka ja kulku. Oli kiva hiihtää, kun suksetkin toimivat hyvin. Keli oli nihkeä, mutta kaikille sama. Upea talvinen keli, joten mikäs sen upeampaa”, Joensuu paalutti.

Vantaan pronssijoukkueessa hiihtivät Joensuun lisäksi Anni Kainulainen ja Rebecca Immonen.

”Mitali on aina mitali. Monissa joukkueissa on useita maajoukkuenaisia. Meillä on vain yksi. Hyvä mitali joukkueelle”, Joensuu alleviivasi.

Vuokatti Ski Team Kainuu voitti SM-kultaa joukkueella Vilma Nissinen, Eveliina Piippo ja Jasmin Kähärä. Ikaalinen jäi voittajista 50,2 sekuntia ja Vantaa 1.05,9 minuuttia.

Ratkaiseva peliliike sai kiitosta

Pärmäkoskea miellytti joukkuetoverien Hilla Niemelän ja Katariina Longan suoritus.

”Hilla aloitti tosi hyvin, ja ”Katan” oli hyvä jatkaa. Ajattelin, että ”Kata” saalistaa ”Reben” (Immonen), mutta menikin ohi. Se oli ratkaiseva peliliike, ettei Jasmi päässyt ankkurina peesiini.”

Pärmäkosken uran jatko on puhuttanut hiihtopiireissä. Hiihtäjä ei ole kertonut julkisuuteen päätöksestään, jatkuuko ura vielä ensi kaudella.

Oliko tämä viimeinen SM-viestisi?

”Ei voi tietää”, 12-kertainen arvokilpailumitalisti vastasi.

Sunnuntaina Inarissa sivakoidaan vapaalla kauden SM-hiihtojen päätösmatkat. Miehet hiihtävät raskailla laduilla 50 ja naiset 30 kilometriä. Joensuu miettii vielä osallistumistaan.

”Luulen, etten ole viivalla, vaan lähden kotiin. Mieli alkaa olla väsynyt. Pitää katsoa, saadaanko minut suostuteltua viivalle. Kulku on ollut hyvää kaksi päivää, ja on kivaa, mutta henkisesti olen väsynyt pitkän kauden lopussa”, Rovaniemen Suomen cupiin vielä osallistuva Joensuu jutteli.